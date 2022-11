Comment supprimer définitivement son compte Twitch ?

Racheté par Amazon en 2014, Twitch ne cesse de chercher la rentabilité. Si les premières mesures concernaient les streamers, la plateforme a annoncé vouloir élargir son champ d’action à partir de juin 2023 en proposant aux créateurs de contenus de poser des pubs en plein milieu de leurs lives. Ces modifications peuvent amener les viewers à quitter la plateforme et à vouloir supprimer définitivement leur compte, mais comment faire ? Coup de chance pour vous, on vous explique tout ici !

Si le sujet vous intéresse, nous avons aussi une rubrique sur la suppression de votre compte Facebook et la suppression de votre profil Twitter.

Pourquoi supprimer son compte Twitch ?

Twitch est le site de partage de vidéo en direct le plus populaire et se place en situation de quasi-monopole dans son secteur.

Une position hégémonique dangereuse pour la création ?

Les concurrents de Twitch sont soit disparus, soit trop en retard pour réellement le concurrencer aujourd’hui. Cette avance et cette position quasi -monopolistique permettent à la plateforme de diffusion d’Amazon de faire à peu près ce qu’elle veut sans risque de perdre ses créateurs ou ses viewers.

Mixer fut lancé en 2016 sous le nom de Beam puis a opté pour son nom actuel en 2017, avant de fermer boutique trois ans plus tard suite à une fusion avec Facebook. De la même manière, LevelDown, site français lancé en 2014 par MrBboy45, DarkFuneral974 et d’autres youtubers, a dû fermer en mai 2018 à cause des régies pubs, du manque de vitrine et du lecteur qui était parfois capricieux. Les vidéastes ont d’ailleurs tous migrer sur… Twitch.

Il est donc temps de couper les lumières à ce site qui n'aura été que bénéfique pour tous le monde. C'est depuis ma BM Intérieur Cuir de 2016 330Ch full options et phare Xenon que je vous dit: " C'était dingue putain " Maintenant oubliez pas de sub à ma chaine Twitch



MrBboy45 — Level Down (@The_LevelDown) May 25, 2018

Bien que Youtube direct soit le seul à proposer de revenir quelques secondes en arrière sur un live, il reste en retard sur la modération du chat, la mise en avant sur la page d’accueil, les avantages abonnés (pas d’équivalent Twitch Prime) et donc sur le plus important : la monétisation de ses créateurs.

Twitch dispose donc d’un vaste champ libre car il n’existe pour l’instant pas d’alternative viable pour les créateurs. Après avoir baissé le prix de l’abonnement de 4,99 à 3,99 euros, le géant du partage de jeu-vidéo en direct a annoncé dans un communiqué mettre fin au partage de revenus entre le streamer et Twitch à 70/30 (qui ne concernait que les « gros streamers ») au-delà des 100 000 premiers dollars et appliquer le 50/50 sur le reste des revenus. La baisse de l’abonnement suivi de la baisse de partage de revenus a fait perdre une grosse partie des revenus aux créateurs de contenus.

Diminution de 20% de mon CA annuel de Twitch à partir de mi 2023 sans qu’on puisse discuter ni faire quoi que ce soit. Et non, changer de plateforme n’est pas viable et en monter une encore moins. C’était la bonne année pour “transformer” les gros projets hein 👍🏼🫣 https://t.co/WelTPLujoz — ZeratoR (@ZeratoR) September 21, 2022 On parle ici de chiffre d’affaires car les gros streamers ne sont souvent pas seuls et embauchent des équipes (communication, post-production, etc.) ou font de l’événementiel (par exemple : Zerator ci-dessus).

Le changement pour les spectateurs ?

Jusqu’à maintenant les changements n’impactaient que les streamers et au contraire pouvaient être bénéfique aux spectateurs (comme la baisse de l’abonnement), mais Twitch explore de nouvelles possibilités qui pourraient impacter les viewers.

Pour pallier la baisse de revenus des streamers, Twitch propose aux vidéastes d’insérer des pages de pub durant leurs lives. Ils pourront ne pas en mettre, tout comme ils pourront mettre 1, 2 ou 3 minutes toutes les heures (la rémunération varie en fonction du temps de pub et du streamer). En plus, de ces pages de pubs gérables par le créateur de contenu, Twitch a ajouté depuis peu les « Stream Display Ads« une sorte de bandeau publicitaire qui s’affiche en bas de la vidéo sur PC et sur le côté sur smartphone.

Les pubs pourraient donc envahir les lives Twitch et en motiver certains à arrêter purement et simplement de regarder leurs vidéos sur la plateforme. Alors si vous avez envie de partir, la question à se poser serait : est-ce un départ définitif ou temporaire ? Quel que soit votre choix, il y a plusieurs étapes à prendre en compte.

Avis aux utilisateurs Twitch sur smartphone

Il n’est pas possible de désactiver ou supprimer son compte depuis l’application de votre smartphone. Le process devra obligatoirement passer par la version web !

Désactiver son compte, ça change quoi ?

Désactiver son compte vous permet de ne plus être visible temporairement sur la plateforme par les autres utilisateurs. Votre chaîne ainsi que son contenu ne seront plus consultables. L’avantage de la désactivation ? Si vous réalisez que Twitch vous manque et que vous regrettez votre départ, la plateforme n’est pas rancunière et vous réaccueillera à bras ouvert ! Alors comment faire un « break » avec Twitch ?

Sur le principe, rien de plus simple, il suffirait de cliquer sur le lien menant à la page « Désactiver son compte » mais dans le cas où il ne fonctionnerait plus ou que vous préfériez une méthode plus longue, voici comment désactiver votre compte de A à Z.

Si vous possédez plusieurs comptes, faites bien attention à supprimer ou désactiver le bon compte.

Désactiver son compte Twitch en 4 étapes :

Rendez-vous sur votre profil en cliquant sur votre avatar en haut à droite. Un menu déroulant s’ouvrira, vous pourrez à nouveau cliquer sur l’avatar avec votre identifiant à côté (voir image). Vous voilà maintenant dans les paramètres de votre compte Twitch. De base, vous atterrirez sur les paramètres du profil.

Ne changez pas d’onglet et scrollez vers le bas et cliquez sur « Désactiver le compte« et vous serez redirigé sur la page « désactiver« .

Écrivez la raison de votre départ et le tour est joué !

Pris de remords, vous désirez réactiver votre compte Twitch comme si de rien n’était ? Pas de soucis. Pour ce faire, il suffit de rentrer votre adresse mail, votre mot de passe et tout sera comme avant. Mais si la désactivation ne vous convient pas et que vous êtes décidé à quitter Twitch pour de bon, voici comment supprimer définitivement votre compte.

La suppression de votre compte Twitch est définitive. La plateforme supprime tous vos contenus dans un délai de 90 jours. Si vous n’êtes pas certain de vouloir abandonner le site, tournez-vous plutôt vers une désactivation. Vous êtes sûr et déterminé à quitter Twitch ? Alors, voilà comment faire ! Tout comme pour la désactivation, il existe un lien menant directement à la page « supprimer mon compte » mais s’il ne marche plus, voici le chemin complet pour supprimer votre compte Twitch. Supprimer son compte Twitch en 5 étapes Cliquez sur les 3 points en haut à gauche et sélectionnez « Politique de confidentialité« Dans le sommaire, choisissez la 5ᵉ rubrique « Fermeture et suppression de compte« . Cliquez sur le lien dans le corps du texte Il ne vous reste plus qu’à expliquer la raison de votre départ (bien que facultatif) et dire adieu à Twitch. A lire aussi : comment et pourquoi supprimer son compte snapchat ?