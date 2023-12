Comment connaitre la carte mère de votre PC ? 3 astuces simples pour la trouver en quelques minutes

Pièce centrale de votre PC, la carte mère est un élément crucial pour faire évoluer ses composants. Mais encore faut-il connaître sa référence…

Les joueurs sur PC le savent mieux que quiconque : pour profiter au mieux des derniers jeux en vogue avec de beaux graphismes et une fluidité impeccable, il faut équiper sa machine avec les meilleures pièces possibles. Mais avant de vous précipiter sur cette carte graphique qui vous fait saliver depuis des mois, ou d’ajouter des barres de RAM à gogo, mieux vaut d’abord vérifier que ces éléments soient compatibles avec la carte mère de votre ordinateur.

Et pour cela, il est primordial de connaître ses caractéristiques en suivant les 3 astuces que nous avons regroupées rien que pour vous. On fait le point complet.

La chasse aux cartes mères est ouverte

Pour partir sur de bonnes bases : une carte mère, ça sert à quoi ?

Il s’agit d’un élément central de votre ordinateur, qui permet notamment de gérer la connexion entre les différents composants tels que la carte graphique, le processeur ou encore le disque dur. C’est également l’une des premières pièces à prendre en compte lorsque l’on souhaite effectuer une mise à niveau sur son ordinateur en changeant certains éléments, car tous ne sont pas forcément compatibles avec la carte mère. Et dans un tel cas de figure, vos nouveaux composants ne pourraient pas fonctionner.

Par ailleurs, il est essentiel de connaître la référence et les spécifications de votre carte mère afin de pouvoir télécharger les dernières mises à jour de pilotes. Et ainsi, résoudre plus facilement les problèmes lorsqu’ils apparaissent et qu’ils sont liés à cette pièce. Un gain de temps non négligeable.

Maintenant qu’il connaît le modèle de sa carte mère, il ne risque pas de l’oublier

Mais dans la plupart des cas, il arrive que les propriétaires d’ordinateurs oublient la référence de leur carte mère pour des raisons diverses (tant que ça fonctionne…), et se trouvent embarrassés lorsqu’il faut la retrouver. En effet, ce composant est plus difficile à identifier que les autres éléments (modèle du processeur, RAM, stockage).

Heureusement, il n’y a qu’à suivre quelques étapes supplémentaires pour avoir accès aux informations sur la carte mère. Et en plus de cela, elles sont relativement simples à exécuter (y compris pour les moins doués d’entre vous mais promis, on ne juge pas !).

La première méthode pour connaître la référence de sa carte mère consiste à se rendre dans les paramètres système de son ordinateur. Et la procédure peut varier en fonction de votre système d’exploitation.

Sur Windows

Si votre PC tourne sous Windows 10 ou 11, vous savez certainement comment accéder aux informations sur votre carte graphique, votre mémoire vive ou encore votre processeur. Et vous aurez sans doute remarqué que les spécifications de votre carte mère ne figurent pas dans la section « À propos » de votre ordinateur.

En effet, il faudra passer par les informations système Windows pour avoir accès à ce précieux sésame. Pour cela, vous n’aurez qu’à suivre les étapes suivantes :

Dans un premier temps, ouvrez l’onglet Exécuter (Windows + R).

(Windows + R). Une fois que la fenêtre sera ouverte, tapez « msinfo32 » puis appuyez sur Entrée.

Autre façon d’y accéder :

Allez d’abord dans le menu Démarrer ,

, Ouvrez ensuite Outils Windows, puis Informations système.

Le bonheur tient en trois lignes (© MAKEUSEOF)

Vous verrez alors apparaître une nouvelle fenêtre avec l’aperçu des informations système de Windows, dont la référence complète de votre carte mère à côté de BaseBoard Manufacturer, BaseBoard Product et BaseBoard Version.

À noter : il peut arriver que les informations ne soient pas disponibles dans ces champs. Cela signifie que votre carte mère n’est pas compatible avec ce procédé, et qu’il faudra passer par l’invite de commande Windows :

Tapez « cmd » dans la barre de recherche du menu Démarrer,

dans la barre de recherche du menu Démarrer, Sélectionnez l’application Invite de commandes ,

, Et enfin, entrez la requête « wmic baseboard get product,manufacturer,version,serialnumber » (sans espace après les virgules).

