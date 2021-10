Les raccourcis et les rappels « OK Google »

L’assistant vocal de Google regorge de commandes dont vous ne soupçonnez même pas l’existence. Bien qu’il ne puisse pas encore vous permettre de cuire un steak, il possède une technologie toujours plus développée et innovante. Et pour cause, connaître en direct le trafic ou allumer sa télévision par la voix est maintenant réalisable avec cette simple phrase « Ok Google » suivie de votre demande. Mais jusqu’où le champ des possibles va-t-il s’arrêter ? On vous fait, dans cet article, le point sur toutes les commandes « Ok Google » que vous devez connaître afin de tirer le meilleur parti de votre assistant.

La liste de commandes reste exhaustive et, même si elle se veut la plus complète possible, ne présente pas l’ensemble des interactions possibles avec l’assistant Google. Ces dernières sont toujours plus nombreuses et ne peuvent être toutes recensées. Cet article a donc pour vocation de vous donner un aperçu global de ce que vous pouvez trouver en activant « OK google ».

Les commandes « classiques » de Google Assistant

Quand on parle de commande « classiques », cela englobe toutes les questions qu’il est possible de poser à l’assistant Google sans nécessiter un paramétrage particulier ou l’utilisation d’autres applications que celle de Google. Voici une liste de toutes les questions que vous pouvez poser à « OK Google ».

Les questions sur le moteur de recherche Google

Il est possible de poser n’importe quelles questions qui vous passent par la tête à Google. Au lieu de la taper dans la barre de recherche, dites votre question à haute voix en commençant par « OK Google ». Ainsi, après votre demande, l’assistant va vous répondre directement ou lire la page Google associée à votre recherche. Quelques exemples de thème que vous pouvez utiliser :

Géographie/Histoire (quelle est la hauteur du Burj Khalifa, dans quel pays se trouve le Machu Picchu, combien de temps a duré la guerre de 100 ans…)

(quelle est la hauteur du Burj Khalifa, dans quel pays se trouve le Machu Picchu, combien de temps a duré la guerre de 100 ans…) Sport (quel est le résultat du dernier match du PSG, quel âge à Tiger Woods…)

(quel est le résultat du dernier match du PSG, quel âge à Tiger Woods…) Définition, synonyme (qu’est-ce que la théorie de la relativité, synonyme de règlement…)

(qu’est-ce que la théorie de la relativité, synonyme de règlement…) Traduction (comment dit-on bateau en suédois, soit mon interprète italien)

(comment dit-on bateau en suédois, soit mon interprète italien) Calcul et Conversions (quelle est la racine carrée de 3, combien font 10€ en Yen…)

Les questions avec réponses adaptées à votre profil

Parfois, pour certaines questions posées à l’assistant, ce dernier va répondre de manière adaptée à votre profil. Les informations fournies se basent sur votre localisation, l’heure ou encore vos préférences pour répondre à vos questions selon le contexte. Ces questions concernent vos trajets, la météo ou la température de l’endroit où vous êtes, les lieux ouverts les plus proches de chez vous, le statut de votre prochain vol… Voici quelques exemples de questions possibles :

À quelle distance se trouve la poste la plus proche ?

Quel temps fera-t-il demain ?

Est-ce que le restaurant « la tour d’argent » est ouvert pour Noël ?

Combien de temps pour aller à Versailles ?

Les commandes Google pour utiliser son smartphone

En plus de poser des questions à l’assistant Google, il est aussi possible de contrôler son smartphone à distance. Les commandes sont nombreuses et permettent de se simplifier la vie. Vous pouvez par le simple son de votre voix déverrouiller votre téléphone ou encore accéder à vos applications fétiches. Tour d’horizon des commandes possibles pour une contrôle par la voix.

Contrôler son smartphone avec la voix

Certaines commandes concernent l’utilisation du portable. Par exemple, vous pouvez demander à l’assistant vocal de trouver votre smartphone perdu, de le déverrouiller ou encore d’accéder à un paramètre en particulier. Toutes les applications du système Android peuvent être contrôlées par la voix (Photo, message, alarme…).

Appelle Maman/Envoie un message à ma sœur

Prends un selfie/Enregistre une vidéo

Mets un réveil à 7h30 demain

Baisse la luminosité

Active le mode avion

Utiliser les applications Google avec la reconnaissance vocale

D’autres commandes pour contrôler votre smartphone à distance sont possibles. Notamment la possibilité de demander à l’assistant d’utiliser à votre place certaines applications. Cela ne marche sans paramétrage qu’avec les applications Google (Google Chrome, Google Calendar, Google Map…). Voici quelques demandes que vous pouvez formuler à l’assistant :

Fais une note (puis dicter ce que vous souhaitez dire)

Envoie un mail à X (Gmail)

Supprime tout mon historique d’aujourd’hui (Google chrome)

Je voudrais aller à Montreuil (Map)

Rajoute l’évènement « anniv Maurice » le 19 novembre (Calendrier)

Accéder à toutes vos applications mobiles avec Google Assistant

En associant l’assistant Google à vos applications mobiles, il est alors possible de demander à Google d’ouvrir n’importe laquelle. De plus, certaines de ces applications, lorsqu’elles sont couplées, peuvent être commandées directement via votre voix. C’est le cas des applications de streaming musique par exemple.

