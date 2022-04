Vous avez enfin décidé de franchir le cap de la mobilité électrique et de vous retrouver au volant d’une voiture électrique ou hybride. Vous devez donc maintenant vous équiper d’une borne de recharge pour vous en servir au quotidien. Mais comment bien la choisir parmi toutes les possibilités allant de la prise renforcée à la plus puissante installation domestique ? C’est afin de bien choisir une borne de recharge que nous faisons le point pour vous.

Les paramètres pour choisir une borne de recharge

Vous allez vite vous rendre compte que les bornes de recharge sont nombreuses dans le commerce. De la simple prise renforcée à la borne puissante, et avec un rythme d’utilisation du véhicule qui vous est propre, c’est un éventail de possibilités qu’il faut comprendre si l’on veut faire le choix le plus pertinent pour son véhicule.

L’utilisation de votre véhicule électrique

Tout le monde n’utilise pas sa voiture de la même façon. Certains ne feront qu’un trajet de quelques kilomètres chaque jour, d’autres de plusieurs dizaines. Certains ont opté pour un véhicule tout électrique, d’autres au contraire pour un véhicule hybride rechargeable, mais à la batterie beaucoup plus limitée. D’autres encore n’ont pas de kilométrage quotidien fixe.

Ainsi, chacun utilise son véhicule d’une façon qui lui est propre. Le choix de votre borne doit pouvoir couvrir l’usage de votre voiture sans vous pénaliser par des recharges trop lentes.

L’autonomie de votre véhicule

On n’aborde pas la recharge de son véhicule de la même façon en fonction de son autonomie. Entre une voiture à faible autonomie comme une Dacia, et une berline haut de gamme comme une Tesla, les attentes ne sont pas les mêmes. Vous devez donc tenir compte de votre véhicule. Plus vous viderez la batterie rapidement, plus vous aurez besoin d’une borne capable d’une recharge rapide pour ne pas vous retrouver à court d’énergie.

Puissance de charge et puissance du véhicule, le difficile équilibre

Lorsque l’on choisit une borne, il ne suffit pas de choisir la plus puissante disponible pour faire le bon achat. En effet, il faut tenir compte de la capacité de votre voiture à accepter la charge de courant électrique de la borne. Pour rappel, le courant fourni par le réseau électrique est du courant alternatif, alors que la voiture fonctionne au courant continu. Le convertisseur de la voiture transforme AC en DC (courant alternatif en courant continu) d’où une puissance limitée.

Les différentes bornes de recharge

L’intérêt est de trouver l’adéquation entre la puissance délivrée par la borne et celle acceptée par la voiture. Une borne de 11 Kw pour recharger une voiture qui ne peut pas accepter plus, vous êtes dans le juste. Si vous choisissez une borne de 7,4 kW pour alimenter une voiture bien plus gourmande, vous allez perdre un temps précieux à chaque recharge.

Bon à savoir : 316 000 véhicules électriques ou hybrides rechargeables ont été immatriculés en France en 2021, soit 62% de plus qu’en 2020.

Typologie des bornes grand public

Prise classique

Une voiture électrique se charge simplement à partir d’une prise électrique, comme celle qui vous sert à brancher votre portable. Tous les constructeurs mettent un câble de ce type dans la voiture. De cette façon, ils s’assurent que vous ne puissiez jamais tomber en panne d’énergie.

Dans la pratique, évitez cette solution. La voiture est gourmande en termes de puissance et il est tout à fait possible que votre installation électrique, notamment si elle est un peu ancienne, ne supporte pas. Et si on ajoute à cela des rallonges ou autre, vous prenez vraiment le risque de créer un court-circuit et dans le pire des scénarios mettre le feu à la prise électrique. À éviter.

Pour information, comptez environ 10 km par heure de charge et ne voyez cette solution que comme un dernier recours.

