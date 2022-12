WPA, HTTP, WLAN, RAM, DNS. L’informatique regorge d’acronymes qui nous paraissent familiers mais dont on peine à connaître leur signification et leur rôle. Le SSID est l’un d’entre eux. Présent sur nos box internet, ce terme désigne le nom du réseau wifi et se montre plus important qu’il n’y paraît. Dans cet article, nous vous expliquons tout à son sujet et nous vous dévoilons pourquoi et comment le paramétrer de manière optimale pour assurer votre sécurité.

Le réseau sans fil constitue un point sensible pour la sécurité de nos données. Rarement bien sécurisé, le réseau wifi peut être la porte d’entrée idéale vers nos informations personnelles pour des personnes mal intentionnées. Pourtant, de nombreux paramètres peuvent être ajustés pour vous assurer une meilleure protection. Le SSID est l’un de ces points à ne pas négliger. Retrouvez dans cet article tous conseils pour sécuriser votre connexion en paramétrant votre SSID.

La protection des données personnelles est un élément important dans notre quotidien connecté. Le VPN est la meilleure solution pour protéger vos données à travers un réseau wifi mal sécurisé. Pour en savoir plus, voici comment fonctionne un VPN et à quoi il sert.

Le SSID c’est quoi ?

SSID est l’acronyme de Service Set Identifier. Il désigne le nom du réseau sans fil d’un routeur ou d’une box internet. Composé au maximum de 32 caractères alphanumériques, il permet d’identifier un réseau wifi afin de le sélectionner ou de s’y connecter.

Le Wi-Fi : définition Le wifi est un réseau local sans fil qui permet à plusieurs appareils de communiquer entre eux. Il nous sert principalement à nous connecter à internet sans fil, que ce soit au travail, à la maison ou dans les lieux publics.

Aujourd’hui, c’est principalement le Wifi de 5e génération qui est utilisé. Il fonctionne en 2,4 Ghz et en 5 Ghz. La 6e génération est en cours de déploiement et le Wifi 7 est encore au stade du développement.

Ou trouver le SSID d’un réseau Wifi ?

Entre le routeur du travail, de la maison ou des amis, on a l’habitude de jongler avec les SSID de chacun avec facilité. Mais lors d’une première connexion à un routeur, il est parfois plus difficile de trouver comment se nomme le réseau sans fil associé. Voici quelques conseils pour le trouver :

Lorsqu’il s’agit d’une Freebox, d’une Livebox ou toute autre box d’opérateur comme SFR, le SSID est bien souvent apposé sur le routeur au moyen d’une étiquette . Il est composé de 32 caractères et comporte en général le nom du fournisseur d’accès à internet.

. Il est composé de 32 caractères et comporte en général le nom du fournisseur d’accès à internet. Sinon, vous pouvez utiliser un ordinateur connecté en Ethernet et vous rendre dans les paramètres du routeur en question. Vous aurez ainsi accès au SSID du réseau Wifi. Une fois que vous l’avez, n’hésitez pas à le noter quelque part pour faciliter la connexion d’un prochain appareil.

Pourquoi modifier les paramètres de son SSID ?

La plupart des opérateurs comme SFR ou Free configurent les réseaux de leurs box avec leur nom dans le SSID. Les SSID déterminés sont forcément visibles et relativement courts. Ces choix facilitent la première configuration mais ne sont pas optimaux en termes de sécurité. Ils peuvent vous rendre vulnérable.

Si vous voulez augmenter le niveau de sécurité de votre réseau, vous devez commencer par modifier ce SSID et même le rendre invisible si besoin.

Choisir son SSID pour obtenir un réseau sans fil mieux sécurisé

Voici quelques conseils pour bien déterminer votre nouveau SSID.

Utiliser le nom le plus long possible . Vous pouvez utiliser jusqu’à 32 caractères alphanumériques.

. Vous pouvez utiliser jusqu’à 32 caractères alphanumériques. Utilisez des lettres mais aussi des chiffres

N’indiquez dans votre SSID aucune information personnelle (Nom, mot de passe, numéro de téléphone, etc).

(Nom, mot de passe, numéro de téléphone, etc). Si possible, changez votre SSID plusieurs fois par an. Cela pourrait dissuader d’éventuelles personnes mal intentionnées de pirater votre réseau. Ils auront en effet plus de mal à vous identifier si vous en changez fréquemment.

Le paramétrage de votre SSID se fait depuis l’interface de votre routeur ou de votre box internet. Voici la marche à suivre :

Depuis un ordinateur Windows ou Mac connecté à votre box internet (Wifi ou Ethernet), ouvrez un navigateur web et indiquez l’adresse IP de votre routeur (elle est généralement inscrite sur le routeur).

Entrez vos identifiants dans l’interface de connexion de votre routeur. Si vous n’avez pas ces identifiants, demandez les à votre fournisseur d’accès à internet.

Une fois connecté, rendez-vous dans les paramètres du réseau sans fil (les menus peuvent varier d’un routeur à l’autre. Si besoin, les constructeurs proposent généralement des tutoriels spécifiques).

Dans la partie Nom(SSID), indiquez le nouveau nom de réseau que vous avez choisi.

Dans la partie Diffusion du SSID, vous pouvez choisir de masquer ou de laisser visible votre SSID. Le masquer génère un meilleur niveau de sécurité. Faites attention cependant à bien le noter pour faciliter votre connexion.

Se connecter à un réseau sans fil dont le SSID est masqué est plus compliqué que pour un réseau visible.

Pour cela, vous devez sélectionner Ajouter un nouveau réseau, puis indiquer sans faire de faute l’intitulé du SSID. Ensuite, vous devez choisir le type de sécurité dont il dispose et inscrire la clé réseau. C’est bon, vous êtes connectés !

Modifier la clé de votre réseau Wifi pour encore plus de sécurité

Pour obtenir un niveau de sécurité encore plus élevé, vous pouvez également modifier la clé de sécurité de votre réseau. La clé de sécurité désigne le code qui permet d’entrer sur le réseau sans fil. Elle n’est pas toujours obligatoire mais fortement conseillée. Pour cela, vous devez :

Vous rendre sur l’interface de votre routeur depuis le navigateur web d’un ordinateur Windows ou Mac.

Entrer votre identifiant et votre mot de passe pour accéder aux paramètres du routeur.

Choisir le protocole de chiffrement WPA plutôt que WEP dans les paramètres du réseau sans fil (si possible, privilégier WPA3 ou WPA2).

Dans la partie Clé, entrer une suite de chiffres et de lettres sans utiliser de combinaison simple ou d’informations personnelles comme une date de naissance, une adresse ou un nom.

comme une date de naissance, une adresse ou un nom. Sauvegarder vos modifications.

Après modification de votre SSID et de votre clé de sécurité, vous disposerez d’un réseau sans fil mieux sécurisé !

Le VPN, arme absolue de la protection de votre réseau Wi-Fi Il est à noter que même avec un mot de passe performant, le réseau sans fil reste un point faible pour la protection de vos données. Si vous souhaitez vous assurer un niveau de protection irréprochable, quelle que soit la qualité du réseau, vous pouvez envisager de recourir à un VPN. Ce logiciel permet de protéger vos informations en créant un tunnel vpn chiffré et sécurisé entre votre appareil et le service que vous souhaitez consulter.

