Comment savoir si un VPN fonctionne et le réparer si besoin ?

Utiliser un ordinateur ou un smartphone avec un VPN qui ne fonctionne pas, c’est un peu comme essayer de faire des réserves d’eau… dans une passoire ! Ainsi, voici comment procéder pour vous assurer que votre réseau privé virtuel joue bien son rôle, en vous garantissant la sécurité et la confidentialité que vous attendez de lui.

Un VPN qui fonctionne est censé masquer, sur le réseau, les informations potentiellement visibles de son utilisateur. Ce n’est pas tout : on attend aussi de lui qu’il contourne certaines restrictions géographiques. Aucun intérêt, donc, s’il ne brouille pas les pistes comme voulu !

Plusieurs opérations permettent de s’assurer qu’un réseau privé virtuel joue correctement son rôle.

1. Comparer vos adresses IP

L’une des fonctions-clés d’un VPN est de masquer les adresses IP « originales », en faisant transiter tout le trafic des utilisateurs par son propre serveur, leur attribuant, de fait, des IP virtuelles. Ainsi, pour savoir si votre VPN fonctionne, il est d’abord primordial de le désactiver, afin de connaître votre véritable adresse IP sans celui-ci.

Même si vous pouvez consulter votre IP via les paramètres réseau de votre appareil, la méthode la plus rapide est de vous rendre sur un service en ligne en mesure de vous la donner. La simple requête « Quelle est mon IP » sur un moteur de recherche vous propose divers sites en ce sens. L’avantage de cette astuce est qu’elle fonctionne aussi bien sur Windows (PC), que sur macOS et iOS (Apple), ou encore Android. De plus, la majorité de ces services donnent souvent des indices quant à la localisation de l’IP. Avec votre VPN désactivé, la localisation devrait – à quelques kilomètres près – correspondre à la réalité.

Une fois votre IP connue et notée, réactivez votre réseau privé virtuel et répétez l’opération. Si votre adresse n’est plus la même, et qu’en plus, vous semblez vous situer dans une région totalement différente, votre VPN fonctionne ! Dans le cas inverse, d’autres recherches s’imposent…

2. Accéder aux paramètres du VPN

Tous les logiciels et applications fournissant des VPN donnent accès à un tableau de bord et à des réglages plus ou moins avancés, selon les éditeurs et les attentes des utilisateurs. Ceux-ci constituent une mine d’informations quant au fonctionnement du dispositif. Les consulter pourrait vous apporter quelques indices quant à le bon fonctionnement de ce dernier. Ainsi, dans la plupart des cas, un symbole de bouton à glissière donne un premier indice visuel sur l’état du VPN.

Le bouton permet de contrôler l’état du VPN et de le réactiver si besoin

Le bouton à glissière est vert ? Votre VPN est « on » et devrait fonctionner normalement. Le bouton est rouge ? Le dispositif est certainement « off » ou « en défaut« .

La méthode est très simple, et ne devrait pas vous prendre plus de cinq minutes :

VPN inactif, assurez-vous que l’accès au catalogue de votre plateforme soit limité dans votre zone géographique, Quittez la plateforme, Connectez votre VPN et choisissez un serveur local, Assurez-vous que l’accès à la plateforme fonctionne toujours, Quittez à nouveau la plateforme, Testez la connexion avec un serveur d’un autre pays, Assurez-vous d’avoir accès au contenu bloqué.

Pourquoi mon VPN ne fonctionne pas ?

Plusieurs raisons peuvent expliquer que votre réseau privé virtuel ne soit pas au rendez-vous en matière de protection :

Le logiciel (ordinateur) ou l’application (mobile) n’est pas à jour ,

, Un pare-feu bloque le trafic du VPN,

le trafic du VPN, Votre fournisseur d’accès à internet (FAI) détecte et bloque l’utilisation d’un VPN ,

(FAI) , Le VPN fait face à une fuite de DNS ou à une fuite WebRTC.

Que faire pour qu’un VPN fonctionne à nouveau ?

Dans la majorité des cas, de simples opérations permettent de rétablir le bon fonctionnement d’un réseau privé virtuel. Dans ce cadre, il peut être question de mettre à jour le logiciel ou l’application, de désactiver temporairement le pare-feu, de permuter entre les protocoles TCP et UDP via les réglages du VPN, ou d’utiliser une connexion filaire.

Il se peut toutefois que votre réseau privé virtuel soit victime de soucis plus complexes.

Détecter et résoudre une fuite DNS

Cette problématique se présente lorsque le réseau privé virtuel ne substitue pas les serveurs DNS du fournisseur d’accès par les siens. Dans ce cas, la meilleure des choses à faire est de passer par un autre serveur VPN mettant à disposition des serveurs DNS. Dans leurs versions payantes, la plupart des logiciels et applications en proposent plusieurs. Cependant, dans le cadre d’une utilisation gratuite, votre choix devrait probablement être assez vite restreint.

Détecter et résoudre une fuite WebRTC

Cette faille intervient lorsque votre navigateur révèle votre adresse IP réelle dans le cadre de requêtes via l’API WebRTC, une technologie qui vise normalement à faciliter la communication en temps réel.

Si vous pensez que le dysfonctionnement de votre réseau privé virtuel a un lien avec le WebRTC, utilisez les sites web IPLeak.net ou BrowserLeaks.com pour le confirmer. Si c’est bien le cas, sachez qu’il est possible de désactiver cette technologie dans les paramètres de la plupart des navigateurs. Toutefois, la méthode la plus sûre consiste à utiliser un applicatif VPN qui puisse bloquer les fuites WebRTC (tous ne le font pas).

Enfin, certains vous conseilleront çà et là de désinstaller et de réinstaller votre application ou logiciel, afin de repartir de zéro. Cette méthode, on ne peut plus simple peut faire des miracles. Toutefois, elle implique de renouveler des paramétrages parfois assez fastidieux. Ainsi, nous vous recommandons de sauvegarder votre configuration localement, si votre outil le permet, ou de faire des captures d’écran avant de tout désinstaller !

Autres questions sur le fonctionnement des VPN