Ouvre Netflix

Passe à la prochaine musique

Recherche une vidéo de requins sur YouTube

Envoie un message sur Télégram

Pour coupler l’application mobile à l’assistant Google, il suffit de vous rendre dans les paramètres « Assistant Google » de votre smartphone et choisir l’association de votre appli musique, vidéo, etc.

Les applications compatibles Google Assistant

En réalité, toutes les applications mobiles sont compatibles avec OK Google – ce dernier ne pouvant, pour la plupart, que les ouvrir -. Pour qu’elles puissent marcher avec Google Assistant, il suffit de les associer dans les paramètres de votre compte.

Il est maintenant possible de payer avec votre assistant en configurant Google Pay. Ainsi, vous pouvez rembourser par la voix une dette envers une personne ou encore faire vos achats grâce à l’assistant Google.

Pour savoir comment paramétrer votre assistant Google, l’activer ou bien le désactiver, retrouver notre article sur la configuration de « Ok Google ».

Les commandes personnalisées de « OK Google »

Il est aussi possible de personnaliser certaines commandes afin d’optimiser son temps et de permettre à l’assistant d’être d’autant plus efficace. Ces tâches peuvent être paramétrées dans le menu de l’assistant Google (paramètres Google Home ou Google assistant).

Les raccourcis et les rappels « OK Google »

Les raccourcis permettent de configurer l’utilisation d’une application mobile. Par exemple, pour accéder au groupe « Famille » de votre WhatsApp, il est possible de créer un raccourci qui permette d’y accéder directement en le demandant à l’assistant. Ainsi, en multipliant les raccourcis, de nombreuses applications seront entièrement gérées par votre voix.

Les rappels, eux, permettent de demander à Google de vous rappeler quotidiennement, une fois par semaine ou un jour dans le mois, de réaliser une tâche. Ces rappels sont paramétrables en commençant la phrase par « rappelle-moi de ».

La mise en place de routine via l’assistant Vocal Google

Google Assistant permet de créer des routines qui vont automatiser plusieurs actions à travers une simple phrase précédée des commandes OK Google ou Hey Google. Il est possible de créer plusieurs routines et y associer un grand nombre d’actions. Par exemple, on peut associer à la phrase « OK Google, Bonne nuit » les tâches suivant :

Mettre en mode « ne pas déranger »

Éteindre le Bluetooth

Mettre un réveil à 7h

Diffuser 30 minutes d’un podcast dédié à l’endormissement

Ainsi, avec l’apparition des routines, les possibilités d’utilisation de l’assistant Google sont d’autant plus larges et permettent de vous faciliter la vie au maximum. Pour créer votre routine, il faut vous rendre dans les paramètres de l’assistant Google et ajouter une « nouvelle routine » en choisissant un déclencheur et les actions qu’il va déclencher parmi la liste proposée.

Les interactions entre Google Assistant et l’écosystème Google Nest

Google Assistant est évidemment compatible avec un grand nombre d’objets connectés. Il permet d’avoir une maison qui peut être entièrement commandée par le son de votre voix. Pour cela, il est d’abord nécessaire de posséder une enceinte connectée qui fait office de tour de contrôle des appareils connectés. Il devient alors possible de gérer vos lumières, votre interphone ou encore vos prises connectées via votre assistant – il suffit de connecter l’appareil sur l’application Google Home et de lui donner un nom -. Vous pourrez par exemple demander : « OK Google éteint la prise salon » ou « OK Google, baisse la luminosité de la chambre 1 ».

Aussi, grâce à Chromecast, il est possible de gérer par la voix sa télévision connectée en lui demandant de s’allumer ou de lancer un programme, ou encore de demander à votre portable de se connecter à une enceinte pour lancer de la musique par exemple.

Les possibilités d’interactions entre « Ok Google » et d’autres appareils sont infinies et l’écosystème Google ne fait que croitre avec toujours plus d’objets connectés et compatibles. Pour savoir si votre appareils marche avec Google, il faut voir la mention « compatible Google Assistant ».

Les commandes insolites et originales

Ok Google est un outil qui est pensé avant tout pour permettre une meilleure expérience d’utilisation. Mais avec un brin d’imagination, il peut être aussi ludique. L’assistant Google regorge de commandes insolites qui, bien que leur intérêt reste limité, ont vocation à divertir ou montrer l’étendu de l’intelligence proposée par Google. On vous fait un tour de ce qu’il est possible de trouver.

Les commandes à vocation divertissante de Google Assistant

Certaines interactions avec l’assistant à travers des demandes ou questions particulières peuvent étonner. Des réponses déroutantes aux actions originales, voici quelques perles rares de l’assistant vocal de Google :

Trouve-moi un Meme drôle

Aide-moi à me laver les mains

Dis-moi une bonne nouvelle

Fait du beatbox

Dis-moi à quoi je pense

Parle-moi de ton enfance

Fait le bruit du chien (et autres animaux)

Les quizz Google Assistant

En plus proposer des réponses insolites à certaines questions, l’assistant Google intègre aussi des quizz et jeux entièrement contrôlables à la voix via un smartphone ou une enceinte connectée. En voici les principaux :

J’ai de la chance (ou Ok Google Quizz)

Parlez avec Quizz musical

Parler avec Questions pour un champion

Demande à Quiz vrai ou faux de commencer une partie

Boule de cristal/pile ou face/lance un dé

Parlez avec les tables de multiplication