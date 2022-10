Les babyphones vidéos sont désormais monnaie courante chez les nouveaux parents, entre le moniteur dédié aux parents et la caméra/micro. Mais, les babyphones connectés commencent à prendre le pas, permettant de visionner et d’entendre son bébé depuis son smartphone, et depuis n’importe où. Aujourd’hui, nous vous présentons le comparatif des meilleurs babyphones connectés du marché.

Les babyphones connectés présentent de nombreuses caractéristiques qui les rendent très utiles, c’est pourquoi ils sont de plus en plus adoptés dans les foyers. Dans ce comparatif, retrouvez les 7 meilleurs babyphones connectés, du petit prix au plus innovant, en passant par le plus original.

Caméra IP Netvue

La meilleure babycam pas chère Cette babycam a pour principal avantage de proposer de belles qualités à un tarif tout à fait accessible. En effet, ce babyphone vidéo connecté propose une vue en FHD 1080p, ce qui est tout à fait honorable, mais aussi un angle de vue de 355°, et ça c’est exceptionnel ! Cette babycam est souvent utilisée en tant que caméra de surveillance connectée classique, cependant elle peut être très efficace pour qui souhaite surveiller son enfant ponctuellement à petit prix (moins de 45€ !). Les plus Le prix

Caméra 355° Victure

Une bonne alternative à la IP Netvue Cette caméra n’est pas un babyphone à proprement parler, mais plutôt une caméra de vidéosurveillance à usage multiple. Elle peut être utilisée comme une babyphone ou pour surveiller ses animaux domestiques par exemple. Elle peut pivoter sur 355 degrés à l’horizontale et sur 100 degrés à la verticale. Cet axe est utile si vous désirez la placer sur un mur à l’aide des fixations fournies avec. La caméra possède donc de nombreuses possibilités en termes d’angle de vue. Elle est bien sûr équipée d’un détecteur de mouvements, vous recevez une notification lorsque quelque chose se passe. Elle intègre aussi une vision nocturne infrarouge pour garder votre enfant en vue même dans l’obscurité. Elle se connecte directement à votre ordinateur ou sur l’application de votre smartphone via Wi-Fi. Pour ce dernier, il faut passer par l’application Victure Home qui rassemble tous les appareils de la marque en votre possession. C’est avec elle que vous pouvez réglez les paramètres ou interagir avec votre bébé grâce à l’audio bidirectionnelle. Les plus Détecteur de mouvement

Rapport qualité/prix

Bonne qualité vidéo

Caméra Arlo Baby

Le babyphone en forme de lapin Intéressons-nous à la caméra d’une marque de référence en matière de télésurveillance : Arlo. Le modèle Baby se présente sous la forme de deux sphères blanches et noires disposées l’une sur l’autre. L’appareil est vendu avec un jeu d’accessoire lapin pour habiller votre produit et lui donner une apparence de jouet plus enfantin. L’Arlo Baby est un modèle ultra complet et propose une gamme d’innovations très variées. L’appareil fait talkie-walkie, c’est indispensable pour une caméra de surveillance pour enfant afin de rassurer son enfant. Il a une vision nocturne en infrarouge qui n’est pas détectable à l’œil nu et protège le confort de sommeil. Il fait aussi office de veilleuse, le coloris et l’intensité lumineuse sont réglables à distance. La lecture de musique par l’Arlo Baby peut sembler un peu « gadget », mais c’est assez utile pour calmer les bébés. La qualité vidéo est bonne, et le détecteur de mouvement performant (jusqu’à 15 m). La caméra reconnaît réagit aux pleurs, mais surtout elle vous offre un détail de l’environnement de votre enfant (Température, humidité de l’air). Elle vous envoie des notifications via l’application quand la situation devient anormale. L’absence de port SD card et de port Ethernet peut être un problème pour les domiciles mal fournis en WiFi, mais l’achat reste sûr. Les plus Détecteur de mouvement

Contrôle de la qualité de l’air

Bonne qualité vidéo

Babycam Lollipop

La babycam qui prend la forme d’une sucette Cet écoute bébé vidéo au design amusant en forme de sucette a tout du babyphone original et complet. La coque est construite à partir de silicone afin que la caméra soit flexible et puisse s’installer n’importe dans la pièce. Disponible en trois couleurs (turquoise, pistache ou barbe à papa) la caméra s’adapte parfaitement à l’harmonie de la chambre de votre enfant. Équipée de capteurs de pleurs, de franchissements et d’un détecteur de température, votre enfant est en sécurité et vous êtes immédiatement prévenu en cas d’anomalie. L’application Lolipop vous affiche les horaires et durée des pleurs et vous permet d’étudier chacune de ses nuits. Notons que la marque propose un capteur pour 60 euros supplémentaires qui donne la température, l’humidité et la qualité de l’air. Enfin, vous pouvez activer des bruits apaisants qui sortent de la caméra pour relaxer votre bébé, directement via l’application mobile sur votre smartphone ou tablette. Les plus Détecteurs de pleurs et de franchissement

