Après notre sélection des meilleurs antivirus pour android, il était normal de nous pencher sur le cas des iPhones (oui, ça existe !). Dans l’app store, vous trouverez en effet les grands fournisseurs actuels de logiciels anti-malware, mais il s’avère que leurs fonctionnalités n’intègrent jamais le principal : un scan antivirus. La raison est simple : iOS, le système d’exploitation sur lequel on fait tourner les iPhones, les iPads et les iPods, profite déjà d’une plateforme sécurisée, un environnement informatique isolé de type “sandbox”, qui empêche l’intrusion d’applications malveillantes. En résulte un (très) faible risque de piratage.

Cependant, aujourd’hui la plupart des antivirus embarquent assez de fonctionnalités annexes pour être intéressants à installer sur iPhone même sans le scan anti-malware. Ainsi, VPN, protection de confidentialité, antivol, anti-phishing, etc. sont autant de moyens de rendre votre navigation plus sûre, mais également d’éviter les pertes et parfois d’optimiser les performances de votre appareil. Voici donc notre classement des 5 meilleurs antivirus pour iPhone du marché !

5 Meilleurs Antivirus pour iPhone

AVAST MOBILE SECURITY

La sécurité iPhone avec coffre-fort de photos Note 9,2/10 : moyenne des avis sur l’App Store Prix 4,99€ / mois

19,99€ / an Apparaissant dans tous nos comparatifs, Avast est toujours une solution fiable, qu’importe sur quel appareil vous l’installez. Avec cette appli de protection abordable pour iOS, vous profitez d’une interface conviviale pour naviguer sans problème de confidentialité (mots de passe, coordonnées, comptes en ligne, conseils de configuration sur les réseaux, etc.) ni tomber sur des sites web malveillants, peu importe le navigateur utilisé. Le réseau Wi-Fi est également passé à la loupe afin d’éviter tout risque de piratage. Ajoutez à ça un coffre-fort de photos (40 images seulement pour la version Gratuite) et un VPN et vous voilà presque tranquilles. On dit “presque”, oui, à cause de l’absence de géolocalisation de l’appareil (qui pourtant existe côté Android)… dommage ! Les plus Coffre-fort de photos

L’abonnement d’un an VPN inclus

Essai premium de 7 ou 14 jours

Faible impact sur l’autonomie Les moins Pas d’antivol Essayer Avast sur iOS DÉCOUVRIR sur iPhone Téléchargement gratuit Caractéristiques principales BOOSTER DE PERFORMANCES Non VPN avec abonnement Premium LOCALISATION ANTIVOL Non COFFRE-FORT DE PHOTOS Oui SCANNER DU RÉSEAU WI-FI Oui ANTI-PHISHING Oui CONTRÔLE PARENTAL Non COMPATIBILITÉ iOS 12.0 et iPadOS 12.0 ou version ultérieure

AVIRA MOBILE SECURITY

Une protection pour iPhone complète avec la meilleure version gratuite Note 8,2/10 : moyenne des avis sur l’App Store Prix 5,99 € / an (Identity & Web Protection)

24,99€ / an (Sécurité ultime – Pro + VPN) Ce qu’Avira promet en téléchargement gratuit est pour le moins intéressant : 100 Mo de VPN/jour, bloqueur d’appels pour iPhone, antivol avec géolocalisation et alarme, analyseur de mémoire pour optimiser l’espace de stockage de votre appareil (avec nettoyeur de photos en doublon), scan de réseau, outil de mise à jours des applis iOS… Wow. Mais il existe aussi des achats intégrés, mais avec beaucoup trop d’options pour saisir du premier coup d’œil quelle offre contient quoi. Par exemple, le VPN illimité vous fait dépenser 25 € à l’année, mais vous protégez votre boîte mail, votre identité et vos proches contre les sites de hameçonnage et autre pour 6 €/an. Mais on trouve également des packs à 2 €, 4 € ou 16,5 € sur l’app store, bref… Un peu erratique tout ça ! Les plus VPN possible

Géolocalisation incluse

Dispo sur iOS 11

Version gratuite très complète Les moins Manque seulement d’un contrôle parental

… et pourquoi pas un coffre-fort de photos Essayer Avira sur iOS DÉCOUVRIR sur iPhone Téléchargement gratuit Caractéristiques principales BOOSTER DE PERFORMANCES Oui VPN 100 mo/jour (illimité avec abonnement Premium) LOCALISATION ANTIVOL Oui COFFRE-FORT DE PHOTOS Non SCANNER DU RÉSEAU WI-FI Oui ANTI-PHISHING Oui CONTRÔLE PARENTAL Non COMPATIBILITÉ iOS 11.0 et iPadOS 11.0 ou version ultérieure

TREND MICRO MOBILE SECURITY

Une protection incluant le contrôle parental Note 9,2/10 : moyenne des avis sur Google Play Prix 4,99 € / mois