Prise renforcée

La prise renforcée est le minimum de l’équipement pour recharger sa voiture électrique. En termes de puissance, une prise renforcée affiche 3,2 à 3,7 kW, cela dépend de la marque. On est alors sur environ 15 km d’autonomie par heure de charge. C’est une prise particulièrement adaptée aux véhicules hybrides rechargeables qui ont peu d’autonomie, une cinquantaine de kilomètres dans le meilleur des cas. Elle convient aussi à un véhicule électrique classique.

La prise renforcée de 3,7 kW peut se présenter sous forme d’une borne à fixer au mur.

La prise renforcée convient très bien à ceux qui ont peu d’autonomie sur leur voiture mais qui ne roulent pas beaucoup quotidiennement. Si vous faites 40 km chaque jour, pour une autonomie annoncée de 150 ou 300 km, une prise renforcée suffit. La nuit sera plus que suffisante pour récupérer ces 40 km.

La prise Green Up de chez Legrand est la référence dans le domaine de la prise renforcée. Le câblage particulier et sa conception même permettent une recharge plus linéaire et plus efficace.

Borne de recharge domestique ou wallbox

Prise de chargement murale domestique

Bon à savoir : dans le monde de la recharge électrique, on assimile par antonomase Wallbox et borne de recharge. Wallbox reste cependant le nom d’une marque et de nombreuses autres de qualité similaire existent sur le marché.

La Wallbox, c’est la borne de recharge domestique. Elle est similaire à la borne que l’on peut trouver en extérieur comme dans les zones commerciales ou les aires d’autoroute. Elle permet de sécuriser la recharge domestique par une installation dédiée. Ses particularités comme le câble intégré ou le départ différé la rendent plus pratique à l’usage.

Pour un usage domestique, les bornes proposent une puissance soit de 3,7, 7,4, 11 ou 22 kW. Il y a donc une grande différence et cela permet de s’adapter à votre véhicule. Un véhicule hybride ou une ancienne voiture électrique ne nécessitera pas forcément une borne de 22 kW, par exemple. Et à l’inverse, les voitures électriques récentes ou haut de gamme nécessitent au moins 11 ou 22 kW de façon à recharger toute la batterie en quelques heures.

Synthèse pour choisir une borne de recharge adaptée à votre situation

Pour faire le bon choix : vous devez vous poser 3 questions essentielles :

Quelle est la puissance de recharge acceptée par votre voiture ?

Quelle distance quotidienne parcourez-vous ?

À quelle fréquence comptez-vous charger la voiture ?

Et pour s’orienter , on peut présenter les informations suivantes :

Puissance 2,3 kW (10A) 3,7 kW (16A) 7,4 kW (32A) 11 kW (3x16A) 22 kW (3x32A) Type de prise Prise domestique Prise renforcée** Green up ou borne de recharge Borne de recharge type Wallbox Borne de recharge type Wallbox Borne de recharge type Wallbox Autonomie gagnée* 10 km/h 15 km/h 30 km/h 60 km/h 120 km/h

* Estimation de l’autonomie gagnée par heure de charge

** Les prises Green’up actuelles vendues par Legrand sont en 16A et donc 3,7 kW contrairement aux anciens modèles en 14A et 3,2 kW. La plupart des prises renforcées d’autres marques sont aussi en 14 ampères. Dans la pratique, la différence reste faible en matière de temps de recharge.

Charger sa voiture électrique se fait proprement et sans odeur

Les options de confort pour bien choisir une borne de recharge

Dans l’absolu, faire le choix d’une borne d’un point de vue de la puissance n’est pas difficile dès lors que vous connaissez les limites de votre propre véhicule et votre usage quotidien.

Mais il y a de nombreuses autres options qui viennent se greffer à ce choix.

