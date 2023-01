Si nous sommes rarement contraints de le faire, enregistrer une conversation téléphonique peut avoir une réelle utilité. Dans cet article, nous vous donnons tous nos conseils pour réussir à enregistrer facilement une conversation téléphonique.

Pas besoin d’être Edward Snowden pour devoir enregistrer ses appels téléphoniques. Conserver une trace de ses conversations peut avoir de nombreux intérêts, que vous soyez professionnel ou particulier. Cela permet par exemple de réécouter une adresse ou un numéro de téléphone qu’on vous a donné ou conserver la preuve d’une date de rendez-vous.

Mais l’enregistrement d’un appel téléphonique n’est pas une tâche aussi simple qu’il n’y paraît, tant techniquement que juridiquement et en particulier sur un smartphone Android. La législation est bien différente d’un pays à l’autre et les développeurs éprouvent des difficultés à proposer un mode de fonctionnement qui soit compatible partout dans le monde. En France par exemple, l’enregistrement d’une conversation n’est autorisé que si votre interlocuteur donne son accord.

Dans cet article, nous vous dévoilons 3 méthodes qui permettent d’enregistrer facilement une conversation téléphonique. En fin d’article, nous revenons également sur la législation française relative à l’enregistrement d’une conversation.

1. Utiliser l’enregistreur d’appel intégré à Google

Sur Android, la fonction enregistrement présente sur l’application Téléphone est le moyen le plus simple d’enregistrer une conversation téléphonique. Elle n’est néanmoins pas disponible sur toutes les versions du système d’exploitation et sur tous les appareils. Google précise même que l’accès à cette fonctionnalité dépend du pays ou de la région dans laquelle vous vivez. Elle dispose de plusieurs modes, à savoir :

L’enregistrement d’un appel en cours

Si vous souhaitez entamer un enregistrement pendant une conversation téléphonique, il vous suffit de cliquer sur Enregistrer (bouton rond) sur l’écran de l’appel. Pour arrêter l’enregistrement, vous devez simplement appuyer sur le bouton stop (bouton carré) situé au même endroit. L’enregistrement s’arrête automatiquement lorsque vous raccrochez.

Vous ne pouvez commencer l’enregistrement qu’une fois que la personne a décroché. Pour des raisons légales, lorsque vous appuyez sur le bouton rec, un message vocal est diffusé aux deux interlocuteurs signifiant que la conversation va être enregistrée.

Pour retrouver l’appel enregistré, il vous suffit d’aller dans votre historique d’appel et d’appuyer sur le bouton play correspondant à la conversation recherchée.

L’enregistrement automatique des appels de numéros inconnus

Si vous souhaitez enregistrer tous les appels provenant de numéros absents de votre répertoire, voici la marche à suivre :

Ouvrez l’application Téléphone, appuyez sur Plus d’options en haut à droite, Ouvrez les Paramètres, puis cliquez sur la ligne Enregistrement de l’appel, Sous Toujours enregistrer, sélectionnez l’option Numéros non répertoriés dans vos contacts pour les numéros inconnus, Cliquez sur Toujours enregistrer. Toutes vos conversations téléphoniques avec des numéros inconnus seront désormais enregistrées.

Enregistrer les appels de contacts inconnus est une fonction qui peut se montrer rassurante

Pour enregistrer systématiquement les conversations téléphoniques passées avec certains contacts, voici comment faire :

Ouvrez l’application Téléphone, appuyez sur Plus d’options en haut à droite, Ouvrez les Paramètres, puis cliquez sur la ligne Enregistrement de l’appel, Sous Toujours enregistrer, sélectionnez l’option Numéros sélectionnés, En haut à droite, cliquez sur « +« , puis sélectionnez le contact à ajouter Cliquez sur Toujours enregistrer.

2. Utiliser une application d’enregistrement d’appels

Si votre smartphone ne dispose pas de l’enregistreur intégré à l’application Téléphone d’Android, il existe d’autres applications qui permettent de faire la même chose. Voici nos 3 applications préférées :

Cube ACR, la référence gratuite pour particuliers

Cette application gratuite permet d’enregistrer automatiquement les conversations téléphoniques de votre téléphone Android, mais aussi de Messenger et de WhatsApp. Son interface épurée en facilite l’utilisation.

Pour l’utiliser, vous n’avez rien à faire. À chaque appel, le logo de l’application clignote dans la barre des notifications pour signifier que l’enregistrement est en cours. L’application dispose également d’une option dictaphone qui se révèle très pratique. Pour retrouver vos conversations, cliquez sur l’onglet Chronologie du menu et retrouvez tous vos appels.

La version premium de l’app permet la sauvegarde des enregistrements sur le cloud, le verrouillage de l’appli par code PIN et autorise des actions post-appels instantanées.

L’interface de Cube ACR se veut lisible et facile à utiliser

Call Automatic Recorder, une application gratuite simple et efficace

Cette application est certes moins complète que Cube ACR, mais se révèle tout de même très efficace. Elle permet l’enregistrement automatique des appels entrants et sortants, et détecte l’identité de l’appelant.

Seul bémol, son interface pourtant minimaliste est gâchée par les nombreuses publicités. Pour s’en débarrasser, il faudra opter pour l’abonnement premium.

Pas de thème sombre automatique pour Automatic Call Recorder, dommage

RingCentral, une application payante pour les professionnels

L’app RingCentral est particulièrement répandue dans le milieu professionnel. Elle est destinée à faciliter la gestion de son téléphone mobile en permettant de passer des appels vidéo, de répondre depuis son ordinateur Windows ou encore d’enregistrer les appels entrants et sortants.

L’app permet également d’enregistrer un message destiné à prévenir vos interlocuteurs que la conversation sera enregistrée. Il s’agit là d’un aspect non négligeable pour rester dans le cadre légal.

RingCentral est compatible sur Android, iOS, Windows et MacOS.

3. Utiliser un enregistreur externe

Utiliser un enregistreur externe est la méthode la plus contraignante… Mais aussi la plus fiable. Elle consiste tout simplement à utiliser l’option dictaphone d’un autre smartphone ou d’un ordinateur. Pour la mettre en place de la meilleure manière possible, voici nos conseils :

Positionnez l’appareil enregistreur de telle sorte que le micro soit tourné vers le haut-parleur de votre smartphone, Déverrouillez le smartphone ou l’ordinateur qui servira à l’enregistrement, et ouvrez une app de dictaphone, Passer votre appel avec votre téléphone habituel tout en lançant le dictaphone, Activez le haut-parleur sur votre téléphone, Pensez bien à prévenir la personne que vous contactez que vous enregistrez la conversation.

La plupart des smartphones et des ordinateurs Windows ou Mac disposent d’une fonction dictaphone préinstallée, parfois appelée Audio Recorder ou Voice Recorder. Si ce n’est pas le cas, il est possible d’en télécharger une gratuitement sur le Play Store ou l’App Store. L’enregistreur vocal de Samsung, par exemple, est excellent et fonctionne avec tous les smartphones Android.

Que dit la loi en France ?

Le cadre légal qui régit l’enregistrement des appels téléphoniques varie énormément d’un pays à l’autre. En France, il est interdit d’enregistrer une conversation téléphonique sans le consentement des deux parties. En effet, l’article 226-1 du code pénal prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende pour « le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ».

Ainsi, si vous envisagez d’enregistrer un appel téléphonique, vous devez donc prévenir votre interlocuteur de l’enregistrement et lui expliquer les raisons de cet enregistrement.