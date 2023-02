Vous pensez que l’absence d’application officielle WhatsApp pour Apple Watch vous empêche d’échanger avec vos contacts depuis votre poignet ? Et bien sachez qu’à partir d’aujourd’hui, votre vie va changer. Parce que nous avons la, ou plutôt les solutions.

Aux pessimistes, aux rabats joies et autres pourfendeurs de désespoir qui affirment qu’on ne peut pas utiliser WhatsApp depuis une Apple Watch : vous avez tort. C’est vrai, il n’y a pas d’application WhatsApp officielle. Oui, l’écran est bien trop petit pour y écrire un roman. Mais tout espoir n’est pas vain, car nous avons trouvé des solutions. Dans cet article, nous allons vous les dévoiler. Alors, le cœur rempli d’un optimisme nouveau, vous irez chanter l’espoir et la beauté du monde en envoyant des textos WhatsApp depuis votre Apple Watch Series 8. Heureux.

Recevoir et répondre aux messages WhatsApp sur votre Apple Watch

C’est bien malheureux, mais il n’y a pas de version officielle de WhatsApp pour WatchOS. Vous pouvez malgré tout lire et répondre à vos messages après avoir fait quelques vérifications.

Si WhatsApp n’est pas disponible sur WatchOS. On imagine que la raison est liée à la taille trop réduite de l’écran pour une utilisation réellement confortable. Mais l’agrandissement constant de la taille de l’écran et l’apparition du clavier depuis l’Apple Watch Series 7 est un signe d’espoir quant à l’arrivée du réseau social sur nos poignets.

Il aura fallu 7 ans à Apple pour intégrer un keyboard à sa célèbre smartwatch

Vous pouvez afficher et lire vos conversations WhatsApp à travers les notifications. Mais pour être certain que cela fonctionne, il convient de vérifier dans les paramètres que les notifications sont bien activées. Pour cela :

Ouvrez sur l’application Watch de votre iPhone, Dans l’onglet My Watch, appuyez sur Notifications, Allez jusqu’à la ligne WhatsApp et vérifiez que les notifications sont activées.

Une fois que c’est fait, vous devriez recevoir une alerte à chaque nouveau message reçu. Malheureusement, vous ne pourrez ni écouter les fichiers vocaux, ni voir les images ou vidéos que l’on vous envoie. Enfin, vous ne pourrez pas revenir sur l’historique de vos conversations.

C’est bien beau de pouvoir lire les messages, mais peut-on y répondre ? On y vient, on y vient. Oui, c’est possible. Vous avez même plusieurs moyens d’y répondre. D’abord, cliquez sur Répondre à la fin du message reçu.

Puis, 3 options s’offrent à vous :

Utiliser une réponse pré enregistrée comme « Salut !, Ca va ? », ou encore « J’arrive ! »,

Répondre par le biais de la reconnaissance vocale,

Taper sur le clavier apparu sur l’Apple Watch Series 7. On vous prévient, il faut quasiment des cure-dents à la place des doigts pour y arriver. Mais ça fonctionne !

Répondre aux messages par le biais des notifications est une solution pratique et rapide mais incomplète. La technique que nous allons vous présenter est une solution idéale pour envoyer un nouveau message sans avoir reçu de notification. Elle consiste à utiliser les fonctionnalités de l’application Raccourci.

C’est quoi, les Raccourcis d’Apple ? Raccourcis est une application qui permet de réaliser facilement une ou plusieurs actions dans vos différentes applications. Elle permet de lancer une suite d’actions manuellement ou automatiquement. Vous pouvez par exemple créer un raccourci qui génère l’itinéraire jusqu’à l’adresse du prochain rendez-vous de votre agenda.

Cette astuce vient de Fabian Heuwieser, un véritable magicien des Raccourcis d’Apple. Il a créé un raccourci qui s’ajoute automatiquement à votre Apple Watch. Celui-ci permet d’envoyer des messages WhatsApp depuis votre montre, même quand celle-ci est connectée en 4G seulement. Généreux, Fabian Heuwieser a rendu disponible son raccourci, il suffit donc de cliquer ici pour en bénéficier.

Pour l’installer, voici les étapes à suivre :

Cliquez sur la page de notre ami Fabian, vous pourrez y télécharger le raccourci directement dans l’application, Rendez-vous dans l’app Raccourcis, Synchronisez votre Apple Watch à votre iPhone, Dans l’app Raccourcis de votre montre, cliquez sur celui que vous venez de télécharger, Choisissez un contact dans votre répertoire, Ecrivez votre message ou dictez-le grâce à Siri, Cliquez sur Envoyer.

Pas mal non ?

Fabian Heuwieser propose en réalité deux raccourcis. Le premier vous permet de sélectionner le destinataire du message parmi vos contacts. Le deuxième vous permet d’établir une liste de contacts préférés dans les réglages du raccourci. Cette deuxième option vous permettra de gagner du temps au quotidien.

Merci Fabian !

WatchChat 2, l’application non officielle qui fait un carton

Vous en voulez plus, ou vous n’utilisez pas l’application Raccourcis ? Il reste une dernière option : WatchChat 2. Cette application non officielle permet d’obtenir un grand nombre de fonctions de WhatsApp à votre poignet. Disponible en version gratuite, elle vous donne accès à toutes vos discussions, elle vous permet de consulter vos photos et vidéos, et même d’envoyer des messages vocaux. Il faudra néanmoins payer un abonnement pour disposer de toutes ses fonctionnalités et en particulier l’accès aux contacts.

Côté protection des données, vous avez peu de choses à craindre, car l’application a été validée par Apple et est présente sur l’App Store.

WhatsApp, une application de plus en plus populaire

C’est l’une des apps de messagerie tierces les plus populaires, et pour cause. Elle est à la fois pratique, complète et disponible sur de nombreux appareils iOS comme les iPhone ou les iPad. Plus récemment, elle a même été rendue accessible depuis le web.

À l’instar de Messenger, elle permet d’échanger des messages écrits ou vocaux, des photos, ou des vidéos en quelques instants. De plus, la fonction « appels » permet de centraliser tous vos échanges avec vos contacts. Il ne manquait plus qu’une compatibilité avec l’Apple Watch. C’est désormais chose faite.