Le contrôle d’accès

Votre borne peut se trouver dans votre jardin, mais aussi sur une place de parking privé d’une résidence. Et dans ce cas, vous n’avez pas envie que l’on charge son véhicule avec votre électricité. C’est pourquoi certaines bornes limitent leur utilisation aux voitures électriques autorisées. Il y a donc un contrôle d’accès qui peut prendre différentes formes. Sur une prise Green-Up il s’agit simplement d’un cache qui ferme à clé. Sur des bornes, il peut s’agir de la débloquer avec un code d’accès sur une application, ou d’utiliser une carte sans contact, comme on en trouve sur certaines bornes publiques.

La connectivité et l’application

De plus en plus de modèles de bornes de recharge sont proposés avec une application. Elle permet, comme on vient de voir, de verrouiller l’accès ou non à la borne lorsque l’on est dans un espace public. Chez soi, l’application permet principalement d’obtenir des statistiques sur les recharges, mais aussi de programmer (heures creuses par exemple) sa charge pour en limiter le coût. Il est important de choisir une borne de recharge avec cet atout pour optimiser les coûts à long terme.

Le type de fixation

En support mural ou sur un poteau ancré au sol, les bornes de recharge s’adaptent à la situation de votre garage, de votre carport ou place de parking privé.

La recharge intelligente

Certaines bornes adaptent la puissance de leur charge à la puissance totale utilisée en temps réel dans la maison afin de rester dans les possibilités de votre compteur. Ainsi, en limitant la recharge au moment opportun, on parle de délestage, vous ne faites jamais sauter les plombs à cause d’une charge trop gourmande. La borne s’adapte en temps réel pour une recharge à n’importe quel moment de la journée et en transparence.

Protection et résistance

Une borne de recharge s’installe dans la plupart des cas en extérieur. Elle doit donc être résistante à l’eau et aux chocs. Si les bornes sont faites pour cela, il est bon de s’assurer de leur capacité tout de même. Pour l’humidité, la borne doit être IP54, certifiant sa capacité à rester en extérieur sous la pluie sans danger. Pour les chocs, c’est la norme IK10 (simulant un choc de 20 joules) qui régit les bornes de recharge pour véhicules électriques.

Bon à savoir : fin 2021, on comptabilisait en France 50 000 points de recharge, toutes puissances confondues.

Conseils pour réussir l’installation de sa borne de recharge

Vous savez maintenant quelle puissance doit avoir votre borne pour recharger votre véhicule en fonction de vos besoins quotidiens. Vous avez fait le tour des différentes options et vous savez lesquelles correspondent à votre futur usage. Il vous reste tout de même à choisir une borne de recharge précise.

Tableau électrique et compteur, attention aux pièges

À partir du moment où vous faites le choix d’une borne en 11 kW, vous vous retrouvez avec une borne qui utilise un courant triphasé et non monophasé. C’est un paramètre technique, le triphasé étant plus puissant. Or, une installation domestique n’est généralement pas triphasée, mais monophasée. Dans ce cas, ENEDIS doit faire ce changement effectué au compteur et facturé 160€. D’autres coûts annexes peuvent venir se greffer selon la particularité de votre installation.

Il faut aussi prendre en considération, avec du triphasé, que votre abonnement électrique sera un peu plus puissant, donc un peu plus onéreux chaque mois.

Marques et SAV des bornes domestiques

Aujourd’hui, on peut choisir une borne de recharge parmi plusieurs marques. On peut en distinguer deux groupes principaux. Le premier est celui des entreprises historiques du secteur de l’électricité comme Legrand, Schneider, Hager et quelques autres. Le deuxième groupe correspond à des nouveaux arrivants sur le marché, et se spécialisant dans les bornes à l’image de Wallbox ou EVBox par exemple.

Même si toutes ces marques ne sont pas connues du grand public, le domaine de la recharge est encore assez confidentiel, la qualité de service est là. On pense en particulier au SAV, toujours facilement accessible depuis l’application liée au fabricant, son site web ou par le biais du revendeur.

Les bornes de recharge sont d’ailleurs des produits qui sont souvent fabriqués en Europe, et même en France pour certaines marques, comme Schneider, ce qui rassure au niveau de la qualité et du SAV.

