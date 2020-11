L’alternative aux véhicules thermiques trouve preneur chez de plus en plus de conducteurs. Conçues pour réduire les émissions de CO2 mais également la pollution sonore dans les grandes villes, les voitures électriques (ou hybrides) font vibrer notre sensibilité écologique. Si vous avez tendance à rouler principalement en agglomération, peut-être avez-vous déjà envisagé de passer à l’électrique ? Or l’acquisition d’un véhicule implique de s’assurer convenablement, sous peine de déconvenues. Et comme on ne roule pas pareil en auto électrique qu’en voiture à essence, certains détails des modalités d’assurance devraient attirer votre attention. Entre les démarches, les critères et les prix, voici à quoi vous attendre lorsque vous assurerez votre voiture électrique.

Pourquoi faut-il assurer une voiture électrique ?

D’abord, parce que c’est obligatoire, selon l’article L211-1 du code des assurances, disponible sur Légifrance. Les automobiles électriques correspondent en effet à la définition déterminée par l’article :

“[…] on entend par “véhicule” tout véhicule terrestre à moteur, c’est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.” L211-1

C’est pourquoi vous devez toujours avoir sur vous des papiers d’assurance valides, sans quoi vous risquez d’encourir un jour de graves sanctions.

Quels sont les types d’assurance possibles ?

Le minimum requis est l'”assurance au tiers”. Nous en avons trouvé une définition sur le site de la Macif, sur lequel vous pouvez assurer une voiture électrique : “en cas d’accident responsable, votre assurance au tiers permet d’indemniser les victimes, même si elles ne sont pas assurées. En revanche, les dommages causés à votre véhicule ne sont pas pris en charge. C’est également le cas des dommages corporels”. Plus efficace, vous pourrez aussi compter sur les assurances intermédiaires, que vous personnaliserez en sélectionnant vos options comme ci-dessous :

C’est à ce moment-là que le type de véhicule pèse sur la balance. Les conducteurs d’électrique présentent moins de risques d’accidents graves puisqu’ils roulent sur de plus faibles distances et à allure modérée. Vous pouvez, par exemple, souscrire à une assurance au kilomètre. Quoi qu’il en soit, passez toujours pas un devis.

Enfin, le plus sûr (sans être forcément le plus adapté) réside dans l’Assurancetourix… pardon, l'”assurance tout risque” disions-nous, qui inclut naturellement toutes les garanties, mais à prix fort. Les modèles électriques et hybrides étant eux-mêmes onéreux, cela peut s’avérer malgré tout rentable.

Astuces pour mieux vous couvrir avec un véhicule électrique

Vous l’aurez compris, les assurances cherchent à s’assouplir pour mieux convenir aux assurés selon leurs particularités. En contrepartie, les formules spécifiques nécessitent une attention particulière de votre part. Voici néanmoins quelques principes de base.

Assurer une voiture électrique oui, mais batterie aussi !

La batterie des voitures électriques fait partie de leurs composants essentiels et complexes. Si le sujet vous intéresse, vous pourrez faire un tour sur notre article top des innovations dans le domaine des batteries. Autant dire que cet élément fait partie de ceux qui réhaussent le prix des véhicules électriques. On peut même en louer plutôt que d’en acquérir une, c’est dire si c’est une pièce chère et sensible ! Dans ce cas de figure, pensez aux extensions de garanties.

Prévenir votre assurance habitation !

On n’y penserait pas tout de suite, et pourtant… Mettons que votre domicile ait sa propre station à essence : comment ne pas se garantir contre les risques d’incendie ? Pour l’alimentation de la batterie, c’est exactement la même chose. Un court-circuit qui tourne mal sur une borne de recharge à la maison, certes, ce n’est pas censé arriver, mais ce n’est pas impossible non plus. Vous êtes donc un peu plus à risque que n’importe quel autre assuré(e), du moins concernant l’assurance habitation.

Les garanties spéciales pour les contrats de voitures électriques

Heureusement, il ne tient pas qu’à vous de faire preuve de jugeotte lorsque vous souscrivez à une assurance. Les assureurs eux-mêmes ont pris le pli pour vous proposer des offres spécifiques aux conducteurs d’automobile électrique ou hybride :

remorquage du véhicule à la borne de recharge la plus proche

à la borne de recharge la plus proche assurance batterie supplémentaire

prise en charge des dommages liés à un dysfonctionnement du processus de recharge (dans le cas d’une surtention par exemple…)

Les autres options disponibles sont les mêmes que pour une automobile traditionnelle.

À quel prix obtient-on une assurance pour voiture électrique ?

Le simple fait que les conducteurs d’électrique courent un moins grand risque de sinistre peut suffire à faire baisser l’assurance de moitié. Les hybrides sont moins concernées puisqu’elles peuvent être utilisées de la même manière qu’un véhicule à moteur thermique. Concernant la prime d’assurance en elle-même, vous aurez toujours l’occasion de jouer sur les plafonds d’indemnisation, l’application des franchises, les exclusions de garanties et les délais de carence. Enfin, des aides gouvernementales existent pour encourager la consommation verte en faisant baisser la prime d’assurance. Quoi qu’il en soit n’hésitez pas à passez sur un comparateur d’assurances pour voir celle qui vous irait le mieux. Et pour d’autres tips sur l’assurance de votre voiture, vous pouvez glaner quelques infos grâce à cet article sur comment alléger la facture de votre assurance auto !