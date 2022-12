Comment passer en navigation privée sur Chrome, Edge, Firefox et Safari ?

Chaque navigateur (Google Chrome, Firefox, Safari…) possède un mode de navigation privée, qui permet une meilleure confidentialité. Bien que votre parcours puisse encore être tracké, cette fonctionnalité possède bien des avantages. Nous vous expliquons comment rester anonyme lors de votre navigation sur les moteurs de recherche.

Qu’est-ce que la navigation privée ?

En 2005, le navigateur Internet d’Apple, Safari, est l’un des tout premiers navigateurs à permettre une navigation privée. Concrètement, elle permet de ne pas sauvegarder les sites visités dans l’historique de navigation, de ne pas enregistrer de cookies et d’effacer vos identifiants si vous vous êtes connectés pendant votre session. Mais en réalité, vos parcours sur le web restent traçables par les fournisseurs d’accès Internet et les annonceurs, pour peu que vous n’ayez pas de module complémentaire intégré à votre navigateur pour bloquer automatiquement le tracking publicitaire.

Il est impossible d’affirmer avec certitude que la navigation privée est aussi efficace qu’elle le prétend. C’est d’ailleurs ce qui a valu un procès à Google dans lequel il est accusé d’avoir trompé ses utilisateurs en prétendant que son mode de navigation privée protégeait la vie privée des internautes. Or, la découverte de mails internes de l’entreprise semblent prouver que les dirigeants de la firme américaine étaient au courant que ce n’était pas le cas. À suivre donc…

Au-delà de la protection relative contre le tracking publicitaire, la navigation privée est aussi souvent choisie par praticité. En effet, ce mode peut être utile si vous ne souhaitez pas rendre visible votre historique de navigation aux utilisateurs de votre appareil. Toutefois, cela implique également de ne pas avoir de remplissage automatique d’identifiants ou de mots de passe sur vos sites internets favoris.

La navigation privée sur Google Chrome

Le moyen le plus simple d’ouvrir une fenêtre de navigation privée sur Google Chrome consiste à utiliser la combinaison de raccourcis clavier Ctrl-Maj-N (Windows) ou Commande-Maj-N (macOS). Vous pouvez aussi cliquer sur les trois points verticaux, en haut à droite de votre navigateur. Sélectionnez ensuite « Nouvelle fenêtre de navigation privée ».



La fenêtre de navigation privée se reconnaît facilement grâce à son fond sombre et une petite icône d’espion, juste à gauche du menu à trois points. Google Chrome vous rappelle quelles seront les informations qui ne seront pas enregistrées par le navigateur : l’historique de navigation, les cookies et données du site ainsi que les informations saisies dans des formulaires. Cependant, et c’est un point à avoir en tête lorsque l’on navigue en privé, votre activité restera visible par les sites web que vous visiterez. Il en sera de même en cas de connexion sur un réseau scolaire ou d’entreprise.



Pour fermer une fenêtre de navigation privée sur Google Chrome, fermez-la comme n’importe quelle autre fenêtre en cliquant sur le X dans le coin supérieur droit (Windows) ou sur le point rouge dans le coin supérieur gauche (macOS). C’est simple comme bonjour, voilà votre historique gardé secret !

La fenêtre de navigation privée sur Google Chrome.

La navigation privée sur Microsoft Edge

Sur le navigateur de Microsoft, le mode de navigation privée est appelée InPrivate. Le fonctionnement est très similaire à celui utilisé sur Google Chrome. Si vous souhaitez accéder au mode InPrivate, vous pouvez utiliser la combinaison de Ctrl-Maj-N (Windows) ou Commande-Maj-N (macOS) pour ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation privée. Vous pouvez aussi cliquer sur les trois points horizontaux, en haut à droite du navigateur. Cela ouvre un nouveau menu. Cliquez sur « Nouvelle fenêtre InPrivate ».

Le mode de navigation privée est davantage détaillé sur Microsoft Edge que sur Google Chrome. InPrivate permet d’effacer votre historique après la fin de votre session et d’enregistrer vos favoris et vos derniers téléchargements. Ce mode de navigation privée ne permet cependant pas de masquer votre navigation sur des réseaux d’entreprises ou d’établissements scolaires. Il ne dissimule pas non plus votre historique au fournisseur Internet.