Les garanties sont généralement proposées pour deux ans, pouvant être allongées en fonction des marques. Il est même possible d’établir avec son installateur un contrat de maintenance pour s’assurer de la pérennité de l’installation. C’est une disposition surtout à destination des professionnels.

Installation IRVE

Pour choisir une borne de recharge pour un véhicule électrique puis l’installer, il est nécessaire de passer par un électricien. Concernant la prise renforcée, n’importe quel électricien peut prendre en charge l’installation en toute sécurité.

Dès lors que vous souhaitez installer une borne de 7 kW ou plus, l’électricien doit être certifié IRVE. Ce sigle signifie Infrastructure de Recharge de Véhicules Électriques. Cela vous assure d’une formation spécifique de la part de l’électricien et donc d’une installation 100 % sécurisée et respectueuse des normes en vigueur. Faire le choix d’un électricien IRVE est à la fois une question de bon sens et d’obligation, notamment envers les assurances.

Aides à l’installation

Le choix d’un IRVE permet aussi de prétendre aux aides de l’État concernant l’installation d’une borne de recharge à domicile. Les aides prennent deux formes. La première est celle d’une TVA réduite à 5,5% dans le cas d’une maison de plus de 2 ans d’ancienneté. La seconde aide est un crédit d’impôt équivalent au maximum à 75 % du prix de l’installation réalisée par un artisan IRVE (ayant fourni la borne) et dans la limite de 300 €. Il peut être demandé jusqu’à 4 fois, c’est-à-dire pour les deux personnes du couple si chacune possède un véhicule électrique, et à la fois pour la résidence principale et la résidence secondaire.

Bon à savoir : Il y a environ 450 000 bornes de recharge installées chez des particuliers en France.

Coût de l’installation d’une borne

Le prix moyen de l’installation d’une borne de recharge est compris entre 900 et 1200€ avec une TVA à 5,5% et la déduction de l’aide gouvernementale. La large fourchette s’explique par les disparités régionales de prix, l’éloignement de la borne avec le tableau électrique, la puissance des câbles de raccordement, la remise aux normes de votre compteur électrique et bien sûr le prix de la borne elle-même.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter nos articles sur le coût d’une borne de recharge et sur le devis auprès d’un installateur de borne de recharge.

SUC (SUper Charger) Tesla

Cas concrets pour choisir une borne de recharge

Peugeot Hybride 3008 Hybrid4 300 ch

La voiture accepte une puissance maximale de 3,7 kW. Dans cette situation, une prise renforcée de même puissance suffit à charger la batterie de l’hybride qui a 60 km d’autonomie en mode 100 % électrique. La charge de 0 à 100 % se fera en 3h30.

Tesla Model 3 Grande Autonomie

La puissance acceptée est de 11 kW ce qui permet une charge de 20 à 80 % de la batterie (charge optimale) en 3h08. Sur la borne d’un SUC, les chargeurs Tesla, le temps est réduit à 28 minutes (en théorie) avec une borne à 250 kW, et cela sans compter le coût de la recharge. À domicile, une wallbox triphasée de 11 kW est donc suffisante, vous ne gagnerez pas de temps à choisir une borne de recharge de 22 kW.

Renault Zoé 50 kWh R110 2019

La voiture accepte une puissance de 22 kWh en triphasé permettant une recharge de 20 à 80 % en 1h26. Dans le cas de la Zoé, rester sur une simple prise renforcée demandera 8h30 de charge au lieu de 1h26. Pour une utilisation quotidienne, une borne allant jusqu’à 22 kW est donc le meilleur choix.

Tableau synthétique des temps de charge par type de borne

Ces chiffres sont donnés à titre indicatif. De nombreuses variables influent sur la durée exacte du temps de charge. Parmi elles, on peut compter la température de la batterie, les conditions extérieures ou encore la régularité de la puissance délivrée (dans le cas d’une borne avec délestage par exemple).

