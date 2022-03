Selon une étude de Kaspersky en 2019, plus de 20% des Français utilisaient un VPN, et ce nombre ne cesse d’augmenter. Mais près de 30% ne savaient pas ce qu’était un VPN ! Et pourtant ces réseaux privés virtuels peuvent rendre bien des services : ils sécurisent la navigation sur le web, protègent la vie privée, abolissent les restrictions géographiques. Vous êtes à la recherche d’une solution de VPN ? Vous voulez tout comprendre sur les solutions VPN ? Découvrez dans ce guide, tous nos conseils et astuces pour choisir le logiciel VPN qui vous convient.

Quel est le rôle d’un VPN ?

Un VPN par définition sert à rendre anonyme votre navigation sur le web. En temps normal en effet, votre fournisseur d’accès enregistre toutes vos activités sur internet. Les sites que vous visitez retiennent aussi votre identité numérique : origine géographique, paniers de consommation, moyens de paiement, etc. D’où l’intérêt d’une application VPN, Surfshark ou autre : elle va dissimuler votre identité sur lnternet, et protéger vos données de navigation. Voyons comment ça marche.

C’est quoi une connexion VPN ?

L’abréviation VPN a pour signification Virtual Private Network : Réseau privé virtuel en français. Le VPN est un logiciel qui s’interpose entre votre ordinateur (ou votre téléphone) et internet. Pour cela, il utilise deux moyens de sécurité complémentaires : Il crypte vos données, et il fournit une nouvelle adresse IP à votre ordinateur.

Le VPN crypte vos données Vos données, ce sont toutes les informations qui vous identifient quand vous naviguez sur le Web. Une fois brouillées par le VPN, elles deviennent inaccessibles : votre fournisseur d’accès à internet n’y a plus accès, les sites que vous visitez non plus. Un éventuel pirate informatique ne pourra plus récupérer aucune information sur vous. Votre fournisseur d’accès sait uniquement que vous vous êtes connecté à un VPN. Le VPN fournit une nouvelle adresse IP à votre ordinateur Le VPN fait passer votre connexion internet par un serveur situé dans un autre pays que le vôtre, et lui attribue ainsi une autre adresse IP. Les sites que vous visitez ne peuvent donc plus vous localiser. Ils ne voient que l’adresse IP fournie par le service VPN. Même votre Fournisseur d’Accès à Internet (FAI) ne pourra pas suivre vos communications. C’est utile parce que certains FAI sont connus pour ralentir la connexion des utilisateurs de Netflix, de fichiers torrent, ou encore de jeux-vidéos en ligne.

C’est quoi une adresse IP ? L’adresse IP, Internet Protocol en anglais, est l’équivalent d’une adresse postale pour Internet. Elle prend la forme d’une suite de chiffres qui révèlent notamment votre lieu de connexion et votre fournisseur d’accès.

Comment fonctionne un VPN ?

Utiliser un VPN pour assurer la protection de données personnelles se fait très simplement :

Une fois que vous êtes connecté(e) à Internet avec votre service VPN activé, vous serez connecté à l’un des serveurs du fournisseur VPN . Vous pouvez choisir un serveur de connexion à internet situé dans un autre pays ou dans une autre ville que la vôtre.

En même temps, ils vous fourniront une adresse IP virtuelle . Au lieu d’utiliser votre propre adresse IP, vous en utilisez une qui appartient au fournisseur VPN. Le système du VPN fait transiter toutes vos données de navigation par cette adresse fictive. Par exemple, si vous choisissez un serveur VPN basé aux USA, il vous fournira une adresse IP américaine . Vous pourrez même voir apparaître des publicités en anglais !

Votre connexion Internet est également cryptée entre votre appareil et le serveur auquel vous êtes connecté .

Le masquage de votre adresse IP vous permet d’accéder à Internet en privé et empêche votre navigation d’être suivie ou tracée. C’est comme si votre trafic venait d’un autre ordinateur. Vous pouvez ainsi faire croire que vous vous connectez depuis une autre ville ou un autre pays, afin de contourner les restrictions.

