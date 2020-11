Si le Black Friday représente une excellente occasion de se procurer un téléphone à la mesure d’un iPhone X, il reste trop ponctuel pour coïncider avec vos besoins immédiats. Qui n’a jamais fait tomber son téléphone dans l’eau ou malencontreusement détruit son écran, faute de protection ? Ce genre d’accident peut arriver n’importe où, n’importe quand. Et pas forcément pile au moment où vous étiez plein(e) aux as. Ainsi va la vie, tel un Monopoly qui peut vous plumer au moindre coup de dé. Mais trêve d’idées noires ! Et si vous gardiez dans votre manche une carte chance ? La voici : “Recevez un iPhone X Black Friday ou un iPhone XR à 60% de sa valeur. Cette carte peut être conservée même après avoir été utilisée.” Promis, cela reste entre nous !

365 jours pour un iPhone X Black Friday ?

Le Black Friday, un jour de liesse dans l’univers du numérique. Le fameux Vendredi noir, parfois appelé Vendredi fou, est directement importé des État-Unis et du Canada. Le terme date de 1970, et désigne à l’origine la fureur d’acheter qui nous prend à la période de Noël. En effet, les magasins noirs de monde représentaient un phénomène dû à une fête que d’aucuns jugent volontiers comme commerciale. Désormais, le vendredi qui suit Thanksgiving est devenu un événement commercial promu en fête annuelle. Mais la fièvre du vendredi noir a son revers. Car si l’abondance est festive, la surconsommation est pollution.

24h pour un iPhone X neuf… bon plan ?

Certes, on ne peut que se réjouir que certains événements existent pour mettre à portée de toutes les bourses des produits sophistiqués. En effet, la démocratisation de la haute-technologie confère à tous sa part de luxe, quand on ne parle pas tout bonnement d’outil de travail. Toutefois, la marge de temps est trop faible pour envisager des achats raisonnés. Comment savoir à l’avance si l’objet qui nous manque, mettons un iPhone X, (voici la fiche technique Apple au passage) sera bradé, ou encore disponible ? Si tel n’est pas le cas, on se rabat souvent sur un achat moins pertinent. On peut se retrouver avec un équipement neuf qui ne correspond pas tout à fait à notre projet d’utilisation, comme une tablette ou un modèle moins intéressant. Gare au gaspillage ! Et même si vous trouviez ce que vous cherchez, choisir systématiquement du neuf, même en promotion, encourage hélas une logique de production qui noircit notre impact environnemental.

Et pourquoi pas un iPhone X Black Friday reconditionné toute l’année ?

De nos jours, notre consommation de biens matériels tend vers un équilibre entre plaisir et responsabilité. À ce titre, on entend souvent parler de recyclage, mais quid du reconditionnement ? Si le terme vous est obscur, nous allons éclairer votre lanterne : c’est le fait de reprendre un équipement déjà utilisé et de le remettre à neuf, afin qu’il serve à quelqu’un d’autre. Cette pratique présente trois avantages :

Elle est exercée par des professionnels passionnés, qui aiment servir la magie high-tech tout en préservant la planète d’un avenir sombre. Le reconditionnement par des personnes compétentes et volontaires laisse présager l’acquisition de produits de grande qualité et garantis un an minimum, que vous pouvez renvoyer sous trente jours.

De quoi voir la vie en rose ?