Lorsque l’on veut garder la ligne et une bonne santé, il est important d’avoir une balance pèse-personne à ses côtés. En effet, cette dernière vous indiquera votre poids quasi-instantanément. Cependant, cette mesure, pour être utile, doit être précise sans pour autant négliger votre confort d’utilisation : se peser ne doit pas être une corvée, et choisir son pèse-personne non plus. Nous vous avons donc créé un comparatif des meilleurs pèse-personne du marché.

Il n’est pas toujours évident de trouver la bonne balance pèse-personne. En effet, elles ont presque toutes la même apparence, ce qui jette le flou sur la qualité réelle du produit. Dans ce comparatif, nous avons décidé de vous sélectionner trois modèles d’entrée de gamme pour les petits portefeuilles, trois modèles milieu de gamme pour ceux qui souhaitent de la qualité sans se ruiner, et trois modèles haut de gamme, pour un maximum de précision et pour plus de données évidemment.

Podium

ADE BE 1719 Luna

Une balance précise et design En savoir plus Tanita RD-953

Le top du top pour les sportifs En savoir plus Eono BS01 by Amazon

La balance simple et efficace d’Amazon En savoir plus

M eilleures Promos

Les meilleur s pèse-personne pas chers

Okoia GS6

La balance précise la moins chère Note 8,4/10 : moyenne globale sur internet La balance poids GS6 est probablement une des plus simples sur le marché. Elle se présente sous la forme d’un rectangle de 30 x 26,5 cm pour 1,7 cm d’épaisseur. C’est un produit très léger, qui se transporte facilement. La plaque de pesée en verre trempé de 6 mm est un peu salissante mais elle est esthétique. La mesure du poids n’est pas ultra-précise, mais c’est largement suffisant pour une utilisation quotidienne, surtout pour moins de 10 euros. La balance de précision supporte un poids maximal de 150 kilogrammes. Si vous n’avez pas beaucoup de moyens, c’est ce produit qu’il vous faut, la mesure est rapide, la prise est en main est très simple. Une valeur sûre. Les plus Passe partout

Très abordable

Simple d’utilisation Les moins Affichage trop petit Acheter la Okoia GS6 au meilleur prix Meilleur prix Fnac Okoia GS6 - Balance Electronique - Ecran LCD ; Portée 150 kg 12.99 € 3.99 € 12.99 € Voir

Darty Pèse-personne Okoia GS6 Electronique - Ecran LCD / Portée 150 kg - Graduation 100 g / Indicateur piles faibles et surcharge / Plateau en verre trempé 6 mm 14.99 € 4.99 € 14.99 € Voir Caractéristiques principales DIMENSIONS 30 x 26,5 x 1,7cm NOMBRE DE MESURES 1 PRÉCISION 100 grammes ALIMENTATION Piles

Eono BS01 by Amazon

La balance simple et efficace by Amazon Note 9,2/10 : moyenne globale sur internet Avec la marque Eono, Amazon s’implante sur le marché de la balance électronique. Cette balance est d’une simplicité d’utilisation grâce à sa technologie « Step-on » qui permet de s’activer automatiquement quand on monte dessus. Elle est aussi dotée d’une bonne précision de 0,1 kg. Son design en verre trempé ultrafin de 6 mm permet une finition soignée. Ce qui en fait une des meilleures balances de notre comparatif, c’est son prix dérisoire (14€) et sa taille mini. Elle est très pratique à transporter et possède tout ce qu’une balance électronique requière. Si vous cherchez une balance plus grande, sa grande sœur possède les mêmes caractéristiques avec des dimensions plus importantes pour un vingtaine d’euros. Les plus Le prix

La précision

La taille Les moins L’autonomie Acheter la balance Eono BS01 by Amazon au meilleur prix Meilleur prix Amazon Marketplace Amazon Brand - Eono Pèse Personne Numérique, Ultra-fine, Avec capteurs à Haute Précision Et Surface En Verre Trempé, Affichage En kg/stone/livres, Garantie De 15 Ans, Blanc Blanc 26.99 € 0 € 26.99 € Voir Caractéristiques principales DIMENSIONS 28 x 28 x 2,1cm NOMBRE DE MESURES 1 PRÉCISION 100 grammes ALIMENTATION 3 Piles AAA