Pourquoi utiliser un VPN ?

Les services VPN peuvent être utilisés pour un usage privé, lorsque vous désirez naviguer sur le web et avoir accès à des sites étrangers, mais également au sein des entreprises. Ils permettent en cette période de télétravail, de rendre accessible à l’ensemble des employés, les données et applications de l’entreprise. Les services VPN représentent un vrai atout pour un usage privé, lorsque vous désirez naviguer sur le web, mais également pour votre entreprise. Pour savoir quel est le meilleur VPN à utiliser en fonction de vos priorités, vous pouvez consulter notre comparatif détaillé.

Mais voyons ici les avantages et les inconvénients généraux des VPN.

Quelles avantages et protections apporte un VPN ?

Un VPN assure la sécurité de vos données Il vous met à l’abri des cyberattaques et des hackers. Il se révèle particulièrement utile pour se connecter à des réseaux wi-fi dont la sécurité est faible : dans les espaces de coworkings, à l’hôtel, ou dans les aéroports par exemple. Un VPN protège votre anonymat Votre navigation sur le web ne laisse plus de traces. Vous êtes ainsi à l’abri des publicités trop ciblées, et d’une surveillance de votre vie privée. Vous pouvez aussi effectuer des téléchargements de façon sécurisée, sans être tracé. Un VPN change votre localisation Vous pouvez consulter des contenus réservés à l’étranger qui sont bloqués dans votre pays d’origine. Un VPN peut ainsi vous permettre d’accéder aux services de streaming de Netflix USA par exemple, ou au catalogue d’Amazon vidéo.

Inversement, si vous voyagez à l’étranger, vous pouvez vous connecter facilement à des sites français.

Un VPN peut vous permettre de faire des économies en achetant moins cher certains services depuis l’étranger, notamment des billets d’avion, des chambres d’hôtel ou des logiciels. Un VPN peut vous permettre d’échapper à la censure C’est intéressant pour la navigation web dans certains États totalitaires (Chine surtout mais aussi Turquie, Émirats Arabes Unis, Iran, Russie).

Quels sont les inconvénients des VPN ?

Un VPN peut ralentir un peu votre connexion. C’est surtout vrai si vous l’utilisez pour télécharger des torrents ou regarder des vidéos en streaming. En effet, le VPN permettant de masquer votre activité, il empêche votre fournisseur d’accès internet de limiter votre bande passante. Ce n’est que l’éloignement géographique de certains serveurs et vos téléchargements, qui peuvent ainsi ralentir votre connexion. Dans ce cas, choisissez dans notre Top des meilleurs VPN un fournisseur connu pour sa rapidité.

Un VPN peut compliquer votre connexion à certains sites. Si un site vous identifie comme situé à l’étranger, il peut vous demander de reconnaître des images ou de résoudre un puzzle pour s’assurer que vous n’êtes pas un robot.

Un VPN peut vous empêcher de communiquer avec votre banque. Elle refusera la connexion en la considérant comme douteuse. Il vaut mieux désactiver son VPN pour consulter ses comptes ou sa trésorerie.

Un VPN peut aussi être incompatible avec certains appareils tel que les navigateurs sur consoles, clé TV… Ce qui est dommage si vous décidez de surfer sur le net avec, vous ne pourrez pas utiliser de VPN.

Quels sont les risques d’utiliser un VPN ?

L’utilisation d’un VPN est légale en Europe et ne comporte pas de danger particulier. En revanche, l’usage que vous faites d’un VPN peut évidemment être puni par la Loi : il s’agit notamment des téléchargements illégaux ou de la visite de sites à contenu répréhensible. Les autorités d’un pays peuvent exiger d’un VPN qu’il communique les données de certains utilisateurs. Pour une confidentialité maximum, préférez un VPN « no log » : il n’enregistre pas vos données de navigation.

Comment se connecter à internet avec un VPN ?