Capacité de la batterie Prise classique Prise Green Up Borne 3,7 kW Borne 7,4 kW Borne 11 kW Borne 22 kW 20 kWh 9h30 6h15 5h30 3h00 1h50 1h05 30 kWh 14h15 9h20 8h00 4h30 2h40 1h20 40 kWh 19h00 12h30 11h00 5h45 3h40 1h50 50 kWh 23h45 13h30 13h30 7h00 4h30 2h10 60 kWh 38h30 16h15 16h15 8h30 5h30 2h40 70 kWh 33h20 22h00 19h00 10h00 6h30 3h10 80 kWh 38h00 25h00 21h45 11h30 7h10 3h40 90 kWh 43h00 28h00 24h30 13h00 8h10 4h00 100 kWh 47h30 31h00 27h00 14h15 9h00 4h30 Les durées sont arrondies aux 10 minutes

Et pour les professionnels ?

Installation professionnelle

Quel usage de la borne de recharge pour les professionnels ?

Lorsque l’on est une entreprise, il y a deux façons d’envisager la borne de recharge.

Premièrement, elle peut être installée sur le parking de l’entreprise afin de permettre la recharge du véhicule électrique des salariés ou des voitures de la flotte professionnelle.

Deuxièmement, là où les bornes peuvent être mises à disposition de la clientèle afin que cette dernière, de façon gratuite ou onéreuse, puisse charger son véhicule électrique. On retrouve cette situation dans le cadre des centres commerciaux, des parkings privés, des hôtels et de plus en plus de lieux accueillant du public. C’est un argument commercial séduisant pour les possesseurs de V.E pour qui l’autonomie est une question centrale. Ces bornes sont en plein essor, partout en Europe.

Quelles bornes pour les professionnels ?

Les professionnels, en fonction de leur usage des bornes de recharge, peuvent installer différents systèmes dans leurs locaux.

Pour un usage privé, des bornes de type wallbox, comme pour les particuliers, permettent de recharger le véhicule. Les voitures à usage des salariés se chargeront entièrement la nuit tandis que le jour les salariés chargeront de quelques dizaines de kilomètres leur véhicule électrique personnel.

Pour les bornes de recharge accessibles au public, on trouve de nombreuses puissances, en courant alternatif ou courant continu. On peut monter ainsi à des puissances bien supérieures, certaines bornes permettant 250 kW de charge (pour les rares modèles le permettant). C’est alors le prix de l’installation, qui croît de façon exponentielle en fonction de la puissance, qui déterminera les coûts et le moyen de rentabiliser l’installation.

Le programme d’aide

Les entreprises et collectivités peuvent aussi profiter d’aides à l’installation des bornes. Le programme ADVENIR, le principal organisme, vise à subventionner 60 000 points de recharge d’ici fin 2023 avec un budget alloué par l’État de 120 millions d’euros dont 100 millions issus des CEE (Certificats d’Économies d’Énergie).

Certaines conditions d’éligibilité sont nécessaires pour profiter de ce programme.

Le point de recharge se situe en habitat collectif et vise un usage privé comme collectif. Ex : bailleurs sociaux, syndics.

Le point de recharge se situe sur le parking d’une entreprise à destination de ses salariés et de sa flotte de véhicules.

Le point de recharge se situe dans un espace privé, mais est destiné au public. Ex : parking d’un hôtel ou d’un centre commercial.

Le point de recharge est à destination du public et situé sur un espace public. Ex : mairie.

La borne de recharge pour véhicule électrique en bref La borne de recharge pour véhicule électrique doit être choisie avec soin afin de profiter pleinement des avantages de sa nouvelle voiture. Pour cela, n’oubliez pas de prendre en compte en priorité la puissance de charge acceptée par votre véhicule, la puissance délivrée par la borne ainsi que vos besoins en autonomie chaque jour.

Avec ces informations, vous avez les principales données pour installer la borne murale la plus pertinente.