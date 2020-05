Comparatif Babyphone Vidéo : Meilleures Caméras pour Bébés 2020

Intéressons-nous à la caméra d’une marque de référence en matière de télésurveillance : Arlo. Le modèle Baby se présente sous la forme de deux sphères blanches et noires disposées l’une sur l’autre. L’appareil est vendu avec un jeu d’accessoire lapin pour habiller votre produit et lui donner une apparence de jouet plus enfantin. L’Arlo Baby est un modèle ultra complet et propose une gamme d’innovations très variées. L’appareil fait talkie-walkie, c’est indispensable pour une caméra de surveillance pour enfant afin de rassurer son enfant. Il a une vision nocturne en infrarouge qui n’est pas détectable à l’œil nu et protège le confort de sommeil. Il fait aussi office de veilleuse, le coloris et l’intensité lumineuse sont réglables à distance. La lecture de musique par l’Arlo Baby peut sembler un peu « gadget », mais c’est assez utile pour calmer les bébés. La qualité vidéo est bonne, et le détecteur de mouvement performant (jusqu’à 15 m). La caméra reconnaît réagit aux pleurs, mais surtout elle vous offre un détail de l’environnement de votre enfant (Température, humidité de l’air). Elle vous envoie des notifications via l’application quand la situation devient anormale. L’absence de port SD card et de port Ethernet peut être un problème pour les domiciles mal fournis en Wi-Fi, mais l’achat reste sûr.