Si vous n’êtes pas très à l’aise avec l’informatique, vous vous inquiétez peut-être de savoir comment installer et utiliser un VPN. Rassurez-vous, c’est extrêmement simple.

Comment installer un VPN sur son ordinateur ?

Les services VPN sont des logiciels. Ils se présentent sous la forme d’un programme à télécharger sur ordinateur, ou d’une application pour les mobiles. La plupart des VPN peuvent s’installer sur tous les systèmes d’exploitation : iOS, Windows et Linux. Ils proposent aussi des extensions VPN pour les moteurs de recherche Chrome et Firefox.

Une fois le programme ou l’app VPN téléchargés, vous arriverez sur l’interface du VPN. Certaines sont très faciles à prendre en main, d’autres demandent un peu plus de temps. Si vous cherchez « un VPN pour les nuls », privilégiez ceux qui proposent l’application la plus intuitive dans notre comparatif des meilleurs VPN pour Windows ou celui des meilleurs VPN pour Mac .

Faut-il installer un VPN sur smartphone ?

Traditionnellement, on installe surtout les VPN sur son ordinateur, pour une protection de données privées ou bien pour regarder des vidéos en streaming. Mais vos données sont tout aussi vulnérables quand vous naviguez depuis votre mobile. Le VPN présente donc une vraie utilité pour les smartphones. Les fournisseurs de VPN proposent d’ailleurs tous plusieurs connexions simultanées dans le même abonnement pour vous permettre d’équiper tous vos appareils.

Certains fournisseurs de VPN vous permettent d’installer une protection VPN sur tous vos appareils connectés : TV connectées, consoles de jeux, etc. Vous pouvez même installer un VPN directement sur votre routeur wi-fi avec ExpressVPN et quelques autres fournisseurs.

Quel est le prix d’un VPN ?

Il existe énormément de produits VPN sur le marché. Certains sont gratuits, d’autres exigent un paiement mensuel plus ou moins élevé. Pour un abonnement d’un an, le prix d’un VPN varie de 1,50 euros à 15 euros par mois en moyenne. Les tarifs diminuent nettement si vous optez pour un abonnement de deux ou trois ans. La plupart des VPN proposent aussi un abonnement ponctuel sur un mois, à un prix en général supérieur.

Faut-il utiliser un VPN gratuit ou payant ?

Si vous pensez utiliser un VPN gratuit sans inscription, sachez qu’ils représentent une solution beaucoup moins fiable que leurs homologues payants. En effet, faire fonctionner un service VPN coûte cher. Il est donc possible qu’un VPN gratuit revende vos données à des sites commerciaux pour rentabiliser son service. De plus, les VPN gratuits offrent des débits de connexion plus faibles. Pour plus d’informations, consultez notre article complet sur le sujet : VPN gratuits : pourquoi les éviter ?

Comment payer un abonnement VPN ?

Tous les services de VPN acceptent les cartes de crédit. Vous pouvez aussi passer par Paypal : la plupart des VPN offrent cette option. Si vous souhaitez davantage protéger votre anonymat, choisissez un VPN qui accepte les paiements en bitcoins ou autres crypto-monnaies. Car même s’il est très respectueux de votre vie privée, un fournisseur de VPN devra enregistrer vos coordonnées bancaires si vous les lui communiquez.

Comment choisir un bon VPN ?

Vous êtes convaincus de l’utilité d’un VPN ? Il vous reste maintenant à savoir lequel préférer. En effet, l’offre s’avère pléthorique. Tous les VPN offrent plus ou moins les mêmes services, mais certains VPN seront plus rapides et meilleurs pour le streaming, d’autres offriront une sécurité plus élevée ou des options intéressantes. Voici les principaux points à étudier.

S’intéresser aux performances techniques du VPN

Cela comprend la rapidité des connexions, leur fiabilité, et le nombre de pays et de serveurs proposés.

D’une façon générale, plus le VPN propose un nombre de serveurs et de connexions disponibles élevé, plus votre navigation sur le web sera rapide et stable.