25,99€ / an Dans le menu Trend Micro pour iOS, on trouve évidemment la protection de vos données personnelles, notamment contre les trackers ; vous pouvez même surfer sans laisser d’historique derrière vous. L’appli promet également un bloqueur de publicités et des sites potentiellement dangereux. Vous serez également mis au courant des risques sur les réseaux Wi-Fi non-sécurisés. Mieux encore, on profite d’un contrôle parental et d’une protection de votre confidentialité sur les réseaux Facebook et Twitter. On notera avec plaisir la mise en quarantaine des SMS de type spam et la géolocalisation de l’appareil en cas de perte ou de vol. Même les QR codes sont analysés ! Enfin, quelques options d’optimisation des performances complètent un tableau plutôt propre, malgré des tarifs assez élevés en l’absence de VPN… Les plus 1 mois d’essai premium

Protection iMessage

Le contrôle parental

Disponible à partir d’iOS 11 sur l’app store Les moins Pas de VPN Essayer Trend Micro sur iOS DÉCOUVRIR sur iPhone Téléchargement gratuit Caractéristiques principales BOOSTER DE PERFORMANCES Oui VPN Non LOCALISATION ANTIVOL Oui COFFRE-FORT DE PHOTOS Non SCANNER DU RÉSEAU WI-FI Oui ANTI-PHISHING Oui CONTRÔLE PARENTAL Oui COMPATIBILITÉ iOS 11.0 et iPadOS 11.0 ou version ultérieure

BITDEFENDER MOBILE SECURITY

Protège votre iPhone et vos objets connectés Note 9,2/10 : moyenne des avis sur Google Play Prix 0,99 € / mois (6,99 € avec VPN)

9,99€ / an (29,99 € avec VPN) Bitdefender a la cote en ce moment, y compris sur iOS, et ce malgré des tarifs relativement élevés. Sa vocation première est bien évidemment de protéger vos données personnelles et sensibles en toute circonstance, notamment pendant les transactions en ligne. Vous recevez une alerte à chaque fois que l’application vous évite une fuite. En outre, Bitdefender s’occupe de vous protéger contre le phishing et les réseaux Wi-Fi dangereux, le tout sans tirer sur la batterie. On regrette cependant l’absence de la fonction « WearOn », qui protège les montres connectées avec Android. Une solution qui revient donc cher dans l’ensemble malgré des utilisateurs plutôt satisfaits. Les plus Essai gratuit de 7 ou 14 jours

Peu gourmand en énergie

Blocage du phishing

Faible impact sur l’autonomie Les moins Pas d’option WearON pour votre Apple Watch…

Cher avec le VPN

Création de compte obligatoire Essayer Bitdefender sur iOS DÉCOUVRIR sur iPhone Téléchargement gratuit Caractéristiques principales BOOSTER DE PERFORMANCES Non VPN Premium LOCALISATION ANTIVOL Oui COFFRE-FORT DE PHOTOS Non SCANNER DU RÉSEAU WI-FI Oui ANTI-PHISHING Oui CONTRÔLE PARENTAL Non COMPATIBILITÉ iOS 12.0 et iPadOS 12.0 ou version ultérieure

LOOKOUT SÉCURITÉ MOBILE

Une sécurité mobile qui analyse votre système gratuitement Note 9/10 : moyenne des avis sur Google Play Prix 2,99 € / mois (6,99 € avec VPN)

29,99€ / an (29,99 € avec VPN) Ce qu’on aime bien avec Lookout, c’est d’abord la version “Basic” qui intègre l’analyse du système et un dispositif anti-perte. Quand votre appareil se décharge, Lookout retient sa position avant qu’il ne s’éteigne (Signal Flare). Il peut aussi faire sonner votre iPhone ou iPad ou vous envoyer une notification en cas de manipulation suspecte. Cela dit, ça s’arrête là, et il vous faudra passer à la version premium pour une navigation évitant les contenus malveillants, le phishing et l’usurpation d’identité. Idem concernant le scan du réseau Wi-Fi lorsqu’il n’est pas sécurisé. Ajoutons que dernièrement, Lookout s’est mis à assurer une protection contre les attaques de redirection ouverte (d’un site légitime on atterrit sur du contenu inapproprié) et un chiffrement de vos requêtes DNS. Les plus Version gratuite intéressante en soi

Abonnement mensuel pas cher

1 mois d’essai premium gratuit Les moins Pas de VPN

Pas de booster de performances Essayer Lookout sur iOS DÉCOUVRIR sur iPhone Téléchargement gratuit Caractéristiques principales BOOSTER DE PERFORMANCES Non VPN Non LOCALISATION ANTIVOL Oui COFFRE-FORT DE PHOTOS Non SCANNER DU RÉSEAU WI-FI Oui ANTI-PHISHING Oui CONTRÔLE PARENTAL Non COMPATIBILITÉ iOS 12.0 et iPadOS 12.0 ou version ultérieure

3 raisons d e télécharger un antivirus pour iPhone

Comme on l’évoquait en introduction, on ne pense pas forcément à protéger son iPhone ou son iPad, du fait que le système d’exploitation iOS ne laisse passer aucune activité malveillante à travers ses applications. Cela étant, vous pouvez être affectés par d’autres problèmes que les virus et autres malwares : perte ou vol de l’appareil, fuites de données personnelles, etc. Voici donc les cas où la question de télécharger une appli de sécurité se pose sérieusement.

