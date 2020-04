Face à la tendance des objets connectés et plus précisément des maisons dites “intelligentes”, l’aspirateur robot connecté est en vogue dans de plus en plus d’habitations. Le marché est d’ailleurs en pleine expansion, d’une valeur de 6,5 milliards de dollars en 2018 il est prévu d’atteindre 39,1 milliards de dollars en 2026.

Auparavant regardés comme de simples gadgets, les aspirateurs automatiques sont considérés de nos jours comme des objets technologiques à part entière. Suite à de nombreuses innovations qui ont donné un nouvel élan aux aspirateurs robots, certains d’entre eux sont désormais capables de remplacer l’utilisation d’un aspirateur traîneau.

Le leader iRobot connu pour ses aspirateurs autonomes plutôt haut de gamme se retrouve face à une concurrence très forte de la part de nouveaux acteurs qui proposent des produits tout aussi qualitatifs à des prix inférieurs. Il faut néanmoins faire attention attention car parmi les aspirateurs robots pas chers, certains sont à éviter.

Pour y voir plus clair parmi cette multitude de modèles, car il est très facile de s’y perdre, nous vous proposons donc notre comparatif des meilleurs aspirateurs robots 2020. + de 60h de recherches, d’analyses et de tests en partenariat avec robotnettoyeur.fr ont été nécessaire pour vous aider à choisir l’appareil le plus adapté à vos besoins. La corvée du ménage avec un aspirateur classique ne sera plus qu’un lointain souvenir !