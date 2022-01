Le lisseur (ou fer à lisser) est un accessoire beauté indispensable pour beaucoup. Mais quand vient le moment de l’achat le choix devient vite cornélien ! Car entre tous les modèles sur le marché difficile de s’y retrouver… Mais plus d’inquiétudes, vous êtes au bon endroit ! Grâce à notre guide d’achat nous vous aidons à choisir un lisseur qui saura vous satisfaire en fonction de vos priorités. Car chaque type de cheveux a des besoins différents et il serait dommage de passer à côté de son fer à lisser idéal !

Les critères à prendre en compte avant de choisir un lisseur

Si les fers à lisser paraissent simples à première vue, ils cachent de nombreuses caractéristiques susceptibles de modifier votre choix lors de l’achat. Alors pour vous éviter un vrai casse-tête on vous donne nos conseils et avis pour bien choisir un lisseur !

Le revêtement des plaques

Trois revêtements de plaques se distinguent ce sont les plaques en titane, les plaques en céramique et les plaques en tourmaline. Chacune d’entre elles contient des spécificités propres.

Les plaques en titane Elles sont réputées pour leur robustesse et le confort apporté à la glisse. On les recommande souvent pour les cheveux crépus et épais mais elles conviennent également aux cheveux normaux. En revanche il est préférable d’éviter ce revêtement avec des cheveux colorés.

Les plaques en céramique Ce sont les plus populaires, de fait elles équipent un grand nombre de lisseurs. Leur principal avantage repose dans la diffusion homogène de la chaleur. Elles offrent en plus une glisse fluide qui ne tire pas sur les cheveux. Si vous avez des cheveux déjà disciplinés à l’origine, ce revêtement est parfait !

Les plaques en tourmaline Choisir un lisseur avec des plaques en tourmaline c’est gagner un avantage bien pratique. Lequel ? Moins de frisottis grâce à une diffusion d’ions négatifs qui empêchent leur apparition en éliminant l’électricité statique.

La taille des plaques

Les plaques se situent souvent entre 8 et 11 cm de longueur et pour ce qui est de la largeur entre 2 et 6 cm. Comme vous l’avez sûrement deviné, les plaques plus larges feront l’affaire des cheveux bouclés et épais. Mais elles permettent aussi un gain de temps car elles renferment plus de surface en un passage, pratique pour les cheveux longs. Pour les cheveux courts préférez des plaques fines pour un lissage plus en détail. Les plaques fines seront également des alliées de choix si vous désirez seulement lisser votre frange ou mèche.

Le temps de chauffe

Si vous êtes du genre à vous préparer en vitesse le matin, toutes les minutes sont précieuses. Il vous faut donc choisir un lisseur qui chauffe en une quinzaine de secondes. Rassurez-vous bien souvent les fers à lisser atteignent leur puissance maximale en à peine 30 secondes.

La température

C’est le gros point noir des fers à lisser, la température, qui, trop élevée peut « détruire » la nature du cheveu et leur faire perdre vitalité et brillance. Pour y remédier les marques proposent des solutions variées. GHD par exemple conçoit des lisseurs dont la température maximale ne peut pas aller au-delà de 185°. La température idéale, selon eux, pour lisser les cheveux efficacement sans abîmer la fibre capillaire. À savoir qu’en général la température maximale des lisseurs est de 230°. Et certains lisseurs Remington ont la fonction de blocage de la température à 185°. Même s’ils peuvent aller au-delà.

En fonction de votre type de cheveu, il est essentiel de choisir un lisseur dont la température est adaptée à votre fibre capillaire afin d’obtenir les meilleurs résultats.

Cheveux très abîmés : température entre 80° et 140°

température entre 80° et 140° Cheveux fins : température entre 140° et 180°

température entre 140° et 180° Cheveux normaux : température de 180°

température de 180° Cheveux bouclés et ondulés : température entre 180° et 210°

température entre 180° et 210° Cheveux plus épais et crépus : température entre 210° et 230°

La protection du cheveu

C’est l’un des aspects sur lequel les marques innovent le plus pour rassurer et attirer de nouvelles acheteuses. Ainsi pour choisir un lisseur sans compromettre la santé de vos cheveux, prenez soin de regarder ce que propose la marque en matière de protection. Remington a choisi la kératine pour adoucir le lissage par exemple. Et bien souvent la température de ses lisseurs est variable. Un bon moyen de ne pas se lisser tous les jours les cheveux avec 230°. Quant à L’Oréal, la firme a adopté la vapeur pour réduire les dégâts sur la chevelure tout en gagnant plus d’éclat.

