Comment faire traduire ses documents officiels ?

La traduction des documents officiels est une étape indispensable pour les gens qui veulent faire les démarches administratives pour partir étudier ou travailler à l’étranger. Les administrations étrangères n’acceptent pas les documents originaux et exigent qu’ils soient traduits dans leur langue, ce qui est tout à fait logique. Mais il ne suffit pas de leur ramener une traduction quelconque, une intelligence artificielle, ou une traduction logicielle (deepl, google trad, reverso,…), car l’administration n’acceptera que les traductions certifiées.

Alors, qu’est-ce qu’une traduction certifiée ?

La traduction des documents officiels est dite « certifiée » parce qu’elle doit contenir la formule de certification: « certifié conforme à l’original ».

Ce type de traduction est distingué des autres par un ensemble d’éléments qui doivent être présents pour que la traduction soit valable :

– Le sceau apposé d’un traducteur assermenté.

– La signature manuscrite du traducteur assermenté.

– Un numéro d’enregistrement unique attribué par le traducteur assermenté.

– Toutes les feuilles du document doivent être numérotées et paraphées soigneusement.

– La mise en forme du document original doit être reprise dans la traduction.

– Le document original doit accompagner la traduction.

Est-ce que la traduction certifiée est obligatoire ?

La traduction des documents officiels doit être certifiée, c’est le seul moyen pour donner un caractère officiel à la traduction pour qu’elle ne soit pas refusée lors des démarches.

Le traducteur assermenté, c’est qui ?

Le traducteur assermenté est appelé ainsi car il a prêté serment auprès d’une Cour d’Appel. Il est agréé par l’État, et a le statut d’expert judiciaire.

Seul un traducteur assermenté peut effectuer les traductions certifiées; son seau, sa signature et la formule de certification qu’il met sur la traduction lui donnent un caractère officiel car ils confirment la conformité entre le document original et la traduction, ce qui conserve sa valeur légale.

Où peut-on effectuer une traduction certifiée ?

La traduction certifiée doit être faite par un traducteur assermenté. Ce dernier travaille soit dans son cabinet de traduction ou dans une agence de traduction.

Donc, si vous avez besoin d’une traduction certifiée, vous pouvez vous adresser à une agence de traduction qui fournit les services de traduction certifiée, comme Protranslate. Ce type d’agences recrute des traducteurs agréés pour qu’ils prennent en charge la traduction des documents officiels.

Faire sa traduction chez une agence de traduction est le meilleur choix car les traducteurs assermentés indépendants sont souvent trop demandés et peuvent ne pas être disponibles pour vous faire une traduction dans des délais brefs. De plus, beaucoup d’agences proposent des services de relecture, de contrôle qualité et de mise en page, ce qui améliore considérablement la qualité de la traduction.