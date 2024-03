Vous ne savez pas quel Cookeo acheter ? 4 critères à vérifier pour faire le bon choix

Nous en parlons régulièrement dans nos articles. Le Cookeo est un appareil très pratique, mais pas parfait non plus ! Et pour pouvoir l’utiliser à bon escient, encore faut-il choisir le bon. Pour ce faire, voici quelques astuces qui peuvent vous aider à trouver Cookeo à votre cuisine.

Notre précédent article sur le Cookeo n’avait pas à viser de descendre ce multicuiseur mais plutôt de montrer qu’il n’était pas parfait. Désolée à tous les fervents défenseurs du Cookeo, nous n’avons pas été payés par Thermomix pour le faire… Sachez d’ailleurs que nous avons réalisé de multiples articles sur le Cookeo avant celui-là pour en parler en bien.

Mais nous camperons sur nos positions : non le Cookeo ne peut pas rentrer dans toutes les cuisines (oui, j’en ai un et je sais ce que c’est), non le Cookeo ne peut pas tout faire pour vous (ça ne veut pas dire que le Thermomix est mieux) et non, il n’est pas accessible pour tout le monde (n’en oublions pas l’inflation).

Pour autant, nous l’apprécions autant que vous ! Il reste un appareil pratique, efficace et polyvalent. Et pour vous aider à choisir le bon modèle, voici quelques tips pour vous mettre sur la bonne voie.

Les modèles de Cookeo

Moulinex offre plusieurs versions de son multicuiseur Cookeo, chacune avec ses propres caractéristiques et avantages. Voici un aperçu des modèles.

Cookeo+

C’est le modèle classique de la marque. Il dispose de 150 recettes préenregistrées et d’une capacité de 6 litres, similaire à la version classique. Cependant, il bénéficie d’une interface plus évolutive et de la possibilité d’avoir plus de recettes via l’application My Moulinex.

Cookeo+ Connect

La version connectée du Cookeo offre la possibilité de contrôler votre multicuiseur via une application sur votre smartphone. Avec plus de 200 recettes préprogrammées et la possibilité d’accéder à une communauté en ligne pour partager et découvrir de nouvelles recettes, ce modèle est idéal pour les technophiles et les cuisiniers en quête d’inspiration.

Cookeo Touch Wi-Fi

Le dernier cri en matière de technologie Cookeo, ce modèle propose un écran tactile haute résolution et une connectivité Wi-Fi, permettant une navigation facile entre les recettes et l’accès à une bibliothèque en constante expansion. Parfait pour ceux qui veulent le nec plus ultra en termes de fonctionnalités et d’interactivité.

Cookeo Touch Mini

La dernière innovation de Moulinex dans le domaine des multicuiseurs intelligents, le Cookeo Touch Mini Wi-Fi, est parfaitement adapté aux petits espaces et aux besoins des petites familles ou des couples. Avec une capacité de 3 litres, ce modèle compact facilite la préparation de repas pour 2 à 3 personnes.

Il se distingue par son écran tactile haute définition qui offre un accès direct à une infinité de recettes grâce à sa connectivité Wi-Fi. Les utilisateurs peuvent naviguer facilement à travers les recettes préprogrammées ou explorer une vaste bibliothèque de plats en ligne.

Ce modèle conserve toutes les fonctionnalités appréciées de la gamme Cookeo, telles que la cuisson rapide sous pression, la cuisson vapeur, le mijotage, la cuisson douce, et le réchauffage, tout en introduisant un nouveau niveau de confort d’utilisation dans les cuisines de taille réduite.

Cookeo Touch Pro avec Balance Intégrée

Conçu pour les cuisiniers qui recherchent précision et polyvalence, il représente le sommet de l’innovation de Moulinex dans sa gamme de multicuiseurs intelligents. Ce modèle offre une capacité de 6 litres, ce qui le rend idéal pour les familles nombreuses ou pour ceux qui aiment préparer des repas en grandes quantités.

Outre les fonctionnalités classiques, ce multicuiseur se distingue par sa balance intégrée, permettant aux utilisateurs de mesurer précisément les ingrédients directement dans la cuve, à l’instar du Thermomix. Son écran tactile haute définition offre un accès facile à une large sélection de recettes préprogrammées et à des options de personnalisation, tandis que la connectivité Wi-Fi permet de télécharger constamment de nouvelles recettes.

Les critères de sélection de votre Cookeo

Capacité : la capacité du Cookeo est un critère essentiel, si ce n’est le premier, surtout si vous cuisinez pour une grande famille. La plupart des modèles offrent une capacité de 6 litres, suffisante pour 4 à 6 personnes.

: la capacité du Cookeo est un critère essentiel, si ce n’est le premier, surtout si vous cuisinez pour une grande famille. La plupart des modèles offrent une capacité de 6 litres, suffisante pour 4 à 6 personnes. Recettes préprogrammées : le nombre et la variété de recettes intégrées peuvent grandement influencer votre choix. Selon vos préférences et votre désir d’exploration, choisissez un modèle avec plus de recettes et la possibilité d’en ajouter. Bien évidemment, quand vous saurez manier le multicuiseur, vous pourrez aussi réaliser vos propres recettes.

: le nombre et la variété de recettes intégrées peuvent grandement influencer votre choix. Selon vos préférences et votre désir d’exploration, choisissez un modèle avec plus de recettes et la possibilité d’en ajouter. Bien évidemment, quand vous saurez manier le multicuiseur, vous pourrez aussi réaliser vos propres recettes. Connectivité : pour les amateurs de technologie, la possibilité de connecter le multicuiseur à un smartphone via Bluetooth ou Wi-Fi peut être un atout majeur, offrant une facilité d’utilisation et un partage de recettes infini.

: pour les amateurs de technologie, la possibilité de connecter le multicuiseur à un smartphone via Bluetooth ou Wi-Fi peut être un atout majeur, offrant une facilité d’utilisation et un partage de recettes infini. Facilité d’utilisation et d’entretien : en soi, tous les Cookeos sont plutôt faciles à utiliser. Mais ils peuvent aussi s’avérer complexes pour ceux qui ne connaissent pas du tout les multicuiseurs ! Pour une prise en main simple et rapide, privilégiez les appareils d’entrée de gamme qui ne nécessitent pas forcément de connecter votre Cookeo à votre Wifi ou votre téléphone.

Le choix d’un Cookeo dépend largement de vos besoins spécifiques en matière de cuisine, de votre budget, et de votre intérêt pour les technologies connectées. Que vous soyez un cuisinier occasionnel ou un passionné, il existe un Cookeo pour vous.