Vision nocturne infrarouge

Bonne qualité d’image

Audio bidirectionnel Les moins Le prix

Owlet Cam

La babycam compatible avec une chaussette connectée Cette caméra Owlet diffuse des vidéos HD 1080p. Doté d’une vision nocturne, elle possède aussi l’audio bidirectionnelle sur votre smartphone via une connexion WiFi sécurisée et cryptée. Elle a toutes les caractéristiques d’une babycam complète, comme un capteur de température ambiante et un objectif grand-angle de 130°. En plus, la caméra est compatible avec la chaussette intelligente Owlet. Cette chaussette connectée vous donne des informations détaillées sur le bien-être de votre bébé telles que sa fréquence cardiaque et son niveau d’oxygène. L’application peut d’ailleurs d’afficher l’historique de ces informations au fil des nuits. Toutes ces données permettent de suivre et évaluer le sommeil de votre enfant. La caméra connectée coûte 159 € sur Amazon et le kit caméra + chaussette connectée est vendu à 439 €. Les plus Vision nocturne infrarouge

Bonne qualité vidéo

Audio bidirectionnel

Capteur de température

Détecteur de mouvement

Pampers Lumi

Le babyphone connecté aux couches Pampers Le babyphone Lumi de pampers a été fabriqué en partenariat avec des pédiatres spécialisés dans le sommeil des bébés. La vidéo offre une Clarté incroyable de jour comme de nuit, même en zoomant. L’audio continu vous permet d’entendre votre bébé même lorsque votre téléphone est verrouillé, parfait pour une surveillance nocturne. De plus, le cryptage de pointe maintient votre flux vidéo afin qu’il soit toujours sécurisé. Grâce à ses analyses de données personnelles sur l’application, Lumi vous aide à trouver la bonne sieste et le bon horaire de sommeil parfaitement adaptés à votre nourrisson. Les couches intelligentes Pampers fournies dans le kit sont munies de capteurs directement connectés à l’application, pour vous indiquer quand vous devez les changer. Enfin, la Lumi est la seule babycam du marché à proposer un angle de vue à 180°. Pour s’offrir cette babycam connectée très complète, il faut tout de même compter 300 $ soit environ 280€. Les plus Vision nocturne infrarouge

Bonne qualité vidéo

Audio bidirectionnel

Capteur de température

Détecteur de mouvement

Nanit Plus

La caméra la plus innovante Cette babycam connectée a été élue parmi les meilleures inventions de l’année 2018 par le magazine américain TIME. La caméra prend de la hauteur pour donner une perspective sur tous les recoins du berceau de votre bébé. Elle peut se fixer au mur, ou bien être fixée à un support au sol comme un lampadaire. les deux positions offrent une vue plongeante sur la pièce. Hyper connecté, vous pouvez appairer la caméra à votre Home kit Amazon Alexa si vous en disposez un et lui demander directement comment s’est passé la nuit de votre bébé. Un habit Breathing Wear est vendu séparément ou en kit avec la caméra. Il vous permet de surveiller la respiration de votre bébé. Il enclenche une alarme sur le récepteur en temps réel afin de vous alerter si quelque chose ne va pas. La caméra lit les capteurs sur le vêtement pour détecter les mouvements respiratoires de votre bébé et vous prévient en cas d’urgence. La caméra est commercialisée à 300 £ (280 €) et si vous souhaitez vous équiper du kit complet avec le Breathing wear, il faut compter 379 £ (435 €). Les plus Vision nocturne infrarouge

Bonne qualité vidéo

Audio bidirectionnel

Capteur de température

Détecteur de mouvement

Nous allons vous guider ici dans votre quête du meilleur babyphone connecté pour surveiller votre petit, car il est impératif de trouver le modèle approprié, les besoins de chacun étant différents. Vous retrouverez donc ici toutes les questions qu’il faut se poser lorsque l’on souhaite acquérir un bon babyphone connecté.

Qu’est-ce qu’un babyphone connecté ?

