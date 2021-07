Pour protéger la maison de la lumière, des regards indésirables ou encore des variations de température, il convient d’installer des volets roulants. Il s’agit d’une sorte de panneau coulissant constitué d’une suite de lamelles et qui s’enroule autour d’un axe fixe. Avec les innovations constantes dans le domaine, il existe sur le marché une diversité de modèles proposés par les fabricants. Comment choisir le dispositif idéal pour un logement ?

Installation de volets roulants : les travaux à effectuer

Souhaite-t-on réaliser une rénovation ou une construction neuve ? Il existe différents types de volets roulants qui s’adaptent respectivement à chaque situation.

Le volet roulant rénovation

Il s’installe facilement sur une menuiserie existante lorsque l’on souhaite préserver l’ouverture, mais changer le volet qui lui est associé.

Le volet roulant tunnel

Par l’intermédiaire d’un linteau, il est directement intégré à la maçonnerie lors d’une nouvelle construction. Ceci rend invisible son coffre et rend souvent le travail très esthétique.

Le volet roulant traditionnel

On l’intègre dans une menuiserie située au-dessus de la fenêtre qui a déjà été intégrée au gros œuvre lors d’une construction neuve. Il ne dispose donc que d’un tablier et d’un axe d’enroulement.

Le volet roulant bloc- baie

La fenêtre et le volet forment un unique bloc. Pour une rénovation, on préférera donc ce type de volet pour changer la menuiserie et le volet en même temps. Il convient également pour une installation pour une construction neuve.

Quelles technologies pour les différents volets roulants ?

Il est possible de choisir entre un volet manuel et un volet motorisé. Chaque modèle possède ses avantages qu’il faudra évaluer sur le plan de la praticité au quotidien, de la durabilité ou encore de la sécurité offerte par le système.

Le volet roulant manuel

Les systèmes d’ouverture/fermeture manuels permettent de distinguer trois modèles principaux : le modèle à sangle, le modèle à tirage direct et celui à manivelle. Le volet manuel est facilement réparable, ne consomme pas d’énergie électrique, a une bonne durabilité et convient aux petits budgets. Toutefois, il est moins pratique qu’un accessoire motorisé, car il nécessite l’intervention de l’utilisateur.

Le volet motorisé, une innovation technologique améliorant le confort d’utilisation

Choisir un moteur de volet roulant adapté aux spécificités de l’installation et aux besoins personnels des habitants facilite grandement l’utilisation tout en rendant la pièce concernée moderne et fonctionnelle. Une bonne motorisation garantit un confort acoustique excellent, car son fonctionnement n’entraîne aucun bruit.

Il suffit de trouver l’accessoire avec la puissance électrique adaptée. La motorisation filaire et la motorisation radio sont les principaux types de motorisations que les fabricants proposent actuellement. Le moteur filaire est relié au volet roulant grâce à un câble électrique généralement dissimulé dans un mur qui débouche sur un inverseur mural.

Pour activer la fermeture/l’ouverture, il faudra simplement manipuler cette commande. La motorisation radio suit une approche plus futuriste en permettant à l’utilisateur d’envoyer des ordres au récepteur radio de son équipement.

Qu’il s’agisse d’une motorisation filaire ou radio, il est désormais possible d’utiliser une box domotique de centralisation pour connecter les volets roulants à d’autres accessoires de la maison. Par ailleurs, les concepteurs proposent aujourd’hui la motorisation solaire pour éviter la consommation d’électricité provenant du secteur. Facile à installer et durable, ce dispositif convient parfaitement pour les travaux de rénovation.

Les avantages de la domotique pour la motorisation des volets roulants

Ce système permet de choisir le mode de pilotage adéquat pour actionner les accessoires : télécommande, smartphone, tablette, voix. Il est aussi possible de programmer des automatismes pour renforcer l’efficacité énergétique de l’installation. En hiver, le système peut détecter la chaleur du soleil quand il fait jour et s’ouvrir automatiquement pour laisser entrer cette chaleur. Lorsque le soleil disparaît, les volets électriques se ferment pour conserver la chaleur emmagasinée.

Inversement en été, les volets électriques sont programmés pour ne pas laisser entrer de la chaleur supplémentaire, ce qui maintient une fraîcheur optimale. Grâce à internet, la technologie I.O permet de contrôler à distance l’état des volets connectés et de les piloter si on le souhaite. La détection d’obstacles est également une fonctionnalité très utile.

A lire aussi : pourquoi passer aux volets roulants connectés ?

