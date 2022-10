Philips Hue White Ambiance E27

L’ampoule dimmable par excellence

Note 9,4/10 : moyenne globale sur internet

Ici vous verrez la cousine de la version que nous avons précédemment cité. Il s’agit là de la même ampoule, sans les couleurs, et à un prix bien moins élevé. Pourquoi la présenter alors ? Et bien parce qu’à seulement 16€ sur le site Philips Hue, elle vous proposera des choses formidables comme une variation d’intensité précise et impressionnante, une variation de température de couleur convaincante et une application toujours aussi parfaite.

Cette ampoule peut aussi être connectée à un Hue Dim Switch, une télécommande très pratique. En effet, la deuxième version comporte quatre boutons : celui du haut sert à allumer et éteindre l’ampoule, celui du haut permet de sélectionner la scène lumineuse que vous aurez configurée au préalable et les deux du milieu permettent de baisser ou d’augmenter l’intensité lumineuse. Ainsi, grâce à cette télécommande qui peut se fixer au mur pour faire office d’interrupteur, vous pourrez profiter d’une utilisation simple et pratique de votre ampoule connectée.

Les plus La variation d’intensité

La variation de température de couleur

L’usage avec un Hue Dim Switch

La qualité Hue Les moins La nécessité du Hue Bridge pour une meilleure utilisation

Acheter la Philips Hue White Ambiance E27 au meilleur prix

Caractéristiques principales