Tefal PP1133V0

Une balance Tefal précise et sans fioritures Note 8,8/10 : moyenne globale sur internet Modèle d’entrée de gamme du constructeur Tefal, le PP1133V0 est fiable et précis. Si vous trouviez le Tefal Body Partner un peu trop gadget avec ses trop nombreuses options alors vous êtes au bon endroit. C’est un pèse-personne électronique très simple. Vous n’avez qu’à insérer les piles dans le compartiment prévu et vous pouvez commencer la pesée. L’autonomie est correcte, avec la pile CR2032 fournie vous pouvez profiter de votre balance pour 18 mois environ selon votre rythme d’utilisation. Le Tefal PP1133V0 n’a pas de mémoire interne, c’est dommage, mais c’est pratique pour vos invités. La garantie de 2 ans est également appréciable. Les plus La qualité Tefal

La simplicité d’utilisation

Les mesures rapides Les moins Limitée

Pas de mémoire Acheter la Tefal PP1133V0 au meilleur prix Meilleur prix Amazon TEFAL Classic Pèse Personne Turquoise PP1133V0 Turquoise 30.49 € 0 € 30.49 € Voir

Darty Marketplace Pèse-personne Tefal - pese-personne classic turquoise - pp1133v0 34.87 € 0 € 34.87 € Voir Caractéristiques principales DIMENSIONS 30 x 30 x 2,2cm NOMBRE DE MESURES 1 PRÉCISION 100 grammes ALIMENTATION Piles

Les meilleurs pèse-personne milieu de gamme

Soehnle Pèse-personne numérique Exacta Deluxe

Une bonne balance multimesures Note 9,6/10 : moyenne globale sur internet Ce pèse-personne signé Soehnle propose de très bonnes caractéristiques à un prix encore légèrement contenu. En effet, les performances semblent être au rendez-vous, en témoigne l’excellente note moyenne attribuée à ce produit (9,6/10). Mais outre sa qualité de mesure de la masse corporelle, cette balance est capable de capter et de retransmettre quatre autres mesures très importantes. Ainsi, en montant simplement sur le pèse-personne, vous pourrez obtenir des informations concernant votre graisse corporelle, le taux d’eau que votre corps contient, votre taux de muscle et le nombre de calories utilisés dans la journée. Une fonction très pratique, surtout à ce prix-là. À part cela, la balance est plutôt classique, avec une utilisation par piles ou encore une précision correcte de 100 grammes. Les plus Les fonctionnalités

La qualité générale

Le prix Les moins La pesée débute à 5kg Acheter la Soehnle Pèse-personne numérique Exacta Deluxe au meilleur prix Meilleur prix Amazon Marketplace Soehnle Pèse-personne numérique Exacta Deluxe, Balance numérique avec fonction marche/arrêt, Balance d'analyse qui définit le poids, la graisse corporelle, la teneur en eau, le muscle et les calories 62.99 € 0 € 62.99 € Voir Caractéristiques principales DIMENSIONS 30 x 30 x 2cm NOMBRE DE MESURES 5 PRÉCISION 100 grammes ALIMENTATION Piles

Teraillon Easy Follow Weight Watchers

L’association du savoir-faire de Weight Watchers et de Terraillon Note 9/10 : moyenne globale sur internet Lorsque la célèbre marque de pèse-personnes Terraillon décide de s’associer au géant des solutions minceur Weight Watchers pour créer une nouvelle balance, on ne peut s’attendre qu’à des merveilles ! Et devinez quoi : c’est le cas ! Au menu ? Un pèse-personne permettant d’afficher le poids, certes, mais aussi l’IMC. Pour qu’il convienne à toute la famille, les deux entreprises leaders de leur secteur ont décidé d’introduire quatre profils différents. Les utilisateurs loueront sa simplicité d’utilisation avant toute chose. Les plus Les quatre profils

L’IMC

La simplicité d’utilisation Les moins R.A.S. Acheter la Teraillon Easy Follow Weight Watchers au meilleur prix Caractéristiques principales DIMENSIONS 32,8 x 32,8 x 2,8cm NOMBRE DE MESURES 2 PRÉCISION 100 grammes ALIMENTATION Piles

