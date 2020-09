Présentation

Et pourquoi ne pas rendre honneur à nos voisins britanniques, avec la marque Shark et l’un des représentants de sa meilleure gamme nommée Duoclean ? Le modèle Anti-Hair est disponible en Europe et exploite un système de tube pliable, un peu à la manière du Rowenta. Vous pourrez ainsi atteindre un certain nombre de zones difficiles plus aisément sans avoir à vous mettre à quatre pattes. Des LED s’allument au-devant de sa brosse principale pour éclairer les zones sombres ou les résidus transparents, comme certains fragments de plastique. Plusieurs accessoires sont disponibles pour être fixés au niveau de la tête, dont un dédié particulièrement aux poils d’animaux. Les autres servent aux tâches classiques de dépoussiérage et autre nettoyage de tissus.

Utilisation

La brosse principale peut être complétée par un rouleau souple anti-allergène et même un petit volet qui améliore l’aspiration. La batterie n’est pas amovible, et l’aspirateur doit être branché debout, et plié, sans support mural, ce qui fait plus de manipulations que d’autres appareils du même genre, même si ce n’est pas dramatique. Il vous sera facile de retirer les poils et autres moutons emprisonnés dans la machine, et on vous garantit qu’il y en aura ! En outre, l’aspirateur est très maniable, non seulement grâce à la tête mais aussi avec l’articulation qui épargnera votre dos. Sur tous les sols, vous serez tranquille : tout se fait gober. Sinon, il vous restera le boost ! En mode normal, vous aurez droit aux 40 minutes d’autonomie d’usage.

Niveau sonore

Sans avoir davantage de précisions en dB, nous sommes en mesure d’affirmer que le Duo Clean Anti-Hair Wrap est relativement peu bruyant, disons dans la moyenne très supportable, puisque certains consommateurs l’ont considéré comme un point positif.

Entretien

La capacité du bac est très confortable et vous aurez donc à le vider moins souvent que pour la plupart des autres aspirateurs. Les pièces à désassembler auront parfois tendance à opposer une résistance : maniez-les avec patience et précaution ! Toutefois, le couvercle du réservoir s’ouvrira en un clic pour déverser votre butin au rebut.