Un babyphone connecté est, vous l’aurez compris, plus qu’un simple babyphone vidéo. Cependant, il reprend les caractéristiques de base. Un babyphone vidéo permet de voir et entendre son bébé à distance, depuis un moniteur. Grâce à un babyphone connecté, vous pourrez vous passer de ce moniteur à faible portée et surveiller votre enfant depuis votre smartphone, où que vous soyez.

Il s’agit là du plus grand point fort des babyphones connectés. Cependant, les meilleurs babyphones connectés ne s’arrêtent pas là, et proposent diverses autres fonctionnalités, que ce soit le fait de capter des pleurs, la température ambiante, l’humidité ou même, pour les modèles les plus avancés, le fait de pouvoir analyser le sommeil, capter la fréquence cardiaque ou la respiration…

Pourquoi acheter un babyphone connecté ?

Le babyphone connecté est très intéressant pour de nombreuses raisons, et commence, peu à peu, à prendre de l’ampleur sur son cousin le babyphone vidéo classique. Pour vous expliquer en quoi il faut acheter un babyphone connecté plutôt que classique, nous allons les comparer.

Premièrement, le babyphone classique présente un grand handicap : la portée. En effet, si les meilleurs modèles (les plus chers !) proposent une très longue portée, d’autres ne dépasseront pas les 20 mètres, distance considérablement réduite par la présence de murs et d’étages par exemple. Avec un babyphone connecté, il vous sera possible de surveiller votre bébé où que vous soyez, puisque la caméra sera connectée au Wi-Fi.

Deuxièmement, la vidéo d’un babyphone classique n’est disponible que sur le moniteur, il n’y a donc qu’une seule personne qui peut la visionner. Avec un babyphone connecté, la vidéo et l’audio seront disponibles sur n’importe quel smartphone, ce qui facilitera grandement la tâche d’un couple.

Troisièmement, un bon babyphone connecté pourra donner des indications qu’un babyphone classique ne pourra jamais indiquer. On pense par exemple à la compatibilité avec des accessoires comme la chaussette Owlet (pour la fréquence cardiaque et le taux d’oxygène), la couche Pampers (qui indique quand elle doit être changée) ou l’habit Nanit (pour capter la respiration du bébé).

Quels sont les critères lors de l’achat d’un babyphone connecté ?

La résolution Ce paramètre à prendre en compte concerne tous les babyphones, connectés ou non. La résolution de votre babyphone connecté est très importante, car elle permet de pouvoir voir des détails parfois très importants. Si les modèles avec une résolution 720p peuvent faire l’affaire (mais sans plus), il est plutôt recommandé de choisir un modèle 1080p. Quant aux modèles 2K ou 4K, ils sont totalement inutiles pour cette utilisation. En effet, la portée est trop faible pour qu’une telle précision ait un quelconque intérêt.

L’angle de vue Souvent, le babyphone connecté ne filme pas que le lit du bébé, mais aussi la chambre en général, pour prévenir tout imprévu. Dans ce cas-là, il faudra que l’angle de vue de la caméra soit assez grand pour tout filmer sans laisser d’angle mort.



Généralement, on admettra qu’un angle de plus de 120° est qualitatif. Il vous sera possible de choisir des modèles avec un angle de vision frôlant les 360° (355° généralement), grâce à une motorisation. Si ce système peut s’avérer très pratique, certaines motorisations peuvent réveiller votre bébé. La Pampers Lumi est la caméra au meilleur angle de vue sans motorisation (180°) tandis que, dans notre comparatif, la Netvue IP et la Victure 355° sont de très bonnes caméras motorisées.

La fixation Pour pouvoir filmer votre bébé dans son lit ou toute la chambre, il faudra que la fixation de la caméra soit simple et efficace. Pour cela, il existe différentes techniques. La Nanit Plus, par exemple, est montée sur un pied, qui lui permet de filmer le lit du bébé par le dessus facilement.



Chez les caméras Netvue ou Victure, il ne s’agit que de modèles à poser, ils partent donc avec un certain handicap, alors que la Pampers Lumi peut aussi bien être accrochée au mur qu’être placée sur une surface plane. Cependant, la palme revient à la Lollipop, qui, avec son manche flexible, peut s’enrouler autour des barreaux du lit du bébé.

Les options Autant les précédents critères concernaient tous les babyphones, autant celui-ci est exclusif aux babyphones connectés. Ces derniers peuvent avoir de nombreuses options, qui peuvent vous être utiles ou non. En effet, ce n’est pas parce qu’un babyphone propose le calcul de l’humidité qu’il sera forcément mieux.



