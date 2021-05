Comment recevoir moins de notifications et de mails LinkedIn ?

LinkedIn, racheté en 2016 par Microsoft, est LE réseau social professionnel par excellence. Malgré sa notoriété sur le marché du travail, il est parfois nécessaire de supprimer son compte et son réseau. Mauvaise manipulation, volonté de recommencer à zéro, sortir d’un monde oppressant… vous voulez vous écarter de LinkedIn. Étape par étape, on vous explique comment faire.

LinkedIn, quelques chiffres pour comprendre son envergure

LinkedIn c’est :

Le plus gros réseau professionnel et de recrutement au monde

840 000 entreprises en France et 50 millions dans le monde

87% des recruteurs qui utilisent LinkedIn

3 personnes embauchées chaque minute

55 candidatures envoyées chaque seconde

Plus de 20 millions d’offres d’emplois

Mais au-delà de ces chiffres, c’est aussi :

Pouvoir valoriser son parcours professionnel

Construire un réseau à usage uniquement professionnel

se faire des contacts même lors d’une crise sanitaire

être en relation moins formelle et plus directe avec pro/consommateur

Pourtant, parfois, un trop-plein de réseaux virtuels peut se faire sentir. Il devient alors nécessaire de se déconnecter du monde virtuel. Et le seul moyen d’y parvenir sans être tenté d’y retourner ou pour éviter d’être harcelé de mails ou notifications est de supprimer son profil. Et pourquoi ne pas prendre du recul par rapport à cette vie dictée par les réseaux ? Si c’est là votre choix, nous allons vous montrer comment procéder.

Comment définitivement supprimer son profil LinkedIn ?

Il existe deux manières de supprimer son compte LinkedIn, que l’on soit sur ordinateur ou sur l’application.

Supprimer son compte LinkedIn sur ordinateur

Si vous souhaitez supprimer votre profil sur ordinateur, il faut suivre plusieurs étapes. L’avantage de LinkedIn, contrairement à la plupart de ses concurrents, est sa clarté sur la façon de supprimer son compte et les conséquences induites.

Les étapes à suivre, une fois que vous êtes sur la page d’accueil, sont les suivantes :

Cliquez sur votre photo de profil et rendez-vous sur « Préférences et confidentialité »

et rendez-vous sur Puis dans Préférences du compte, allez dans la rubrique « Gestion du compte »

Sélectionnez « Fermer le compte »

Après avoir cochez la raison de votre départ, vous devez rentrer votre mot de passe

ATTENTION : pensez bien à cocher la case de désinscription ou vous risqueriez de recevoir encore des mails

Il ne vous reste plus qu’à fermer votre compte

Supprimer son compte LinkedIn sur l’application

Une autre manière de supprimer son compte LinkedIn se fait sur l’application. Pour cela, il faut suivre les étapes suivantes :

Cliquez sur votre photo puis sur vos « Préférences »

Sélectionnez « Préférences du compte » et rendez vous dans G estion du compte en bas de la page

et rendez vous dans en bas de la page Cliquez sur « Fermer le compte » et suivez les instructions

et suivez les instructions ATTENTION : lorsque vous rentrez votre mot de passe, pensez bien à cocher la case de désinscription en dessous

Cliquez sur « Terminé » et votre compte est supprimé

Supprimer son compte, ça fait quoi ?

Le fait de supprimer son compte permet de supprimer toutes ses données que ni vos anciens contacts, ni LinkedIn ne pourront récupérer. Mais attention, cette suppression n’est pas instantanée. En effet, LinkedIn annonce que votre profil ne disparaitra qu’après « plusieurs semaines ». En lisant les conditions plus en détail, on se rend compte que cette période peut s’étendre jusqu’à 30 jours.

Aussi, si vous souhaitez réactiviter votre compte, il est possible de le faire sous 14 jours. Après cette date, il ne sera plus possible de le récupérer même si vos données ne sont toujours pas supprimées.

Est-ce que fermer un compte LinkedIn le supprime ?

Le terme « fermer » est en réalité un synonyme de « supprimer ». Ainsi, fermer son compte LinkedIn signifie que vous décidez de vous en séparez définitivement. Si vous préférez simplement le désactiver, c’est possible. Dans « Gestion du compte », vous trouverez l’onglet de désactivation.

Comment récupérer mes données LinkedIn avant leur suppression ?

Avant de supprimer votre compte, il est préférable de faire une copie de vos données afin de les sauvegarder pour que seulement vous puissiez y jeter un œil. Pour cela, rendez-vous dans « confidentialité des données ». C’est le deuxième lien. Cliquez dessus et suivez les instructions.

Est-il possible de récupérer un compte supprimé ?

Si vous avez supprimé votre compte, il est possible de le réactiver seulement 14 jours après sa fermeture. Au-delà, le retour en arrière est impossible. Si vous n’arrivez pas à le réactiver dans les 48h après la suppression, c’est normal. Regardez vos mails.

Comment désactiver LinkedIn Premium ?

Pour désactiver votre abonnement LinkedIn Premium, il vous suffit de vous rendre dans les préférences de votre compte. Puis, dans la rubrique « Abonnements et paiements », cliquer sur l’onglet « désactiver ».

Comment recevoir moins de notifications et de mails LinkedIn ?

Si la raison de la suppression de LinkedIn est que vous recevez trop de mails et notifications, il est possible de limiter leur nombre sans fermer votre compte. Vous devez pour cela vous rendre sur la rubrique « Communications » de vos préférences et modifier les paramètres de messagerie.