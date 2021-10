Historique : Comment OK Google est devenu l’assistant le plus utilisé au monde ?

Vous en avez forcément déjà entendu parler ou vu quelqu’un dire à haute voix « OK google » ! Cette formule est rentrée dans le langage commun et nombreux sont ceux qui l’utilisent. On retrouve toujours et encore des irréductibles, certes, mais n’en déplaise à Apple ou Amazon, la commande vocale « OK Google » est partout ! Si vous avez besoin d’une session de rattrapage ou vous voulez savoir comment Google est arrivé à créer pour chacun « son propre Google », ne vous inquiétez, on vous explique tout dans notre article.

Définition : qu’est-ce que Google Assistant ?

Alors oui, vous me direz : Google, je sais ce que c’est, je l’utilise tous les jours, etc… Mais connaissez-vous réellement l’assistant de Google, savez-vous tout ce qu’il propose ? Ou comment l’utiliser ? Essayons ensemble de comprendre ce qui se cache derrière cette commande vocale « Ok google ».

D’abord, pour vous donner une définition simple : l’assistant de Google est un type d’intelligence artificielle à reconnaissance par la voix. C’est-à-dire qu’il reconnait le son de votre voix et interagit avec ce que vous lui dites. Seule limite, il faut commencer sa phrase par « Ok Google ». Ensuite, la voie est libre pour découvrir tout le champ des possibles de cette technologie.

Un assistant à votre image

La force de Google Assistant est d’utiliser vos données (nom, contenu des mails, géolocalisation, etc.) afin de vous fournir non seulement une réponse à une question, mais surtout un service. Parmi toutes les possibilités proposées par l’assistant Google, que vous pouvez retrouver dans notre dossier sur le top des commandes « ok google », vous pouvez lui demander des définitions ou des questions que l’on se pose au quotidien, des tâches personnalisées (demander un réveil, de modifier son calendrier ou d’appeler un contact…) et bien plus encore.

L’écosystème derrière Google Assistant

En plus d’interagir avec vous pour répondre à vos questions, le son de la commande vocale « OK Google » permet de nombreuses autres choses. On croirait un puit sans fond. En effet, ce qui fait aussi la renommée de Google Assistant est sa compatibilité avec Google Nest que « OK Google » gère d’une main de maître.

Google Nest – anciennement Google Home -, c’est une enceinte connectée qui intègre l’assistant vocal de Google et qui permet de commander un ensemble d’objets connectés à distance.

Ainsi, vous pouvez interagir facilement avec vos objets connectés grâce au son de votre voix, ce qui crée un écosystème Google (caméras, lumières, interphone, télévision…) complet et qui vous simplifiera tellement la vie.

72% des internautes utilisent la recherche vocale au quotidien à travers les assistants vocaux. Rapport Microsoft 2019

Historique : Comment OK Google est devenu l’assistant le plus utilisé au monde ?

Mais comment diable cette assistant vocal a réussi à atteindre les sommets de la technologie et de l’intelligence artificielle ? Je m’emballe peut-être un peu trop. Entendons-nous, il n’est pas encore parfait et a des progrès à faire. Mais il est déjà très abouti et parfaitement fonctionnel. Et pour en arriver là, il en a parcouru du chemin !

L’origine de Google Assistant

Lancée en 2016, Google Assistant est en réalité plus ancien avec l’introduction de son ancêtre : Google Voice Search. Cet assistant, créé en 2011, ne vous permettait « que » d’interagir avec son téléphone pour vous donner des informations contenues sur Internet (en vous redirigeant votre une page Internet). Puis, Voice Match a été remplacé par Google Now. Ce dernier a permis de donner des informations personnalisées en direct : la météo, votre trajet en fonction du trafic, vos prochains rendez-vous dans votre emploi du temps… Aussi, Google Now signe l’intégration de la réponse vocale de l’assistant.

Google Voice Search vs Google Now vs Google Assistant

La naissance de Google Assistant et son ascension

Puis, en 2016, Google Assistant est lancé, mais en rentrant discrètement. Les débuts ont été timides puisqu’il n’apparaissait que sur le chat de Google nommé Allo. Mais très vite, cet assistant va s’étendre à d’autres appareils : sur les smartphones Google Pixels puis en 2017 sur le système d’exploitation « Android ». En France la même année, c’est au tour du Google Home d’intégrer l’assistant vocal ainsi que pour de nombreux autres appareils connectés de l’écosystème Google. Ça y est, Google Assistant est dans tous les foyers et même les voitures (avec Android Auto) !

À consulter également : Comment configurer, activer et désactiver OK Google ?

Futur : Que nous réserve l’assistant Google ?

Un point important à aborder est qu’il n’y a pas de limites à l’intégration du Google Assistant dans les objets du quotidien. La période de pandémie a d’ailleurs été un accélérateur de ce déploiement. Il est par exemple maintenant possible de créer et personnaliser des séquences de questions/réponses grâce à des applications telles que IFTTT (IF This Then That) ou Actions To Google.

Et Google est loin d’avoir fini de développer nouvelles fonctionnalités pour son assistant. En plus d’essayer de l’optimiser et d’éviter au maximum les bugs, Google continue de créer ! Un des derniers ajouts sur Google Assistant est Duplex (pas encore disponible en France). Il permet d’appeler des entreprises à la place des utilisateurs afin d’effectuer des tâches comme la prise de rendez-vous chez un coiffeur, la réservation d’une table ou les heures d’ouvertures d’un magasin ! Google a été capable de faire ça en 7 ans ! Imaginez ce qu’il sera possible de faire dans 20 ans avec Google Assistant !

We think of it as building each users its own individual Google » Sundar Pichai, PDG de Google

Les limites de l’assistant de Google

Google Assistant, aussi incroyable soit-il, n’est pas parfait. Il possède des défauts et certains bugs aussi. Et encore plus en français (la version américaine est bien plus aboutie). Par exemple, il peut avoir du mal à vous comprendre ou simplement ne pas saisir le sens de votre question. Ça arrive même au meilleur !

La question de la protection des données

Aussi, la question de la protection des données est remise en cause. En utilisant votre compte et vos données personnelles, Google a accès à un grand nombre d’informations vous concernant. Même s’il assure ne pas les exploiter, on n’est jamais à l’abri d’un nouveau scandale après celui de 2018 où la société Cambridge Analytica avait collecté un grand nombre de données sur des utilisateurs de Facebook.

Enfin, une dernière limite est la rude bataille que livre Google Assistant avec ses concurrents Siri (assistant d’Apple) et Écho (assistant d’Amazon) pour savoir quel est le meilleur assistant vocal. Pour l’instant, chacun pousse l’autre à innover et développer au mieux son assistant… jusqu’à ce que l’un d’eux craque et jette l’éponge. On vous rassure, au vu des possibilités impressionnantes de développement des assistants, on en est loin. Vous n’avez encore rien que de ce que pourront proposer dans le futur les assistants vocaux !