ADE BE 1719 Luna

Un pèse-personne design et efficace Parce qu’un pèse-personne ne doit pas être uniquement fonctionnel, nous avons choisi de vous présenter un modèle qui associe le design au pratique. Ici, le modèle choisi permet de lire sa pesée en numérique avec un affichage digital et en analogique avec un affichage à aiguille très vintage, le tout accompagnant une plaque en bambou du plus bel effet. Pour faciliter la lecture, les inscriptions analogique et l’écran LCD disposent d’un rétroéclairage, qui permettra de mettre en avant la précision de la pesée, de l’ordre de 100 grammes. On pourra aussi noter la présence de la technologie Step-On, permettant d’allumer et d’enregistrer la pesée directement en montant dessus. Les plus Les moins Acheter la ADE BE 1719 Luna au meilleur prix Caractéristiques principales DIMENSIONS 30,8 x 39,4 x 2,9cm NOMBRE DE MESURES 1 PRÉCISION 100 grammes ALIMENTATION 3 Piles AAA

Les meilleurs pèse-personne haut de gamme

Si vous ne parvenez pas à trouver un des produits de notre comparatif ou si rien ne vous tente, vous serez amené à choisir votre pèse-personne par vous-même. Dans ce cas, il vous faudra connaitre les différents critères concernant l’achat d’un pèse-personne, ainsi que d’autres informations annexes utiles comme le prix d’une balance par exemple.

Qu’est-ce qu’un pèse-personne ?

Un pèse-personne est une plateforme sur laquelle on monte et qui permet de connaitre son poids. Auparavant, les pèse-personnes fonctionnaient de manière mécanique et la masse était calculée en fonction du niveau d’écrasement d’un ressort. Désormais, l’affichage est numérique et le pèse-personne utilise la technologie piézoélectrique pour vous indiquer votre poids.

Désormais, les bons pèse-personnes permettent d’afficher une précision de mesure de l’ordre de 100 grammes, 50 grammes et même, dans certains cas, 10 grammes. Il existe aussi des modèles utilisant des mesures d’impédance, afin de renseigner à l’utilisateur son taux de graisses, de muscles, d’hydratation, de masse osseuse… Enfin, à la pointe de la technologie viennent les balances connectées, pour lesquelles nous avons fait un comparatif des meilleures balances connectées.

Pourquoi choisir un bon pèse-personne ?

Il existe de nombreuses raisons d’acheter un pèse-personne, qui sont encore plus valables lorsque l’on souhaite en acheter un bon. Nous allons donc vous citer les quatre principales raisons qui font de l’achat d’un bon pèse-personne une très bonne idée.

Pour surveiller simplement son poids Il s’agit sans doute de la principale raison d’acheter un pèse-personne, et c’est d’ailleurs son objectif premier. La majorité des personnes souhaiteront constater une évolution de leur poids durant un régime (probant ou non), tandis que d’autres chercheront au contraire à prendre du poids, que ce soit pour se muscler ou tout simplement pour éviter des problèmes de santé.



Enfin, la dernière catégorie de personne sera celle qui souhaite conserver son poids de forme, et notamment le surveiller à des périodes cruciales de l’année, comme les fêtes de fin d’année par exemple. Pour ces trois catégories de personnes, avoir une balance simple et efficace sera très pratique.

Pour rester en dessous d’un poids limite en sport Certains sports sont séparés en catégories de poids, que ce soit pour les arts martiaux (boxe, judo…), l’aviron ou d’autres sports. Pour ces derniers, les sportifs des catégories poids léger ou poids plume ne doivent pas dépasser une certaine masse avant une épreuve, ni être inférieur à une certaine autre. Dans le domaine de la boxe par exemple, il y a 17 classes de poids différentes, allant de poids paille (moins de 47,6kg) à poids lourd (plus de 90,7kg). Certaines catégories ont une marge très faible de manœuvre comme la catégorie poids mouche s’étendant sur seulement 1,3kg.



Pour cela, le sportif devra se peser régulièrement, et, à l’approche de l’épreuve de compétition, avoir des données très précises sur son poids car s’il dépasse le poids requis à la pesée, il sera disqualifié. Il sera donc idéal pour lui d’avoir une balance de précision, pour parer à toute éventualité.