Pour protéger les personnes vulnérables Enfants, personnes âgées et autres personnes fragiles peuvent avoir besoin de votre iPhone pour naviguer. Afin d’éviter de mauvaises manipulations, des applis comme Trend Micro proposent un contrôle parental, une protection des réseaux Wi-Fi, un anti-phishing et un anti-tracker. Pas de pubs générées par les recherches sur le net ni d’arnaques ciblant les utilisateurs vulnérables. Dans le meilleur des cas, vous bénéficierez aussi de la géolocalisation de l’appareil (anti-perte) ; vous n’aurez donc pas peur de confier votre iPhone à un ou une tête-en-l’air !

Pour nettoyer et ranger l’espace de stockage de votre iPhone Comparé aux outils dédiés à Android, ce n’est pas ce qui ressort le plus dans les arguments de ces applis de protection iOS. Néanmoins, certains d’entre eux, comme Avast et son coffre-fort de photos et Avira, qui scanne la mémoire disponible, vous aurez un meilleur contrôle sur l’ensemble des fichiers qui s’accumulent souvent à une vitesse folle sur votre smartphone Apple.

Pour naviguer avec un très haut niveau de confidentialité Avec un logiciel comme Lookout, qui chiffre vos requêtes DNS, Bitdefender qui vous alerte sans tarder en cas de fuites de données personnelles ou encore Avast qui, en plus de proposer une solution VPN, vous dispense des conseils de configuration quant à votre confidentialité sur les réseaux sociaux, vous êtes à peu près sûr·e de conserver votre anonymat sur la toile.

Questions Fréquentes sur les antivirus pour iPhone et iPad

Antivirus iPhone vs antivirus Android : quelle différence ? Sur Android, les antivirus remplissent leur rôle premier : combattre les malwares comme les rançongiciels, les adwares, les spywares, les coin miners, etc… Seulement, les applis sur iOS sont dans une sandbox, un espace virtuel isolé auquel ne peuvent accéder ni les pirates, ni les logiciels antivirus. Cela étant, il reste des menaces comme le phishing (se faire passer pour un organisme connu afin de vous soutirer de l’argent), les fuites de données, les boîtes mails saturées d’indésirables etc. Les antivirus pour iPhone se concentrent plutôt sur ces problématiques et proposent en plus des outils de contrôle parental, des VPN et des antivols. Peut-on protéger un iPhone sans antivirus ? D’une certaine manière oui, d’abord avec l’assurance AppleCare+ pour d’éventuelles réparations. Ensuite, il s’agit d’adopter certaines pratiques simples : éviter les mots de passe trop simples, désactiver Siri de votre écran de verrouillage, vider votre historique régulièrement, faire attention aux réseaux Wi-Fi publics (préférez un partage de connexion avec votre routeur) et peut-être essayer un VPN, ce qui peut comporter d’autres avantages, comme l’accès à des contenus en streaming interdits dans votre pays. Antivirus ou VPN pour iPhone ? vous protéger contre les malwares. Cependant, aujourd’hui, certaines fonctionnalités supplémentaires viennent compléter ce service en améliorant les performances des appareils, renforçant la confidentialité et même en parant aux risques de pertes ou de vol. Comme les virus sont quasi-inexistants sur iOS, ce sont uniquement ces outils-là qui vous sont proposés. Les VPN, quant à eux, ne servent qu’à la confidentialité de votre navigation, ce qui aide notamment à éviter certaines restrictions. Certes, notre comparatif présente des antivirus avec VPN, mais le mieux reste les fournisseurs qu’on analyse dans notre test Surfshark VPN ou encore Privado VPN. Originellement, les suites antivirus servait uniquement à. Cependant, aujourd’hui, certaines fonctionnalités supplémentaires viennent compléter ce service en améliorant les, renforçant laet même en parant aux. Comme les virus sont quasi-inexistants sur iOS, ce sont uniquement ces outils-là qui vous sont proposés. Les VPN, quant à eux, ne servent qu’à la, ce qui aide notamment à. Certes, notre comparatif présente des antivirus avec VPN, mais le mieux reste les fournisseurs qu’on analyse dans notreou encore Privado VPN. Peut-on utiliser Intego sur iPhone ? Intego et son scanner VirusBarrier X9 sont réputés pour être la meilleure solution antivirus pour les produits Mac. Cependant, même cet analyseur anti-malware ne peut être installé sur iOS. En revanche, si vous l’avez sur un ordinateur, vous pouvez brancher votre iPhone (ou iPod, ou iPad) dessus pour afin d’y analyser tous vos fichiers (photos, musiques, vidéos, courriels, etc.). Sur macOS, l’interface d’Intego VirusBarrier X9 affiche la case “Analyser l’iPhone, l’iPod Touch et l’iPad”. Cliquez dessus, et votre appareil va apparaître dans la partie gauche, en dessous de votre ordinateur. Après l’avoir sélectionné, vous n’aurez plus qu’à lancer l’analyse.