Si vous souhaitez accéder aux données ou aux services de streaming dans un pays précis, vérifiez que le VPN possède des serveurs établis dans ce pays. Sinon, il ne vous servira à rien.

Vérifier la sécurité de connexion

La sécurité d’un produit VPN repose sur plusieurs points :

Le cryptage : la plupart des VPN proposent un cryptage en AES-256 bits, un cryptage militaire qui constitue la sécurité maximale de chiffrement.

L ’utilisation de protocoles de connexion sécurisés. Ces protocoles vont chiffrer votre connexion, ils déterminent donc votre niveau de sécurité. Évitez absolument le protocole PPTP, totalement obsolète. La référence actuelle reste OpenVPN. IKEv2 représente une bonne alternative. Wireguard est un protocole récent reconnu pour sa grande rapidité.

La protection contre les fuites DNS , c’est-à-dire des fuites de vos données en dehors de la connexion VPN. Un bon service de VPN doit assurer ce point. Il doit également pouvoir mettre immédiatement fin à votre connexion si le serveur VPN s’arrête brutalement de fonctionner : on parle de fonction killswitch.

Connaître la politique de confidentialité du VPN

Est-ce que le VPN enregistre des logs (des journaux) de connexion ? Quelles informations garde-t-il de vous ? Certains VPN se font auditer par un organisme extérieur pour garantir leur confidentialité, c’est un atout.

Regardez aussi dans quel pays se situe le VPN : certains pays ont des lois beaucoup plus respectueuses de la vie privée que d’autres. Les VPN installés dans certains pays des « 5 eyes » ou des « 14 eyes » (les pays qui ont mis en place un échange d’information numérique), doivent parfois conserver des informations sur leurs utilisateurs.

Étudier les appareils et les systèmes d’exploitation pris en charge

Choisissez un produit VPN en fonction de vos appareils : certains VPN ne proposent pas les mêmes fonctionnalités sur Mac et sur Windows par exemple. D’autres ne s’installent pas aussi facilement sur Chrome et Firefox. La plupart des VPN peuvent s’utiliser directement sur un routeur wi-fi mais peu vous proposent des procédures simples pour le faire. Enfin certains VPN s’installent aussi sur votre console de jeux ou votre TV connectée.

Vérifier le nombre de connexions offertes

Chaque fournisseur de VPN propose plusieurs connexions simultanées pour le prix d’un seul abonnement. Cela vous permet d’installer votre VPN à la fois sur votre ordinateur, sur votre smartphone et sur ceux de votre famille par exemple. En moyenne, un abonnement VPN offre 5 connexions, parfois beaucoup plus.

S’intéresser aux options proposées par chaque VPN

Certains VPN proposent des compléments très intéressants, comme les bloqueurs de publicités ou de malwares. Les options les plus utiles nous semblent être le « multi hop », et le « split tunneling ». Ces termes ne vous disent rien ? Voici comment les comprendre :

Le split-tunneling vous permet de choisir quelles activités internet faire passer par le système du VPN. Vous n’aurez pas à déconnecter votre VPN pour les connexions où il ne sert à rien. Vous pouvez notamment utiliser le split-tunneling pour vous connecter à votre banque, car les services bancaires bloquent les adresses IP étrangères en général.

Le système multi hop ou double-saut offert par certains VPN comme Surfshark fait transiter votre connexion par au moins deux serveurs VPN avant d’atteindre le web. Vous obtenez ainsi un niveau de sécurité et un anonymat renforcé. Cette option ralentit fortement la vitesse de navigation mais elle peut ponctuellement rendre service.

Regarder la facilité d’utilisation du VPN

Si vous n’y connaissez rien en informatique, il vaut mieux choisir un VPN avec une interface claire et simple, qui ne propose pas trop d’options à configurer soi-même. Un service d’assistance technique facile à joindre peut aussi représenter un atout si vous avez du mal à utiliser votre VPN ou à l’installer sur certains appareils. Et s’il parle français, c’est encore mieux !