Souvent, ces options font grimper le coût du babyphone. Si une option sur un babyphone ne vous servira pas, il n’est pas utile de choisir ce babyphone, qui sera plus cher. Cependant, cela ne signifie pas que toutes les options sont inutiles. Certaines peuvent vous sembler très utiles voire primordiales, il vous semblera alors logique de payer un surcoût.

La vision de nuit Il n’y a pas que la résolution qui compte lorsque l’on cherche une bonne qualité vidéo. Comme le babyphone vise à surveiller le bébé quand il dort (la plupart du temps en tout cas), la caméra sera quasi exclusivement en mode nuit. Si ce dernier est mauvais (manque de détails, trop faible portée, mauvais contraste…), une bonne résolution n’aura servi à rien.



Il est donc primordial de connaitre le rendu du mode nuit de chaque babyphone connecté avant d’en choisir un.

L’audio bidirectionnel Vous songez à parler à votre bébé s’il se réveille, pour le rassurer le temps que vous veniez ou dans l’espoir (souvent naïf) qu’il se rendorme ? Il vous faudra alors faire attention à ce que le babyphone connecté choisi possède bien l’audio dit « bidirectionnel ». Cela signifie que vous pourrez entendre votre bébé et que lui aussi pourra vous entendre.

La connectivité Il est bien pratique d’avoir un babyphone connecté, et cette praticité peut être poussée en connectant votre babyphone connecté à un assistant vocal (Google Assistant, Siri ou Alexa), à une box domotique (Jeedom, Homey, Home Assistant…) ou à IFTTT par exemple.



Pour les assistants vocaux comprenant une enceinte avec écran (Amazon Echo Show ou Google Nest Hub), vous pourrez demander à visionner la chambre de votre bébé à la voix et l’affichage s’effectuera directement sur l’enceinte/écran.



Vous pourrez aussi créer des routines grâce à IFTTT, une box domotique ou un assistant vocal. Ainsi, lorsque votre bébé sera couché, vous lancerez peut-être le scénario « éteindre les lumières de la chambre, allumer la veilleuse, lancer la berceuse, montrer la caméra » et le tour sera joué !

Questions fréquentes sur les babyphones connectés

Combien coûte un babyphone connecté ? Le prix d’un babyphone connecté varie beaucoup. Si vous pouvez en retrouver à moins de 40€ (IP Netvue), les modèles comprenant des caractéristiques uniques (Pampers Lumi, Nanit Plus…) peuvent dépasser allègrement les 200 ou 300€. Généralement, les babyphones connectés complets coûtent plus de 120€. Est-ce que les ondes des babyphones connectés sont nocives ? Tout comme les téléphones portables et de nombreux autres appareils électroniques, les babyphones connectés émettent des ondes électromagnétiques. Pour l’instant, on sait peu de choses sur la distance à respecter pour ne pas endommager le cerveau du nourrisson, cependant il est conseillé d’éloigner le babyphone connecté d’au moins un mètre. À cette distance, les ondes sont presque imperceptibles.



Les babyphones classiques peuvent présenter des ondes fortes car elles doivent pouvoir atteindre le moniteur. Une longue portée implique alors des ondes puissantes. Pour le babyphone connecté, la portée doit seulement aller jusqu’au signal WiFi, donc les ondes seront bien moins fortes. Quelles sont les meilleures marques de babyphones connectés ? Les marques qui sont à l’origine des meilleurs babyphones connectés n’ont généralement produit qu’un modèle. En effet, ce sont généralement soit des start-ups proposant un seul produit (Nanit, Lollipop…), soit des entreprises fabriquant autre chose (Pampers fabrique des couches et s’est associée à Logitech pour créer le Pampers Lumi, Arlo fabrique des caméras de surveillance…) et qui proposent un seul babyphone parmi leurs produits. Quel babyphone connecté choisir ? Cette question n’attend pas une seule réponse, mais plusieurs. En effet, si on procède par élimination, on obtient un cercle très fermé de babyphones connectés excellents. Cependant, il devient ensuite impossible d’en éliminer un, puisque tous peuvent prétendre au titre de meilleur babyphone connecté, surtout qu’à ce niveau, le choix dépendra des besoins de chacun. On pourra tout de même vous conseiller cinq babyphones connectés : Pampers Lumi pour les couches connectées, Arlo Baby pour la qualité Arlo, Lollipop pour sa praticité, Owlet pour la chaussette connectée et Nanit Plus pour le vêtement connecté.