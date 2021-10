Comment paramétrer « OK Google » et l’assistant Google ?

Activer « OK Google » sur votre smartphone ou chromebook via Google

« Compatible Google Assistant », c’est ce qui est indiqué sur le packaging du dernier cadeau que l’on vient de vous faire. Plus le choix, il va falloir maintenant parler à votre téléphone ! Pour cela, il faut commencer par apprendre à faire de son smartphone une interface entre vous et ce nouvel appareil. Et ce qui va vous paraître comme un gadget à la première utilisation va vite vous révéler des possibilités inédites et passionnantes. Mais avant tout cela, la première étape avant de pouvoir tirer le meilleur parti de la commande vocale « Ok Google » est de l’activer et de la configurer. Pas de panique, on explique comment faire !

Il est primordial de savoir configurer correctement « OK Google » et gérer l’assistant. L’accès aux paramétrages et à la configuration de Google Assistant ne sont pas forcément des plus intuitifs.

Pourquoi doit-on configurer « OK Google » ?

Quand on parle de « OK Google », il s’agit en fait d’un programme qui va utiliser une intelligence artificielle pour « apprendre » à reconnaître votre voix et répondre à vos besoins. Configurer cette IA lui permet d’être le plus précis possible pour vous comprendre.

Pour tout savoir de ce qu’est l’assistant Google, retrouvez notre article sur la définition de « Ok Google », son histoire ou encore ses limites

Avec votre seul timbre de voix, vous pourrez demander de nombreuses requêtes à l’assistant et obtiendrez des réponses personnalisées en fonction de la demande. Peu importe votre accent régional ou la spécificité de votre voix, l’IA s’adapte grâce à un programme extrêmement développé qui place d’ailleurs Google Assistant parmi meilleurs assistants vocaux du marché.

Activer « OK Google » sur votre smartphone ou chromebook via Google

Avant toute chose, il est indispensable d’activer Voice Match, qui est le système de reconnaissance de votre voix. Pour cela, il y a plusieurs étapes : sur l’application Google de votre smartphone, cliquez sur votre photo de profil et rendez-vous dans les paramètres. Ensuite, dans « voix », vous pourrez trouver le Voice Match.

Une fois arrivé dans l’interface Voice Match, il ne vous reste plus qu’à activer « Hey Google » et suivre les instructions de Google pour la reconnaissance vocale. Votre voix est alors enregistrée et vous pouvez profiter de toutes les fonctionnalités de l’assistant Google.

Activer « OK Google » sur l’application Google Home

Il est aussi possible d’activer et paramétrer Voice Match sur Google Home. Cette application vous permet de gérer via votre voix l’ensemble des objets connectés de l’écosystème Google. Pour l’initialisation, voici la marche à suivre :

Une fois l’application lancée, cliquez sur votre photo de profil

Rendez-vous dans les paramètres « Voice match »

Il ne reste plus qu’à suivre les instructions de Google

Pour dissocier sa voix et réenregistrer la reconnaissance vocale, il suffit de retourner dans les paramètres Voice Match et vous rendre dans « empreinte vocale ».

Comment paramétrer « OK Google » et l’assistant Google ?

Une fois que la reconnaissance vocale « Voice Match » est mise en place et active, vous pouvez retrouver de nombreuses options de paramétrages de l’assistant « Ok Google » telles que la langue parlée, le déverrouillage par Ok Google, la synchronisation compte de streaming musical, etc. Pour tout savoir de l’utilisation de l’assistant Google, retrouvez notre guide des commandes « OK Google » à connaitre.

L’ensemble de ces paramétrages sont disponibles dans les paramètres de l’assistant Google que vous retrouvez sur Google ou sur l’application Google Home (en cliquant sur votre photo de profil).

Désactiver « Ok google » sur son smartphone ou sa tablette

Les commandes de l’assistant vocal Google peuvent être pratiques pour certaines tâches, mais peuvent aussi s’avérer agaçantes. Si vous souhaitez empêcher votre appareil Android de reconnaitre votre voix et de s’activer dès qu’il entend « Ok », rien de plus facile. Pour désactiver l’option « Ok Google », il suffit de dire à haute voix le mot magique, cliquer sur l’icône en bas à gauche et vous rendre sur « Voice Match ». Vous pouvez aussi y accéder via les paramètres de l’assistant (Photo de profil/paramètres/voix/Voice Match). Enfin, il ne reste plus qu’à décocher la case « Hey Google ».

FAQ/Question fréquentes sur le Google Assistant

Peut-on supprimer l’historique de Google Assistant ?

Il est possible de voir votre activé avec Google Assistant et vos données. Pour cela, il suffit de se rendre dans vos paramètres Google de votre smartphone (en cliquant sur votre photo de profil), et aller sur « Assistant Google ». Vous retrouverez alors le lien pour voir « vos données dans l’assistant ».

Il ne vous reste plus qu’à aller dans « mon activité » et choisir dans « supprimer » l’historique que vous souhaitez effacer.

Est-ce que Google enregistre ce que l’on a dit ?

Google ne stocke aucun des enregistrements lors de la reconnaissance vocale, mais peut le faire lorsque vous parlez via l’assistant, Maps ou lors de recherche Google. La politique de Google protège les données sur la voix et il est possible d’empêcher ces collectes de données en vous rendant dans « vos données dans l’assistant » et en désactivant l’utilisation des données.

Peut-on utiliser Google Assistant sur iPhone ou iPad ?

Il est possible d’installer l’application Google Assistant sur son appareil Apple, mais cette devra être ouverte pour pouvoir utiliser l’assistant vocal, ce qui perd de son charme. Le déverrouillage par voix ou encore la mise en place de routine reste donc limité. On vous conseille d’utiliser l’équivalent de « OK Google » si vous possédez un iPhone. Ce dernier est appelé Siri.