Établir votre budget prix pour un VPN

Vous pouvez commencer par tester la version gratuite d’un VPN payant . Cependant ces versions proposent moins de points de connexion et une vitesse réduite, elles sont donc réservées à une navigation simple sur internet. Vous pourrez difficilement les utiliser pour du streaming par exemple.

Vous pouvez aussi utiliser un VPN gratuit, tout en sachant que la protection des données personnelles n’est pas excellente. Il vaut mieux préférer certains VPN pas chers qui vous offriront un très bon rapport qualité-prix.

Presque tous les VPN payants proposent de vous rembourser au bout d’un mois si vous n’êtes pas satisfait. Vous avez donc largement le temps de faire le test d’un VPN payant pour voir s’il répond à vos attentes.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Quel est le VPN le plus fiable ? VPN a des avantages et des inconvénients. Tout dépend aussi des usages que vous en faites. Pour bien choisir, consultez notre On ne peut pas vraiment répondre à cette question : chaque. Tout dépend aussi des usages que vous en faites. Pour bien choisir, consultez notre classement des meilleurs VPN rapides Est-ce que le VPN ralentit la navigation internet ? En interposant un serveur entre votre appareil et le web, le VPN ralentit forcément un peu votre vitesse de connexion. C’est surtout vrai si vous vous connectez à un serveur très éloigné de vous (en Asie par exemple, si vous êtes en France). Cependant les ralentissements sont de moins en moins perceptibles sur les bons VPN comme Surfshark. D’une façon générale, plus le VPN dispose d’un nombre de serveurs élevé, plus la connexion se fera rapidement et restera stable. Un VPN assure-t-il une confidentialité totale ? Les fournisseurs de VPN ont accès à toutes les données qui transitent sur leurs serveurs, même s’ils ne les conservent pas. Officiellement, ils assurent à leurs clients un anonymat complet. Cependant rien ne peut le garantir à 100 %. Par ailleurs, les autorités du pays où se situe le VPN peuvent exiger l’accès à un utilisateur, même dans un pays respectueux de la vie privée. Les personnes qui veulent sécuriser au maximum leur anonymat utilisent le moteur de recherche Tor en plus d’un VPN. Peut-on tracer mon VPN ? Normalement, non, c’est tout le principe des VPN ! Puisque votre adresse IP est modifiée, et que votre activité en ligne est cryptée, en utilisant un VPN, vous mettez tout en œuvre pour ne pas être suivi(e). Certes, certains FAI ou sites web savent détecter quand les utilisateurs sont sous réseau privé virtuel, mais ils ne peuvent rien connaître de vos activités. Y a-t-il un intérêt à utiliser deux VPN en même temps ? Le passage par deux serveurs VPN, situés à deux endroits différents de la planète, peut effectivement augmenter encore la protection des données personnelles. Certaines offres de VPN offrent d’ailleurs cette possibilité, connue sous le nom de « multihop », ou « double saut ». En revanche, la vitesse de connexion diminue alors nettement. Cette configuration n’est donc pas vraiment utilisable pour les services de streaming ou le téléchargement. Est-ce légal d’utiliser un VPN ? Oui, bien sûr, vous avez le droit d’utiliser un VPN en France comme dans de nombreux pays. Renseignez-vous en revanche si vous voyagez : les VPN sont interdits dans certains pays, notamment en Chine ou en Turquie. Et comme on l’a dit plus haut, les systèmes VPN sont légaux mais les utilisations que vous en faites peuvent tomber sous le coup de la loi. Quel pays cibler avec mon VPN pour faire des économies ? Si vous avez besoin d’acheter des billets d’avion, un séjour de vacances, ou encore un logiciel, utilisez votre VPN : en vous localisant depuis un pays à plus faible niveau de vie, vous pourrez trouver en général des tarifs beaucoup plus intéressants que si vous vous connectez depuis l’Europe. Vous pouvez essayer entre autres de vous localiser au Mexique, en Inde, en Malaisie ou encore aux Philippines. Quelle localisation ou pays choisir sur son VPN ? Avant de choisir la localisation de votre VPN, il faut vous poser les bonnes questions : Permet-elle d’accéder à un contenu géo-bloqué dans votre pays ? Votre débit internet est-il impactée ? Comment sont traitées vos données ? Le serveur accepte-il le téléchargement P2P ? Avec la réponse à ses questions, vous pourrez trouver le pays le plus adéquat en fonction de l’usage que vous faites d’internet. Existe-t-il des VPN gratuit ? Il est tout à fait possible d’utiliser un VPN gratuit. Il s’agit toutefois de solutions qui offrent un service généralement incomplet. Aussi est-il possible de concevoir soi-même un réseau privé virtuel ou d’en héberger un. Cela dit, c’est bel et bien l’offre payante qui reste la meilleure solution, et la plus simple.

