Lepro Ampoule LED E27 A60 Blanc Froid ou Chaud

La meilleure ampoule milieu de gamme en blanc d’ambiance

Note 9,2/10 : moyenne globale sur internet

Cette ampoule est principalement vendue en pack, notamment parce que son tarif est plutôt accessible (3 ou 4€ l’unité). Provenant d’un constructeur reconnu dans le domaine (Lepro), cette ampoule séduira principalement par son utilisation d’ambiance.

En effet, il existe deux packs possibles. dans le premier, avec sa température de couleur élevée (6500K) et son grand angle (180°), vous aurez l’assurance d’une ampoule efficace et lumineuse, à utiliser majoritairement dans des pièces telles que la cuisine, la salle de bain ou le bureau. Le second, avec une température de 2700K et un angle encore plus grand de 200°, vous permettra d’avoir une réelle ambiance chaleureuse dans votre chambre à coucher ou dans votre séjour.

Les plus La température de couleur

Le choix du pack

L’angle d’éclairage Les moins Certains disent que le blanc chaud ne leur convient pas

Acheter la Lepro Ampoule LED E27 A60 Blanc Froid au meilleur prix

Caractéristiques principales