Par ailleurs, le modèle motorisé offre plus de sécurité grâce à des dispositifs intégrés (système anti-relevage, système anti-crochetage, détecteur de pression, alarme associée) qui découragent efficacement les tentatives des cambrioleurs. Même lorsqu’il est absent, l’utilisateur peut également simuler sa présence en programmant l’ouverture et la fermeture des volets à des heures précises. Cela dissuade aussi d’éventuelles intrusions.

Les matériaux de fabrication des volets roulants

L’analyse de ce critère importe énormément si l’isolation et l’esthétisme de l’équipement sont prioritaires. Le PVC, l’aluminium et le bois sont les matériaux utilisés.

Le bois

Les propriétés isolantes du matériau noble sont de loin les meilleures de toutes. Très esthétiques, les volets en bois se laissent recouvrir de toutes sortes de peintures pour offrir le charme visuel convoité. Ils trouvent parfaitement leur place dans une maison au décor classique.

Qu’il s’agisse du bois, du PVC ou de l’aluminium, les coloris ne manquent pas : blanc, gris, anthracite, marron, noir, gris clair, bordeaux, gris anthracite, vert… Les accessoires en bois sont également résistants, mais nécessitent un entretien fréquent pour avoir une meilleure durabilité.

Le PVC

Les accessoires en PVC ont une excellente isolation phonique et thermique. Cela est dû aux vides d’air créés par les lames creuses du tablier PVC et aux propriétés non thermo-conductrices de ce matériau. Ces équipements ont une bonne résistance aux intempéries et nécessitent très peu d’entretien. Même si les volets en PVC sont assez polyvalents, ils conviennent moins pour la protection de grandes ouvertures. Une exposition quotidienne à la chaleur peut également entraîner leur déformation à long terme.

L’aluminium

Les modèles en aluminium rencontrent un grand succès parce qu’ils sont plus solides que les accessoires en PVC. Ils résistent également très bien aux intempéries. Avec une durabilité accrue, ils s’adaptent particulièrement aux ouvertures de grande taille sans risque de déformation. Ils nécessitent aussi peu d’entretien et offrent une isolation phonique et une isolation thermique au moins identiques à celles du PVC.

Pour cela, il faut utiliser sur les lames un revêtement spécial en mousse polyuréthane isolante et les doter de laques de finition. La faible émissivité des lames évite l’échange thermique direct entre l’intérieur et l’extérieur en été comme en hiver. Si l’on pense à une décoration moderne, les volets en aluminium sont à préconiser.

Les normes/indices de fonctionnement du volet roulant

Grâce à ces indications, il est possible d’avoir a priori une idée de la performance du dispositif que l’on s’apprête à acquérir. Par exemple, la certification européenne NF atteste que le produit peut efficacement résister à au moins 7000 ouvertures et 7000 fermetures de suite, soit un total de 14000 cycles.

Il existe également l’indice IRP (indice de résistance à la pression) qui mesure la solidité, l’isolation et la sécurité de l’équipement selon le procédé et le matériau de fabrication utilisés. Cet indice varie de 10 à 150.

Il faut souligner que les accessoires présentant les meilleurs indices ou les meilleures normes sont généralement fabriqués par les grandes marques. Ces dernières sont en effet reconnues pour la parfaite maîtrise des processus industriels de haute qualité. Ceci garantit dans la majorité des cas la fiabilité ainsi que la robustesse de leurs équipements, peu importe la gamme proposée. De plus, elles offrent de meilleures garanties. SOMFY, BUBENDORFF, LAKAL, CAME, PROFALUX sont entre autres des références internationales dans le domaine.

Volets roulants pour la maison : quels tarifs ?

Ce dernier critère est prioritaire pour beaucoup de personnes. En fonction du matériau de fabrication choisi, de la marque ou du type de motorisation, les prix ne seront pas les mêmes. Par exemple, en moyenne, un modèle en bois est plus cher qu’un modèle en aluminium qui lui est plus cher qu’un modèle en PVC. Les volets roulants motorisés sont plus coûteux que leurs homologues manuels.

Quand on choisit la motorisation, il faut savoir que le moteur radio coûtera globalement plus cher que le moteur filaire. Un volet roulant sur mesure qui offre la meilleure personnalisation en fonction des spécificités du projet sera généralement plus coûteux qu’un volet standard.

La meilleure astuce reste de comparer les devis fournis par des prestataires différents par rapport à un seul et unique volet roulant désigné. On découvre ainsi facilement l’accessoire avec le meilleur rapport qualité-prix.

Motorisation, praticité, esthétisme, matériau de fabrication, prix sont des critères à évaluer pour réaliser le meilleur choix d’un volet roulant. Il ne faut pas hésiter à se faire conseiller par un spécialiste pour optimiser son projet.