LEXIQUE VPN À CONNAÎTRE

Qu’est-ce qu’un VPN « no log » ?

Un VPN no log n’enregistre normalement aucune donnée de navigation. Si les autorités lui demandent des informations sur un client, il ne peut communiquer aucun historique puisqu’il n’en archive pas. Certains VPN fonctionnent même uniquement avec de la mémoire vive, ou RAM, sans utiliser de disque dur ; c’est évidemment un atout pour un bon niveau de confidentialité. Cependant même le plus discret des VPN doit conserver un identifiant mail et éventuellement un moyen de paiement pour pouvoir garder un lien avec ses clients.

Qu’est-ce qu’un killswitch ?

Ce mot anglo-saxon désigne une fonction essentielle pour tous les VPN : la coupure automatique de la connexion internet en cas de défaut du serveur VPN. Si le serveur VPN auquel vous vous êtes rattaché cesse de fonctionner, le killswitch arrête instantanément votre navigation sur le web. Il évite ainsi que votre connexion sorte du réseau VPN : elle perdrait alors toute confidentialité et mettrait vos données en danger.

Qu’est-ce que le peer-to-peer, ou P2P ?

Dans le modèle informatique du P2P, chaque usager sert en même temps de serveur. La circulation des données se fait donc en réseau, en passant par les ordinateurs des différents usagers. Le P2P s’utilise surtout pour télécharger des fichiers vidéos présents dans les ordinateurs individuels. Il existe des serveurs spécialisés en peer-to-peer : uTorrent et BitTorrent notamment, ou encore Kazaa.

Quelle différence entre une adresse IP statique et dynamique ?

L’adresse IP, c’est l’identité numérique en ligne. Avec un VPN, on change d’adresse IP. La plupart du temps, il s’agit d’identité partagée : l’adresse IP est dite dynamique, elle passe de personne en personne. Cependant certains VPN proposent en option une adresse IP dédiée, ou statique. Elle vous permet notamment de ne pas être mis sur liste noire par les gros sites de streaming comme Netflix qui combattent fortement les VPN. Mais attention : les adresses IP statiques sont plus facilement reliables à une adresse IP réelle par un éventuel hacker.

Qu’appelle-t-on les « 5 eyes » ?

On parle aussi des 5 yeux. Les « 5 eyes » désignent une alliance qui unit cinq pays anglo-saxons : USA, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et Grande Bretagne. Elle a mis en place la coopération et l’échange de renseignements électromagnétiques. Les VPN établis dans un de ces pays peuvent donc transmettre les données de leurs utilisateurs si les Gouvernements en font la demande. Et même si les VPN sérieux ne conservent aucun historique de navigation, ils peuvent divulguer des coordonnées d’inscription : adresse mail et données de paiement notamment.

Les « 14 eyes », c’est quoi ?