Pour peser son animal (oui oui) Il est très utile de peser son animal, que ce soit pour surveiller son état de santé après une opération (stérilisation par exemple), pour vérifier le poids d’un animal obèse ou encore pour savoir si ses compléments de prise de poids sont efficaces. Cependant, si les petits animaux de compagnie peuvent tenir sur une balance de cuisine (hamster, rat, cochon d’inde…), c’est une autre affaire pour les animaux plus lourds comme les chats ou les chiens.



La solution est donc de vous procurer un bon pèse-personne, puis de vous peser sans votre animal. Ensuite, prenez votre animal dans vos bras et pesez-vous avec. Il vous suffira simplement de soustraire votre poids à celui de votre animal et vous combinés pour obtenir le poids de votre animal !

Pour en savoir plus sur son corps Là où les pèse-personnes normaux permettent simplement d’obtenir son poids, il en existe désormais qui permettent d’obtenir d’autres informations, et ce grâce à un système d’impédancemétrie.



Ainsi, vous pourrez connaitre votre taux de graisses et de muscles, ainsi que votre niveau d’hydratation et votre masse osseuse. Ainsi, il sera plus intéressant de suivre ces valeurs (dans la recherche d’une perte de graisse ou de prise de muscle) plutôt que d’analyser seulement le poids. En effet, il est possible de perdre de la graisse (en faisant du sport), tout en ne perdant pas un seul gramme, uniquement parce que l’activité sportive aura causé une prise de muscles, connus pour être plus lourds que la graisse (à volume égal).

Qu els sont les critères lors du choix d’un pèse-personne ?

Une fois que vous aurez déterminé votre besoin et que vous serez sûr d’avoir besoin d’un pèse-personne, il vous faudra alors vous orienter vers le bon modèle. En dehors des produits de notre comparatif, vous pourrez choisir le pèse-personne qui vous convient par élimination, selon les différents critères que nous vous décrivons ci-dessous.

Dimensions et poids C’est un critère plus important qu’il n’y paraît. Une balance de petite taille peut sembler pratique, car elle peut se ranger partout. Cependant, si vous avez de grands pieds la mesure sera inconfortable et avec un modèle impédancemètre vous risquez d’avoir des données erronées.

Le design du plateau Vous hésitez entre plusieurs couleurs et vous trouvez le verre trempé plus élégant que le plastique ?



Faites bien attention aux coloris sombres ils font ressortir la saleté. Le verre trempé translucide est également très salissant. Si vous n’avez pas envie d’entretenir votre balance connectée, nous vous conseillons un produit en plastique à la teinte claire (blanc de préférence).

L’écran C’est sûrement l’un des critères les plus importants de la rubrique. C’est grâce à cet écran que vous aurez accès aux précieuses informations sur votre corps. Pour une utilisation facile, il doit être grand, lumineux et intuitif.

L’alimentation Sur la plupart des modèles présentés dans ce comparatif, c’est l’alimentation à piles qui est la plus utilisée. C’est pratique, car vous pouvez déplacer la balance où vous voulez. Cependant l’impact écologique et la consommation sont plus importants que sur une alimentation secteur.

Certaines balances marchent grâce à un système de batterie qui se recharge sur secteur. C’est ingénieux, mais malheureusement pas assez répandu.

La présence d’impédancemétrie C’est la technologie par impulsion électrique qui permet d’obtenir de nombreuses données sur son métabolisme et sa graisse.

Elle n’est pas toujours fiable, mais elle permet de suivre plus précisément les évolutions de son corps. C’est un atout important pour les athlètes, mais également pour les joggers du dimanche.

L’autonomie La plupart des balances électroniques fonctionnent avec des piles, mais elles n’ont pas la même autonomie. Certains tiennent moins de quatre mois tandis que d’autres peuvent durer un an.

Difficile de départager les pèses personne, car les constructeurs ont tendance à les surévaluer. Il faut donc se référer directement aux avis des consommateurs.

La mémoire Si vous voulez un suivi de vos informations corporelles, la mémoire d’un pèse personne est un paramètre important. Les balances connectées stockent généralement leurs données sur un Cloud, elles n’ont donc pas de mémoire interne. Certaines balances poids non connectées possèdent une mémoire interne qui permet de faire le suivi.