Comme sur Google Chrome, l’arrière-plan de la fenêtre est noir et un petit bouton InPrivate sur fond bleu indique que vous êtes bien en navigation privée. Pour mettre fin à la navigation InPrivate, fermez simplement la fenêtre en cliquant sur le X dans le coin supérieur droit (Windows) ou cliquez sur le point rouge en haut à gauche (macOS).

InPrivate, le mode de navigation privée sur Microsoft Edge.

La navigation privée sur Mozilla Firefox

Pour ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation privée sur Mozilla Firefox, deux possibilités. Depuis le clavier, une session de navigation privée peut être ouverte en utilisant la combinaison Ctrl-Maj-P (Windows) ou Commande-Maj-P (macOS). Sinon, une fenêtre privée peut s’ouvrir à partir du menu en haut à droite du navigateur après avoir sélectionné « Nouvelle fenêtre de navigation privée ».

Une fenêtre de navigation privée est signalée par l’icône violette représentant un masque dans la barre de titre de Firefox. Sous Windows, l’icône se trouve à gauche des boutons réduire / agrandir / fermer ; sur un Mac, le masque se trouve à l’extrême droite de la barre de titre. Contrairement à Chrome et Edge, Firefox n’attribue pas de code couleur aux composants supérieurs de la fenêtre du navigateur pour indiquer que l’utilisateur est en mode Incognito, ce qui peut être problématique quand les sessions se multiplient.

Comme d’autres navigateurs, Firefox avertit les utilisateurs que la navigation privée ne rend pas entièrement anonyme la navigation sur Internet. Le navigateur précise néanmoins qu’il est plus facile de dissimuler ses recherches en navigation privée, notamment lorsque d’autres utilisateurs sont amenés à utiliser l’appareil. Pour fermer une fenêtre privée, fermez-la comme n’importe quelle fenêtre Firefox en cliquant sur le X dans le coin supérieur droit (Windows) ou sur le point rouge dans le coin supérieur gauche (macOS).

L’arrière-plan de la fenêtre de navigation privée sur Mozilla Firefox est violet.

La navigation privée sur Safari

Comme évoqué au début, Apple est le premier à avoir implémenté un mode de navigation privée dans son navigateur Safari. Pour ouvrir ce que Safari appelle une fenêtre privée sur Mac, les utilisateurs peuvent faire la combinaison à trois touches « Commande-Maj-N ». Sinon, une fenêtre peut être ouverte en sélectionnant le menu « Fichier » et en cliquant sur « Nouvelle fenêtre privée ».

Sur Safari, chaque fenêtre de navigation privée est assombrie. Un bref rappel vous précise que votre historique ne sera pas sauvegardé après fermeture de la fenêtre. Cependant, contrairement aux autres navigateurs, Safari ne vous avertit pas que votre activité en ligne reste visible par votre fournisseur d’accès, votre employeur ou votre établissement scolaire.

Vous pouvez fermer la fenêtre privée comme n’importe quelle fenêtre Safari, en cliquant sur le point rouge dans le coin supérieur gauche du cadre du navigateur.

Sur iPhone aussi, il est possible d’utiliser la navigation privée Safari.

La différence entre un VPN et la navigation privée

Le seul point commun entre un mode de navigation privée « classique » et un VPN, c’est que les deux dissimulent votre historique de navigation. Là où la navigation privée vous rend anonyme auprès des autres utilisateurs qui pourraient partager votre appareil, le VPN vous rend totalement anonyme sur Internet. Il chiffre toutes vos données et vous donne une adresse IP qui ne peut pas être retracée jusqu’à vous.

L’usage d’un VPN peut s’avérer très pratique, notamment lorsque vous êtes en déplacement et devez utiliser un réseau Wifi public et non sécurisé. De même, le VPN assure une bonne protection contre le vol de données bancaires, qui se produisent souvent lors d’achats en ligne.

