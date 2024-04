Notre comparatif des meilleurs aspirateurs robots pour nettoyer votre intérieur

XIAOMI MI ROBOT VACUUM-MOP 2S

L’essentiel d’un aspirateur-robot connecté 2-en-1 à petit prix

Note 9/10 : moyenne des avis sur Amazon

Comme à son habitude, Xiaomi s’ingénie à démocratiser les produits high-tech. Nouvel exemple avec l’aspi-robot Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2S qui embarque une serpillère et un excellent dispositif de détection d’obstacles. Terminés les robot-aspirateurs d’entrée-de-gamme qui se cognent partout ! Là où le compromis se fait, c’est plutôt sur l’aspiration à 2 200 Pa, pas ultra-puissante, mais plus que suffisante, et une autonomie qui tiendra tout au plus 1h30 si vous activez le mode turbo. Si son réservoir d’eau propre reste raisonnable, le bac à détritus se remplit très vite et vous oblige à le vider tous les deux ou trois cycles. Enfin, l’application Xiaomi Home a pu rebuter certains ou certaines utilisatrices aux premiers usages, mais la prise en main finit par se faire assez rapidement.

Les plus Évite bien les obstacles

Serpillère simple d’utilisation

Cartographie bien gérée Les moins Indice de réparabilité assez moyen

Réservoir à poussières plutôt petit

Où Acheter l’aspirateur robot Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2S ?

Caractéristiques principales