Comment changer votre adresse IP ?

Vous souhaitez changer votre adresse IP, car vous êtes conscients des risques sur Internet ou bien vous essayez d’accéder à du contenu bloqué depuis l’étranger ? Pas de soucis, nous vous expliquons dans cet article comment procéder, étape par étape.

Tous les appareils connectés à Internet ont besoin d’une adresse IP unique pour se connecter et communiquer avec d’autres appareils en ligne. Si vous êtes connectés au Wifi en ce moment, vous partagez probablement une adresse IP publique avec tous les autres connectés au même réseau wifi.

Lorsque la plupart des gens parlent de changer leur adresse IP, ils font référence à leur adresse publique. Il s’agit de l’adresse vue et utilisée par la plupart des sites Web, des serveurs, des jeux en ligne et des autres appareils sur Internet. Dans cet article, nous verrons comment la modifier.

Pourquoi vouloir changer son adresse IP ?

De nombreux services en ligne, comme les services bancaires ou les services de streaming, sont géo-restreints, ce qui signifie qu’ils ne sont pas disponibles dans certains pays. La seule façon d’accéder à ces sites depuis l’étranger est de se connecter à un serveur VPN (Virtual Private Network). Cela vous donne une adresse IP localisée ailleurs et rend le site Web ou le service en ligne à nouveau disponible.

De même, un VPN peut vous aider à contourner les restrictions du gouvernement ou du réseau local. Ainsi, vous pourrez obtenir une adresse IP dans un pays où le contenu censuré localement est toujours disponible. Grâce à la confidentialité fournie par le VPN, vous aurez la possibilité d’accéder à ces services généralement censurés sans être suivi.

Tout le monde possède une adresse IP sur Internet !

Changer votre adresse IP grâce à un VPN

Un VPN chiffre votre connexion Internet et l’achemine via un serveur à l’emplacement de votre choix. Les sites Web, les services en ligne et les autres appareils sur le Web ne verront que l’adresse IP du serveur virtuel et non la vôtre.

La plupart des VPN peuvent facilement masquer votre adresse, mais attention, ils ne sont pas infaillibles. Pour vous aider à le choisir, nous avons rédigé pour vous un comparatif des 15 meilleurs VPN.

Si vous ne savez pas comment configurer un VPN, suivez simplement les étapes ci-dessous.

Inscrivez-vous à un fournisseur VPN comme NordVPN ou Surfshark .

ou . Téléchargez l’application appropriée pour votre appareil.

Ouvrez l’application et sélectionnez un serveur. Celui-ci peut être localisé dans votre pays ou dans un autre si vous souhaitez accéder à des services spécifiques. Et voilà, vous avez maintenant une nouvelle adresse IP !

À lire aussi : Choisir un VPN : les 10 critères importants à connaître

Le VPN, la solution idéale pour préserver son anonymat sur Internet.

Utiliser un serveur proxy pour changer votre adresse IP

Les proxys fonctionnent de la même manière que les VPN, mais avec beaucoup moins de polyvalence et de sécurité. Votre connexion Internet passe par un serveur intermédiaire afin que les sites Web et autres ressources en ligne voient l’adresse IP du serveur proxy et non la vôtre. Contrairement aux VPN, les proxys manquent souvent de chiffrement, n’affectent que certaines applications et les risques de fuite sont plus fréquents.

Différents types de proxys peuvent être utilisés pour modifier votre adresse IP.

Les proxys HTTP sont généralement des extensions de navigateur qui modifient uniquement l’adresse IP des données vers et depuis votre navigateur. Ils ne seront d’aucune utilité pour les autres applications.

sont généralement des extensions de navigateur qui modifient uniquement l’adresse IP des données vers et depuis votre navigateur. Ils ne seront d’aucune utilité pour les autres applications. Les proxys SOCKS (Secured Over Credential-based Kerberos) sont des serveurs proxy à usage général qui peuvent être configurés pour des applications spécifiques.

(Secured Over Credential-based Kerberos) sont des serveurs proxy à usage général qui peuvent être configurés pour des applications spécifiques. Enfin, les proxys SSH transfèrent le trafic Internet via une connexion Secure Shell vers un serveur, de sorte que votre adresse IP soit remplacée par celle du serveur. SSH n’est pas un protocole particulièrement rapide, mais il propose le chiffrement de vos données. De plus, certains sites Web et applications peuvent ne pas fonctionner correctement lorsqu’ils sont connectés.

Changer son adresse IP gratuitement avec le navigateur Tor

Tor (abréviation de The Onion Router) est un navigateur web géré par des bénévoles. Il chiffre votre connexion plusieurs fois de suite avant d’envoyer vos données vers différents serveurs via plusieurs « nœuds« . Cela permet de rendre très difficile le traçage de votre activité sur Internet. Les sites Web ne verront que l’adresse IP du dernier nœud de la chaîne, appelé nœud de sortie.

Tor est gratuit, mais a ses inconvénients. Il est relativement lent et ne convient vraiment qu’à la navigation Web de base. L’anonymat procuré par Tor signifie qu’il est souvent associé à des activités illicites et au dark web. Même s’il n’est pas illégal, son utilisation peut attirer l’attention indésirable de votre fournisseur d’accès à Internet et peut-être même des forces de l’ordre. Ces entités ne peuvent pas voir ce que vous faites lorsque vous êtes connecté à Tor, mais elles peuvent savoir que vous vous y êtes connecté.

À lire aussi : Quel VPN faut-il utiliser pour naviguer avec Tor ?