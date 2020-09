Nous retrouvons la marque Xiaomi, qui parvient régulièrement à mettre en valeur ses produits à prix modique en optant pour des stratégies fonctionnelles.

Présentation

Entre la fixation adhésive et les piles déjà installées dans les composants du pack, on part avec une bonne impression. Toutes les marques ont fait l’effort d’une installation simple, et Xiaomi ne déroge pas à la règle, entre l’application et l’appairage qui s’effectue via Wi-Fi, sans qu’il soit besoin d’intervenir davantage qu’en rentrant un mot de passe. Petit plus : si vous êtes déjà en liaison avec Xiaomi, grâce à un autre objet connecté, vous pourrez utiliser le même identifiant. Deuxième petit plus : il est compatible avec Google Assistant. Troisième petit plus : les ampoules Xiaomi, si vous êtes vraiment dans cette fibre-là, pourront être mises en relation avec l’alarme, et s’allumer en cas d’alerte (vous faisant profiter de la belle synergie domotique entre deux palpitations de stress).

Utilisation

Les détecteurs sont précis, avec une reconnaissance des animaux, et l’application vous permet de configurer des scénarios. Un interrupteur sans fil, le Mi Wireless Switch vous donnera le contrôle à distance des objets connectés de votre pack, lequel a des versions plus complètes, à l’image de Gigaset. Deux inconvénients viendront cependant jeter une ombre au tableau : d’abord, la sirène d’alarme n’est pas très puissante. C’est assez incompréhensible car facile à corriger. D’autre part, comme pour son homologue allemand, aucune autonomie n’est prévue en cas de panne. Bilan : un super système connecté qui a lâché un peu de leste sur la sécurité, même si on ne peut nier son efficacité sur la plupart des scénarios envisageables.