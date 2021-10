La Switch OLED est arrivée sur le marché au tout début du mois d’octobre. Les fans de Nintendo espéraient un modèle de Switch Pro ou 4K, avec de grosses améliorations de performances. Au final, la mise à jour n’est presque qu’esthétique, avec un écran OLED. D’un point de vue matériel, la différence est très légère pour cette nouvelle console de jeux. Sa résolution de base est donc de 720p ou 1080p si vous la dockez. Mais il est aussi possible de l’upgrader vers une résolution bien supérieure : la 4k.

Passez votre console en 4K

Comment faire ? Cela vous semble impossible ? En fait, vous allez devoir acheter Marseille MClassic, un post-processeur graphique, qui va vous permettre de réaliser un upscale des capacités graphiques de votre Nintendo Switch Oled. Elle passera ainsi de 720 p à 1440p, qui pourra ensuite être affichée en 4K, sur une télévision Ultra HD. Le résultat ? Vous pourrez donc jouer à vos jeux de Nintendo Switch OLED sur un écran avec un graphisme 4K. Pour découvrir comment le faire facilement, il suffit de suivre le guide proposé par cette vidéo.

Comme vous pourrez le voir, ce qui rend ce système très intéressant c’est qu’il s’agit vraiment d’un système de Plug-and-Play. En effet, c’est un simple câble qui connecte votre console Switch OLED et l’écran de votre télévision.

Des performances bluffantes

A l’intérieur du Marseille MClassic, on trouve un système très performant pour l’upscaling grâce au 4K Chroma 4 :4 :4 Scaler Processor, qui travaille en combinaison avec un post-processeur graphique en 120 fps et une réponse de 1ms. Il n’y a donc pas de temps de délai, ni de perte de qualité d’un point de vue du framerate. Vous en doutez ? Une petite vidéo, mise en ligne sur Internet, permet de voir le résultat concret avec Xenoblade Chronicles 2. Difficile de ne pas être complètement bluffés par le résultat.

Cela permet de donner une touche beaucoup plus moderne à la console qui n’a au final plus grand-chose à envier à la précédente génération de consoles de salon (Xbox One ou PS4), même si c’est encore un cran derrière les derniers modèles. Il s’agit toutefois de produits qui n’ont pas grand-chose à voir.

Bonne nouvelle aussi, le Marseille mClassic est utilisable avec de nombreuses anciennes consoles, qu’elles soient rétro ou non. De quoi séduire de nombreux gamers qui veulent retrouver des anciens jeux sur leurs nouveaux écrans de télévision ultramodernes. Bien sûr, lorsque Nintendo aura sorti la prochaine génération de sa console, sans doute vers 2023, les cartes devraient être à nouveau rebattues. Avec une définition qui devrait donc être en 4k, ce petit gadget sera rendu inutile ou presque pour votre console Nintendo. Mais d’ici-là, vous aurez sans aucun doute le temps d’en profiter. Sur le site officiel de l’entreprise, vous pouvez l’acheter pour seulement 99,99 dollars. Prévoyez tout de même des frais de ports en plus pour l’Europe.