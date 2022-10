Nos données personnelles sont sans cesse recueillies malgré nous par des sites internet au fil de nos recherches et de nos navigations. Ce phénomène qui pourrait paraître anodin peut avoir de graves répercussions si ces données tombent entre de mauvaises mains. Pour éviter cela, découvrez comment gérer et supprimer vos données personnelles sur internet.

Depuis 20 ans, internet prend une place toujours plus importante dans nos vies, pour le meilleur comme pour le pire. Les sites internet, applications et autres moteurs de recherche nous facilitent toujours plus la vie mais une part de notre identité reste prisonnière d’internet, stockée dans de vastes bases de données. Ces informations personnelles, lorsqu’elles sont mal sécurisées et divulguées, peuvent se retourner contre nous.

Nos données personnelles sont la cible des hackers et autres pirates informatiques, mais pas que. Des entreprises nommées data brokers organisent de la collecte de data à grande échelle. En épluchant les profils publics de réseaux sociaux et les données accessibles des services publics, ces entreprises créent de vastes bases de données. Ces bases de données qui comprennent des noms, numéros de téléphone et même des dates de naissances ou autre état civil, sont alors vendues à prix d’or.

Le CEPD (Comité Européen de la Protection des Données) institué par le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) œuvre à la protection des données personnelles sur le plan européen. Cependant l’organisation et l’application de ce cadre légal nécessitent le développement d’une expertise forte à l’échelle internationale afin de protéger les utilisateurs.

Les cyberattaques, un phénomène plus courant qu’on ne le pense

Même les données qui nous paraissent invisibles au grand public peuvent être vulnérables. En effet, lors du piratage d’une base de données, de votre ordinateur ou de votre smartphone, des personnes malveillantes pourraient avoir accès à du contenu personnel comme vos informations bancaires, des données médicales ou encore vos adresses mail et mots de passe.

Le piratage de serveurs est un phénomène régulier, en témoigne la cyberattaque qu’a subi l’hôpital de Corbeil-Essonnes en Août 2022. Des données médicales de patients avaient été mises en ligne par les hackeurs.

Pour toutes ces raisons, la protection de vos informations personnelles doit être une réelle préoccupation, car les conséquences d’un piratage peuvent être importantes.

S’il est théoriquement impossible de supprimer toutes les informations vous concernant sur internet, de nombreuses actions peuvent être mises en place pour les limiter drastiquement. Voici les 10 mesures les plus importantes à appliquer :

Pour vous rendre compte de la présence de vos informations sur internet, commencez par taper votre nom sur la barre de recherche de votre navigateur. Si votre nom apparaît à de nombreuses reprises, cela signifie qu’une grande quantité d’informations sont disponibles à votre sujet pour les data brokers.

1. Supprimez comptes et adresses électroniques que vous n’utilisez plus

Les comptes de sites web que vous n’utilisez plus contiennent malgré tout des informations à votre sujet. Or ces données risquent d’être piratées et utilisées contre vous. De plus, les données des sites internet peuvent naviguer d’entreprises en entreprises au gré de leurs rachats. C’est pourquoi il est important de supprimer les comptes que vous n’utilisez plus afin d’éviter que les informations qui y sont rattachées ne tombent entre de mauvaises mains. Si vous n’arrivez pas à clôturer votre compte, vous pouvez tout de même modifier vos noms et adresses par de fausses informations.

Il en va de même pour vos anciennes adresses mails. Même si vous ne l’utilisez plus depuis de nombreuses années, elle pourrait être utilisée à votre insu. Il est donc plus vigilant de sauvegarder sur votre ordinateur les informations que vous souhaitez garder, puis de procéder à la clôture de votre mail.

2. Vérifiez les paramètres de sécurité de vos réseaux sociaux

Avec la publicité ciblée comme principale source de revenus, les réseaux sociaux cherchent à rendre nos profils les plus visibles possibles afin de mieux connaître notre vie et nous proposer des publicités en conséquence.

Cependant cette démarche nous rend plus vulnérable et facilite le travail de ceux qui veulent récupérer des informations à notre sujet. Pour éviter cela, il est nécessaire de vérifier les clauses de confidentialité de vos différents réseaux sociaux, et surtout de limiter au maximum la visibilité de votre profil. La modification de ces paramètres peut parfois s’avérer complexe, tant ces réseaux tendent à nous rendre le plus visible possible.