L’expression « 14 eyes » désigne l’ensemble des pays qui ont rejoint l’alliance des 5 eyes. C’est Edward Snowden qui a révélé, en 2013, que plusieurs pays occidentaux coopéraient avec les services de Renseignement des 5 eyes : Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Italie, Norvège, Pays-Bas et Suède. Tous ces pays surveillent et peuvent partager entre eux les données web et téléphoniques de leurs habitants. Cependant chacun de ces pays a ses propres lois de protection des données, plus ou moins strictes. Pays Bas et Suède, par exemple, protègent mieux que d’autres la vie privée des utilisateurs d’internet.

Quels sont les protocoles VPN ?

Les protocoles VPN déterminent comment les données sont acheminées via une connexion. Ces protocoles ont des spécifications différentes en fonction des avantages et des circonstances souhaitées ; par exemple, certains protocoles VPN donnent la priorité à la vitesse de débit des données, tandis que d’autres se concentrent sur le masquage ou le chiffrement des paquets de données pour la confidentialité, et donc la sécurité. Voici donc un récapitulatif des protocoles VPN les plus utilisés.

Protocole PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)

PPTP est l’un des protocoles les plus anciens. En raison de sa simplicité, ce protocole peut être mis en place rapidement. Sa faible complexité permet de calculer et de transmettre de grandes quantités de données rapidement.

Layer 2 Tunnel Protocol (L2TP)

L2TP a été déployé comme une amélioration par rapport au PPTP. L2TP utilise une version mise à niveau du protocole de couche 2 tout en utilisant la capacité d’IPSec à crypter et authentifier des paquets IP individuels. Bien que cela renforce le niveau de sécurité, le temps de calcul peut être plus lent en raison des couches supplémentaires par lesquelles les paquets sont transmis. Un autre problème qui peut survenir est la communication bloquée par certains pares-feux, lesquels n’autorisent pas l’activité sur le port UDP 500 (User Datagram Protocol 500).

OpenVPN

OpenVPN est une application logicielle open source qui utilise des connexions point à point ou site à site utilisant à la fois SSL et TLS pour l’échange de clés. Les paquets sont envoyés par l’utilisateur et peuvent être authentifiés après la confirmation d’un nom d’utilisateur / mot de passe, d’une clé pré-partagée ou d’un certificat. C’est l’un des protocoles les plus sûrs. Contrairement à L2TP, OpenVPN est capable de fonctionner via des ports UDP ou TCP, ce qui lui permet de contourner n’importe quel pare-feu. Comme pour tout logiciel open source, OpenVPN est hautement personnalisable et évolutif.

Internet Key Exchange (IKEv2)

IKEv2 peut simplement être appelé IKE pour l’échange de clés Internet en fonction de la version utilisée. IKEv2 est l’un des protocoles les plus récents. Ainsi, il peut s’exécuter sur les dernières plateformes telles que Android, iOS, Windows et MAC. Comme pour toute technologie émergente, un logiciel doit être essayé pour prouver son efficacité. IKEv2 en est encore à cette phase. À ce titre, l’on a déjà détecté qu’il présentait des vulnérabilités et des défauts tels que l’impossibilité de fonctionner sous Linux.

Chiffrement : qu’est-ce que ça veut dire ?

Le chiffrement consiste à prendre certaines de vos données et à les brouiller afin qu’elles ne puissent pas être lues. Lorsque vous vous connectez à Internet à l’aide d’un VPN, votre connexion devient cryptée. En conséquence, si des cybercriminels interceptaient vos données, ils ne pourraient ni lire, ni a fortiori comprendre vos informations.

Technique du tunneling

Un tunnel VPN est une connexion cryptée entre vous, le client et l’hôte ou le serveur. Ce processus de tunnellisation garantit que vos informations seront encapsulées afin que personne ne puisse intercepter, modifier ou même surveiller votre activité. Le tunneling fait plus que simplement cacher vos données du reste d’Internet. Le tunneling, c’est également l’assurance que votre emplacement demeure uniquement connu de vous et du serveur auquel vous êtes connecté. En effet, il s’agit d’envoyer l’adresse IP du serveur hôte que le VPN utilise, à la place votre propre adresse IP, ce qui vous garantit un anonymat complet.