Le nombre d’utilisateurs Si vous comptez utiliser votre balance seul, ce paramètre ne vous concerne pas. En revanche si vous êtes en couple ou bien que vous souhaitez en profiter en famille il peut être intéressant d’avoir un appareil pour un grand nombre de personnes.

Combien coûte un pèse-personne ?

La question du prix, que ce soit pour un pèse-personne ou pour n’importe quel autre produit, se pose toujours. Une fois que l’on a identifié son besoin (pèse-personne simple, multimesures, de précision, connecté…), il faudra vérifier que le choix corresponde au porte-monnaie ! En effet, une petite bourse devra peut-être faire la croix sur un pèse-personne professionnel comme le Kern MPD et ses plus de 350€. Nous vous avons donc listé le prix de chaque type de pèse personne ci-dessous :

Le pèse-personne mécanique : Il s’agit du modèle vraiment classique de pèse-personne, et il est aussi celui qui était le plus utilisé. Il fonctionne grâce à un ressort qui se plie sous le poids, et dont la pression transmets le poids de la personne. Ils sont peu chers, avec un prix débutant à 10€ environ, pour ne (presque) jamais dépasser les 75€ ;

: Il s’agit du modèle vraiment classique de pèse-personne, et il est aussi celui qui était le plus utilisé. Il fonctionne grâce à un ressort qui se plie sous le poids, et dont la pression transmets le poids de la personne. Ils sont peu chers, avec environ, pour ne (presque) ; Le pèse-personne électronique : Tous les pèse-personnes dont nous allons parler après sont des pèse-personnes électroniques. En effet, cette technologie a envahi le marché depuis plusieurs décennies maintenant, et se montre bien plus efficace et précise que la technologie mécanique. Forcément, les prix commencent très bas ( environ 10€, voire moins ! ) mais peuvent atteindre des sommets, avec certains pèse-personnes coûtant plus de 1000€ . Cependant, l’extrême majorité des balances électroniques (ou numériques) ne dépasse pas les 100€ ;

: Tous les pèse-personnes dont nous allons parler après sont des pèse-personnes électroniques. En effet, cette technologie a envahi le marché depuis plusieurs décennies maintenant, et se montre bien plus efficace et précise que la technologie mécanique. Forcément, les prix commencent très bas ( ) mais peuvent atteindre des sommets, avec certains pèse-personnes coûtant . Cependant, l’extrême majorité des balances électroniques (ou numériques) ; Le pèse-personne à impédance : Il s’agit de la « nouvelle mode » concernant les balances numériques, au détail près que contrairement à une mode, l’engouement est ici justifié. En envoyant des ondes dans le corps par les pieds et en analysant les différents délais de retour, ces pèse-personnes peuvent vous indiquer le taux de gras, de muscles, d’os ou d’hydratation de votre corps. Cette technologie se paye malheureusement, avec des prix tournant généralement autour de 70 à 150€ . il en existe aussi à moins de 15€ , mais la précision laisse à désirer. Évidemment, les balances les plus chères du marché (plus de 1000€) sont également équipées de cette technologie ;

: Il s’agit de la « nouvelle mode » concernant les balances numériques, au détail près que contrairement à une mode, l’engouement est ici justifié. En envoyant des ondes dans le corps par les pieds et en analysant les différents délais de retour, ces pèse-personnes peuvent vous indiquer de votre corps. Cette technologie se paye malheureusement, avec des prix tournant généralement . il en existe aussi à , mais la précision laisse à désirer. Évidemment, les balances les plus chères du marché (plus de 1000€) sont également équipées de cette technologie ; Le pèse-personne de précision : Il s’agit là d’un modèle spécialement dédié à la mesure précise . Il peut être à impédance ou non, mais présente généralement une marge de mesure de l’ordre de 50 grammes, voire 10 grammes dans certains cas. Ces pèse-personnes sont aussi appelés pèse-personnes professionnels , car ils sont utilisés dans les hôpitaux, par les médecins et dans certaines salles de sport . Leur prix dépasse facilement la centaine d’euros , et il est même raisonnable d’en choisir un à plus de 200 ou 300€. Ce sont ces appareils qui peuvent coûter plus de 1000€ ;