3. Enlevez les données enregistrées par Google

Google enregistre chaque jour une immense quantité d’informations à notre sujet. De nos recherches internet à nos déplacements grâce à Google Maps, en passant par les articles que nous lisons ou les vidéos que nous regardons, tout est sauvegardé sur notre compte.

Si ces informations ne sont théoriquement pas accessibles depuis l’extérieur, il paraît judicieux de contrôler ce que vous souhaitez laisser Google enregistrer ou non à travers ses outils. Ainsi, les dégâts seront plus limités en cas de piratage. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur la page des commandes relatives à l’activité de Google. De cette page, il vous sera possible de personnaliser l’enregistrement de vos données.

4. Demandez à Google de supprimer vos données privées personnelles des résultats de recherche

En tapant votre nom sur internet, vous avez constaté que des informations privées vous concernant apparaissent ? Il est dans votre droit d’en demander l’effacement. C’est pourquoi, Google met à la disposition de tous un formulaire dédié vous permettant de demander la suppression de l’information concernée.

Rendre accessibles les données privées personnelles d’un individu sans son consentement se nomme le doxxing. Ce type de harcèlement est puni par la loi. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site du CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés)

5. Supprimez l’historique et les cookies de votre navigateur

Votre historique contient une foule d’informations sur votre activité. Il aide notamment Google à vous proposer des contenus publicitaires plus pertinents. Il est judicieux de procéder à sa suppression régulière pour éviter que ces informations soient utilisées contre vous. Si vous avez peur de ne pas y penser, il est possible de demander à Google de supprimer les données automatiquement au bout d’un certain temps (exemple : tous les 30 jours).

Il en va de même pour les cookies qui contiennent une certaine quantité d’informations à votre sujet. Pour les supprimer, rien de plus simple. Rendez-vous dans les paramètres de sécurité de votre navigateur et cliquez sur « effacer les cookies ».

En langage informatique, un cookie est un petit fichier déposé sur le disque dur d’un utilisateur lors de la consultation d’un site internet. Il a pour but de conserver des paramètres en vue d’une connexion ultérieure.

6. Demandez à une entreprise spécialisée de surveiller et supprimer vos data

Vous souhaitez une solution simple et rapide pour supprimer vos données personnelles ? Faites appel à un service qui s’en occupera pour vous. Il existe des entreprises qui surveillent en permanence vos données sur internet, et en particulier dans les bases de données de tous les data brokers. Fonctionnant sous forme d’abonnement, cette entreprise supprime une première fois l’ensemble de vos données personnelles en ligne. Puis, elle procède à une vérification régulière pour s’assurer que vos données ne fuitent pas.

7. Vérifiez les paramètres de son navigateur web

Certains navigateurs web proposent des fonctions de sécurité et de confidentialité intéressantes qui ne sont pas activées par défaut. Par exemple, Google Chrome propose de bloquer les cookies tiers. Cela signifie qu’un site internet peut utiliser des cookies pour améliorer votre expérience sur le site internet en question. Le site ne peut cependant pas accéder aux autres cookies de votre ordinateur pour consulter votre activité de navigation et votre historique de recherche.

8. Limitez les permissions sur votre smartphone et autres objets connectés

Votre smartphone et de manière générale tous vos objets connectés peuvent recueillir des informations à votre sujet et les enregistrer sur un serveur. Afin de vous assurer la plus grande sécurité possible, il est nécessaire de veiller à limiter les permissions de vos applications au minimum.

Si une application a accès à vos photos par exemple, une personne malveillante pourrait utiliser ce biais pour accéder à vos albums. La liste des permissions est accessible depuis les paramètres. Il en va de même pour vos objets connectés et en particulier les smartwatch qui enregistrent un grand nombre d’informations.

Les smartwatch enregistrent de nombreuses informations à notre sujet au quotidien

9. Supprimez vos logiciels et applications inutiles

Vous avez des applications que vous n’utilisez jamais sur votre téléphone ? Supprimez-la. Outre le fait que vous gagnerez de la place sur votre espace de stockage, cela évitera qu’elle fonctionne périodiquement à votre insu. Cela pourrait réduire les capacités de votre appareil en utilisant de la mémoire vive, et pourrait même conduire un enregistrement de vos informations.

10. Utilisez un VPN

En créant un tunnel sécurisé entre votre appareil et le service ou le site que vous consultez, un VPN vous permet de protéger les données que vous faites transiter. Il permet également de vous rendre anonyme et limite la divulgation d’informations vous concernant. Pour en savoir plus, retrouvez notre guide ultime pour choisir son VPN.