Opération réalisée avec succès

Sur macOS

Pour les utilisateurs Mac, la procédure qui permet d’identifier la carte mère est presque aussi simple que sur un ordinateur Windows :

Pour commencer, rendez-vous sur le bureau puis cliquez sur le menu Apple (pomme croquée) en haut à gauche de l’écran.

(pomme croquée) en haut à gauche de l’écran. Cliquez ensuite sur À propos de ce Mac, puis copiez-collez le numéro de série de votre ordinateur sur Google pour connaître le modèle de votre carte mère.

Sur Linux

Et si vous faites partie de la minorité silencieuse qui utilise Linux (respect à vous), il ne vous faudra pas plus de 2 minutes pour trouver la référence de votre carte mère :

Ouvrez d’abord l’invite de commande avec Ctrl + Alt + T ,

, Puis tapez la commande « sudo dmidecode -t 2 ».

Vous obtiendrez alors un compte rendu détaillé avec le numéro de série, la marque et le modèle de votre carte mère. Un vrai jeu d’enfant.

Vous voyez, ce n’était pas si compliqué (© MAKEUSEOF)

Si les méthodes précédentes ne vous ont pas donné satisfaction, il est toujours possible de passer par un logiciel spécialisé pour connaître la référence de votre carte mère. On trouve d’ailleurs de nombreux programmes gratuits qui sont capables de fournir des informations détaillées (notamment au niveau de l’usure des composants, voire plus selon la version).

C’est le cas de CPU-Z, l’un des logiciels les plus populaires pour accéder aux spécifications des différents éléments de votre ordinateur. Si vous souhaitez connaître le modèle, le numéro de série et le fabricant de votre carte mère, il vous suffira de cliquer sur l’onglet Carte mère (« Mainboard » en anglais), une fois l’analyse terminée.

On peut aussi vous conseiller Belarc Advisor, qui se distingue de ses concurrents grâce à son affichage du compte rendu dans un fichier local (accessible via un navigateur), ainsi que les logiciels des fabricants comme MSI Center et Asus Armoury Crate. Vous avez l’embarras du choix.

Le logiciel MSI Dragon Center propose un aperçu on ne peut plus précis (© MSI)

Dans un scénario catastrophe, si votre ordinateur refuse de s’allumer et que vous devez absolument connaître la référence de votre carte mère pour pouvoir le réparer, le plus simple sera de retrouver son emballage d’origine (dans l’hypothèse où vous l’aurez précieusement conservé). Le nom du modèle sera indiqué sur l’étiquette à l’extérieur de la boîte, ou sur le manuel d’instructions.

Vous pourrez également retrouver le reçu de votre commande sur les principaux sites d’e-commerce comme Amazon. Si c’est le cas, vous aurez alors accès à toutes les informations concernant votre carte mère.

Sinon, il ne vous restera plus qu’une solution : aller explorer le cœur de la bête. Mais on préfère toutefois vous prévenir : mieux vaut éviter de démonter votre machine si vous ne maîtrisez pas cette opération et, dans le doute, faites appel à un professionnel (en raison du risque d’électrocution).

Quand on veut tout faire soi-même, ça mène souvent à la catastrophe (© Reddit)

Privilégiez cette méthode si vous avez un PC fixe, car le nom de la carte mère est rarement imprimé sur les modèles d’ordinateurs portables. Ce qui complique forcément la tâche.

L’emplacement de la carte mère peut varier en fonction du fabricant et de la disposition des autres composants matériels à l’intérieur de votre PC. Mais dans la plupart des cas, elle est reconnaissable à son nom en lettres capitales et l’espace qu’elle prend dans votre tour : on la trouve généralement entre le CPU et le GPU, non loin des emplacements RAM.

Voilà donc qui devrait vous aider à redonner un bon coup de jeune à votre ordinateur et surtout, à le préparer pour la sortie de jeux toujours plus gourmands en ressources graphiques d’ici 2024 (dont un certain Grand Theft Auto VI). Vous l’aurez compris : connaître la référence de votre carte mère est primordial pour pouvoir faire évoluer votre machine sur le long terme.