TikTok, c’est le réseau social numéro 1 de la génération Z. Les jeunes y sont très nombreux et privilégient cette application mobile de partage vidéo à Facebook, Twitter ou même Snapchat. Mais comment faire si vous ne souhaitez plus être sur TikTok et supprimer votre compte ?

A la différence de nombreuses entreprises high-tech qui vous rendent parfois la vie difficile quand vous voulez désinstaller leur application ou quitter leur service, la méthode à suivre est plutôt simple pour TikTok. On vous explique comment faire dans cet article de façon détaillée.

Les chiffres pour comprendre le succès de TikTok

TikTok est une application qui a été lancée en septembre 2016 par l’entreprise chinoise ByteDance afin de toucher le marché international. Là-bas, une autre application existe, nommée Douyin. L’application est disponible sur iOS et Android. Le concept est relativement simple, l’idée est de partager des vidéos mobiles avec des concepts de réseautage social. Les vidéos sont accompagnées de musiques, allant de 3 à 180 secondes.

En 2020, TikTok est devenue l’application la plus téléchargée dans le monde devant Facebook. L’année suivante, TikTok a dépassé le nombre de consultations de Google pour l’année entière. Aujourd’hui, l’application est présente dans 155 pays et 75 langues. On compte plus d’un milliard d’utilisateurs actifs mensuels. Son modèle, addictif et immersif, lui permet de connaître une croissance inédite. L’application est aussi souvent utilisée dans les stratégies Social Media par des marques. Tiktok, c’est :

Plus de 1 milliard de vidéos sont vues chaque jour

Une application téléchargée plus de deux milliards de fois

Une valeur estimée à plus de 50 milliards

Une part de plus de 20% des internautes Français

Plus de 40% des utilisateurs qui ont entre 16 et 24 ans

Une moyenne de 52 minutes passées par jour sur l’application

90% des utilisateurs TikTok s’y connectent tous les jours et à plusieurs reprises.

167 millions d’heures de vidéo d’une minute vues sur TikTok en 2021.

La méthode à suivre pour supprimer votre compte TikTok

Malgré le succès international de TikTok, vous n’êtes peut-être pas séduits par l’application. Il est aussi possible que vous y passiez trop de temps ou que vous n’arriviez pas à percer ! Retirer l’application de votre smartphone et supprimer votre compte représentent alors une solution définitive pour tourner la page.

La bonne nouvelle, c’est que TikTok ne complique pas la suppression de votre compte. Vous n’aurez pas besoin de suivre de nombreuses étapes dont le seul but est de vous décourager. Sur la page d’accueil de l’application TikTok, sélectionnez tout d’abord le bouton « moi » qui se trouve en bas à gauche. C’est là que vous pouvez voir vos statistiques et toutes vos vidéos. Puis, cliquez sur Menu en haut à gauche avec les trois petits points. Cela vous permet d’arriver sur un menu nommé « Confidentialité et paramètres ». Choisissez ensuite « Gérer mon compte ». Parmi les options à votre disposition, vous verrez tout en bas « Je souhaite supprimer mon compte ».

Pour éviter des erreurs, TikTok vous demande tout de même de vérifier votre compte pour le supprimer. Il en est de même pour supprimer son compte Facebook ou supprimer Instagram. Cliquez à nouveau sur « Je souhaite supprimer mon compte », puis sur « Supprimer ». Voilà, votre compte TikTok a bien été supprimé !

Supprimer son compte TikTok depuis un ordinateur

Si vous le souhaitez, il est aussi possible de supprimer votre compte TikTok depuis vote ordinateur. Pour cela, connectez-vous à l’adresse web de TikTok. Puis, cliquez sur le cercle avec un point d’interrogation en bas à droite. Choisissez « Mon compte et mes paramètres », puis « Gérer le compte » et « Supprimer le compte ».

Supprimer votre compte TikTok, ça implique quoi ?

Si vous voulez vraiment supprimer votre compte TikTok alors le cheminement ci-dessus est la bonne solution. Toutefois, soyez prudents. En effet, il n’y a pas de marche arrière. Après un certain temps, votre profil, vos amis et vos préférences seront définitivement supprimés. Mais, il existe, comme lorsque l’on supprime son compte Linkedin, une solution pour restaurer votre compte seulement un court temps après la suppression.

Vous avez des remords ? Votre compte TikTok vous manque ? Ne vous inquiétez pas. Les créateurs de cette application de partage vidéo ont pris en compte ce type de situation. En effet, votre compte ne sera véritablement supprimé des bases de données que sous 30 jours. Durant ce laps de temps, il est toujours possible de faire marche arrière.

Comment ça marche ? C’est plutôt simple. Il vous suffit de lancer l’application comme vous le faisiez auparavant. Une petite boîte de dialogue s’ouvre alors. TikTok vous y explique que votre compte est en cours de désactivation mais qu’il est possible de récupérer vos données. Sélectionnez « Reactivate » pour que votre compte puisse être réactivé.

Est-ce que fermer son compte TikTok revient à le supprimer ?

Dans le cas de TikTok, les deux termes suppression et fermeture sont synonymes. Vous ne pouvez pas revenir en arrière ou décider de changer d’opinion ensuite. Il n’y a pas d’option pour mettre temporairement en pause votre compte TikTok.

Si vous allez définitivement supprimer votre compte TikTok, vous souhaitez peut-être pouvoir conserver vos vidéos. Attention, il faut le faire avant la suppression. Ensuite, tout sera véritablement effacé. La méthode à suivre est simple. Il faut télécharger les vidéos sur votre téléphone. Pour cela, allez sur l’icône « Compte » en bas à droite et choisissez la vidéo qui vous intéresse. Puis, appuyez sur les trois petits points et faites « télécharger ». Il faut ensuite répéter cette opération pour chaque vidéo qui vous intéresse.

Maintenant que votre compte TikTok est supprimé, cela n’a plus vraiment d’intérêt de conserver l’application sur votre smartphone. Autant récupérer de l’espace sur votre mobile en supprimant votre compte. Comment faire ? C’est plutôt simple. Identifiez dans votre menu d’applications où elle se trouve. Restez appuyé sur l’icône TikTok.

Vous êtes sur Android ? Un mini-menu apparaît avec l’option pour désinstaller l’application. Il ne vous reste plus qu’à confirmer sa suppression. Si vous n’y parvenez pas, il est possible de passer directement par le Google Play Store.

Vous êtes sur iOS (iPhone ou iPad) ? Alors appuyez sur la croix qui apparaît à gauche de l’icône lorsque vous appuyez dessus. Puis, pour supprimer l’application TikTok, validez en cliquant sur « supprimer » dans la boîte de dialogue qui s’est ouverte.

Que faire si vous ne parvenez pas à supprimer votre compte TikTok ?

Vous rencontrez un problème et il est impossible de supprimer votre compte TikTok ? Alors le plus simple est de vous tourner vers le centre d’aide. Si vous ne trouvez pas votre réponse, alors il est aussi possible de cliquer sur « Signaler un problème » dans l’onglet Compte. Expliquez les difficultés que vous rencontrez. TikTok vous enverra un mail avec des explications détaillées.