: Il s’agit là d’un modèle spécialement dédié à la . Il peut être à impédance ou non, mais présente généralement une marge de mesure de l’ordre de 50 grammes, voire 10 grammes dans certains cas. Ces pèse-personnes sont aussi appelés , car ils sont utilisés . Leur prix dépasse facilement , et il est même raisonnable d’en choisir un à plus de 200 ou 300€. Ce sont ces appareils qui peuvent coûter ; Le pèse-personne connecté : Il s’agit de la dernière vague de modèle de pèse-personne, et elle permet ici de connaitre ses données de poids et celles liées à la mesure d’impédance grâce à une application sur smartphone. Ainsi, non seulement vous pourrez voir clairement toutes les données, mais vous pourrez aussi suivre votre évolution, puisque chaque pesée sera enregistrée dans l’application. Il est évidemment possible d’ajouter différents profils d’utilisateurs. Le prix pour ce type d’appareil débute à moins de 20€ (notamment avec la balance Xiaomi) pour atteindre environ 200€ au plus haut.

Questions fréquentes sur les pèse-personnes

Quelle est la meilleure marque de pèse-personne ? Il n’existe pas de meilleure marque de pèse-personne à proprement parler, puisque de nombreuses marques arrivent à sortir des modèles très bons, mais d’autres moins. Cependant, on pourrait noter certains grands acteurs du domaine des pèse-personnes, comme le français Terraillon (qui fait aussi des balances de cuisine), Withings et ses balances connectées, Soenhle ou encore Kern pour les balances de précision. Quelle est la précision d’un pèse-personne ? La précision d’un pèse-personne variera en fonction de la technologie utilisée et de la qualité du matériel. Ainsi, les balances mécaniques auront généralement une graduation par 500 grammes, voire par 1kg. Les balances numériques présentent une graduation de 100 grammes en général, bien qu’il en existe à 50 grammes, voire à 10 grammes. À force d’être posée au sol, la balance, connectée ou classique, a tendance à attraper la poussière. Un simple nettoyage avec un chiffon en microfibres et de l’eau suffit pour garder votre balance en bon état à condition de le faire régulièrement. Sinon le vinaigre blanc convient tout à fait. Sachez que la couleur noire aura tendance à se salir plus facilement qu’une couleur claire comme le blanc. Généralement, les pèse-personnes sont alimentés par des piles, majoritairement des AAA. Cependant, les balances comportant une batterie rechargeable sur secteur commencent doucement à faire leur apparition. L’impédancemétrie consiste en la mesure de la résistance corporelle à un stimulus tel qu’une pression acoustique ou un courant électrique. De cette façon, on parvient à obtenir des informations plus subtiles que le simple poids d’une personne. À ce titre, l’IMC et l’IMG font partie des plus demandés pour analyser sa courbe de poids. Tout dépend du modèle de balance que vous utilisez. Certaines balances calculent le poids et d’autres la masse. Ensuite, toutes les balances n’ont pas le même fonctionnement. Une balance digitale a besoin d’une cellule de charge, d’une jauge de contrainte et la force électromagnétique. Où placer son pèse-personne ? Pour obtenir une bonne mesure, il est impératif de placer son pèse-personne au bon endroit. Il vous faudra donc choisir une surface plane et surtout dure. Généralement, la balance est placée sur le carrelage d’une salle de bain. Pourquoi ma balance affiche-elle « Lo » ? Le message « Lo » est constitué des deux premières lettres de « Low », qui signifie que la batterie est faibles et que les piles doivent tout simplement être changées. Quelle balance choisir pour les femmes enceintes ? Le courant électrique délivré par les capteurs de la balance connectée est sans danger, mais il est tout de même mieux de prendre des précautions en ce qui concerne les femmes enceintes. La balance digitale que nous vous conseillons durant une grossesse est la balance Wi-Fi Body+ de Withings. Avec l’application Health Mate qui contient un Guide Grossesse, suivez l’évolution de votre poids et autre pendant cette période et faites le plein de conseils de spécialistes. Quelles sont les meilleures balances compatibles Samsung Health ?​ L’application santé officielle de Samsung n’est compatible qu’avec certaines balances. Pour retrouver vos données sur votre Samsung, les meilleures balances comptatibles sont les Xiaomi Mi Composition Scale 2 et Withings Body+. Mais d’autres peuvent aussi se synchroniser avec votre app santé comme la Garmin ou encore la Renpho,