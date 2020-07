Comparatif des Meilleures Balances Pèse Personnes 2020

C’est le deuxième modèle de l’enseigne américaine Fitbit. Le premier avait rencontré un fort succès grâce à la qualité de sa conception. Il fallait donc que la balance connectée Fitbit 2 soit encore meilleure pour figurer dans ce comparatif.

Aux premiers abords, c’est un des plus beaux pèse-personne à impédancemètre. Elle existe en blanc et en noir avec une autonomie d’environ 6 mois. L’écran LCD a une forme de hublot et est très lisible. C’est d’ailleurs une des grandes satisfactions de ce produit puisque toutes les données peuvent se lire sur l’interface. Il n’y a pas forcément besoin d’avoir son portable à proximité pour en profiter. C’est un gain de temps précieux et c’est ergonomique. Si vous voulez des mesures plus précises et un véritable suivi, il faudra télécharger l’application. Mais ce n’est pas un problème, car elle est intuitive et agréable à utiliser.

Ce n’est pas la balance impédancemètre qui affichera votre poids avec le plus de précision, mais c’est celle qui le fera le mieux pour l’IMC et l’IMG. Elle calcule l’IMG et l’IMC avec des capteurs d’excellente qualité. La balance de précision peut retenir en mémoire jusqu’à 8 personnes, c’est parfait pour une grande famille. Nous avons également aimé la connectivité Wi-Fi et Bluetooth.