Les technologies

Bien choisir son lisseur c’est aussi prêter attention aux technologies qui le composent. Ainsi, chaque lisseur a sa propre technologie pour ses plaques. Plus ou moins efficace, la technologie permet de mieux diffuser la chaleur sur les plaques pour un lissage plus sain. Le but étant d’offrir un résultat optimal avec le moins de dégâts possibles pour le cheveu. Et on peut compter sur les marques pour rivaliser d’ingéniosité à ce niveau-là. Les lisseurs de chez Dyson, GHD, L’Oréal ou encore BaByliss embarquent ainsi des technologies conçues tout spécialement pour les chevelures abîmées.

Certains lisseurs emportent également une technologie ionique. Qu’est-ce que c’est ? Cette technologie produit en fait des ions négatifs qui s’opposent aux ions positifs créés par la chevelure sous l’effet de la chaleur. Tout cela permet donc d’éliminer les frisottis et l’électricité statique. Ainsi le bord des plaques du Corrale de Dyson est revêtu de tourmaline qui empêche leur formation. Plusieurs lisseurs de BaByliss sont eux aussi dotés de cette propriété ionique grâce à leurs plaques en céramique.

Les fonctionnalités

Certains fers à lisser ont des fonctionnalités bien pensées pour améliorer votre coiffage et il serait bête de s’en priver ! De fait, ce sont les petits plus qui peuvent faire pencher la balance en faveur d’un lisseur ou d’un autre. On vous les dévoile sans plus attendre.

Le sans fil C’est la grande tendance actuellement chez les lisseurs, de plus en plus se dotent d’une fonctionnalité sans fil. On le voit avec Dyson, BaByliss et plus récemment l’arrivée de GHD avec son appareil compact GHD Unplugged. L’avantage tient dans un meilleur confort d’utilisation. Il est effectivement plus simple de manier l’appareil sans le fameux câble parfois assez gênant.



Mais si le sans fil s’avère bien pratique, choisir un lisseur de ce type vient tout de même avec un inconvénient. Car il ne faut pas oublier la limite de l’autonomie notamment pour les cheveux épais et/ou frisés. Ceux-ci requièrent plus de chaleur et de passages entraînant une baisse plus rapide de la batterie. Tous les types de cheveux n’y trouveront donc pas forcément leur compte.

Le 2 en 1 : lisseur boucleur Envie de changer de coiffure au gré de vos envies ? Le lisseur boucleur sera votre meilleur compagnon ! Les lisseurs 2 en 1 également boucleurs sont équipés de plaques incurvées idéales pour boucler les cheveux ou créer un effet wavy.

Le Wet & Dry Pas une minute à perdre le matin ? L’idéal est alors de choisir un lisseur équipé de la fonctionnalité Wet & Dry. Comme son nom l’indique, elle permet de se coiffer que vous ayez les cheveux humides ou les cheveux secs. Attention cependant, elle ne convient pas pour les cheveux mouillés au sortir de la douche. Le lisseur BaByliss ST330E est l’un de ceux qui propose cette fonction pour un véritable gain de temps.

Le prix

C’est un critère de poids pour choisir un lisseur, en effet le prix influence fortement l’achat de tel ou tel fer à lisser. Mais rassurez-vous, il existe des appareils pour satisfaire tous les budgets.

Les lisseurs de la marque Remington sont réputés pour leur bon rapport qualité-prix. Avec sa gamme très large, BaByliss quant à elle propose des appareils plus ou moins abordables selon les modèles. Mais tous les budgets y trouveront leur compte. GHD étant l’une des marques de lisseurs professionnels les plus reconnues, le tarif est bien souvent haut de gamme. Et Dyson pousse le curseur encore plus loin avec le Corrale qui frôle les 500 euros.

Si certains accessoires peuvent être fournis avec le lisseur, ça n’est pas automatique. On peut penser à la pochette thermorésistante, plus simple pour transporter son appareil, elle n’est pas toujours comprise dans le prix. Pensez donc à regarder les accessoires compris avec votre lisseur lors de l’achat. À cela s’ajoute l’achat de produits thermo-protecteurs pour compenser la forte chaleur utilisée sur vos cheveux.

C’est simple, après allumage attendez que le lisseur soit chaud puis placez une fine mèche de cheveu entre les plaques. Ensuite il suffit de glisser des pointes jusqu’aux racines sans aller trop rapidement et de répéter ce geste autant de fois que nécessaire pour obtenir le résultat lisse voulu. Après l’avoir éteint ne placez pas le lisseur n’importe où mais dans son étui ou sur une surface qui ne craint pas la chaleur le temps qu’il refroidisse.