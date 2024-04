N’achetez pas de Smart TV sans vérifier ces 8 critères essentiels

Avant les Jeux Olympiques, l’Euro 2024 ou juste pour votre plaisir personnel, vous serez peut-être tenté d’investir dans une smart TV, mais encore faut-il savoir comment la choisir.

Vous vous apprêtez à acheter une smart TV pour profiter des différents événements sportifs de l’été ou juste enfin avoir une bonne télévision pour regarder des films et séries en 4K ? Avant de gaspiller plus de 800€ dans une TV de marque, mais peu efficace, nous vous donnons les 7 critères à surveiller avant de passer à la caisse.

Un écran OLED ou QLED

C’est probablement le critère le plus important lorsque vous choisissez votre téléviseur 4K. Et c’est parfaitement logique, une bonne télé rime forcément avec un bon écran.

Aujourd’hui, les TV 4K peuvent avoir des dalles OLED, QLED ou LCD et on ne saurait trop vous conseiller d’opter pour une des deux premières. En effet, le LCD a des couleurs et des contrastes plus réduits que les deux autres gammes d’écrans, ce qui lui donne un rendu plus fade et terne…

Donc que ce soit pour regarder des films ou du sport, vous profiterez bien plus de votre TV avec une dalle QLED ou OLED. Les deux types d’écrans possèdent quelques légères différences, mais dans l’ensemble, ce sont deux très bonnes technologies d’affichage.

Non non c’est la techno lcd vs oled tu as la même sur la switch lcd vs oled les couleurs seront toujours mieux sur oled tu as la même chose avec les tv, tablette, tel etc pic.twitter.com/jcFEZoFnGt — Sebastien セバスチャン | jaeun 재은 🍥 (@SebastienN14) March 9, 2022

Le High Dynamic Range (HDR)

Le HDR (pour High Dynamic Range) désigne la plage dynamique de votre téléviseur. Ce n’est pas plus clair ? Et pourtant votre image, elle, l’est.

En effet, l’HDR permet d’améliorer la luminosité de votre dalle en jouant sur une gamme plus large et plus précise d’intensités lumineuses. Concrètement, cette technologie vous permet d’avoir dans la même image des noirs très profonds et des blancs éclatants avec au milieu tout un tas de nuances pour offrir une restitution parfaite des couleurs.

Si votre téléviseur ne mentionne pas « HDR » cela veut donc dire qu’il est en SDR (Standard Dynamic Range) et applique une luminosité uniforme à tout l’écran : le résultat ne sera pas irregardable, mais manquera clairement de saveur face au HDR.

Un système anti-reflet

Cette technologie a une appellation relativement transparente et permet (comme son nom l’indique) de limiter (voir parfois d’annuler) les reflets sur votre écran.

Ce petit bonus devient particulièrement intéressant quand vous ne disposez pas d’une pièce parfaitement sombre et que des rayons de lumière pourraient venir parasiter le bon déroulement de votre série.

Difficile d’apprécier un film dans ces conditions.

Plusieurs ports HDMI

Vous avez une (ou plusieurs) console de jeux vidéo comme une Nintendo Switch, une PS5 ou une XBOX Series X, ajoutons à cela une barre de son ou mieux un home cinema, un lecteur Blu-ray et un Chromecast…

Aujourd’hui, de très nombreux appareils doivent être branchés en HDMI alors si vous ne voulez pas passer votre soirée à les débrancher et à les rebrancher sans cesse, il vaut mieux qu’ils aient chacun leur port dédié.

Ainsi, vous pouvez quasiment bannir les TV qui ne proposent que deux ports HDMI et favoriser celle qui en propose au moins un eARC (pour le son).

Une règle de base : il n’y en a jamais trop

Le Bluetooth

Il est plus qu’important que votre TV soit compatible au Bluetooth, car au-delà de vous offrir une alternative aux ports HDMI en utilisant votre barre de son sans fil, le Bluetooth vous permettra également de connecter d’autres appareils qui ne peuvent pas passer par un branchement traditionnel.

On pense notamment aux casques qui feront le bonheur de votre voisinage si vous êtes en appartement et comptiez regarder Mad Max : Fury Road sur votre TV 4K.

Une interface intuitive

Certaines Smart TV n’ont pas un menu des plus pratiques ou de magasin d’applications très fournis. Alors si vous comptiez télécharger des applications qui pourraient ne pas y être nativement (comme Twitch sur de nombreuses TV), il conviendra de bien vérifier le menu et le store avant de passer à la caisse.

À ce petit jeu, les TV TCL, LG, Samsung et globalement toutes celles sur Android TV s’en sortent très bien.

Une bonne consommation énergétique

Vous avez probablement dû vous chauffer cet hiver et constaté que la facture d’électricité pesait lourd dans les dépenses mensuelles.

Alors pour ne pas la gonfler davantage ou ne pas devoir faire un choix cornélien entre chauffage et télévision (même si le plaid devant Netflix a son charme) : vous devriez porter un intérêt particulier la consommation énergétique de votre TV.

Et coup de chance, vous n’avez pas à être incollable sur les kilowatt·heure, car l’Union européenne oblige les fabricants d’électroménager à indiquer la consommation électrique de leur appareil via des notes allant de A à G (G étant la pire note possible).

Le taux de rafraichissement

Dernier point à prendre en compte avant d’acheter une télévision et particulièrement si vous comptez l’utiliser pour les jeux vidéo : le taux de rafraichissement.

Sans trop entrer dans les détails, cette donnée qui se mesure en Hz (hertz) représente le nombre de fois où votre image se met à jour. Comprenez que si vous avez une TV de 60 Hz, elle rafraichira les images 60 fois par seconde.

Plus les Hz sont élevés et plus une image sera fluide (avec une perte minimale d’information). Ce critère n’est véritablement à considérer que pour les jeux vidéo qui peuvent parfois monter jusqu’à 120 FPS (frames per second / images par seconde) : il est donc primordial d’avoir une TV capable de les afficher.

Mais pour un usage plus classique (films et séries) comme ils sont généralement à 24 FPS, cela ne vaut pas le coup de trop s’attarder sur ce paramètre qui pourrait augmenter le prix.