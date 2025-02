Comfee’ Easy Dry 16 : un déshumidificateur ultra performant en forte réduction

Si vous cherchez une solution efficace pour réduire l’humidité chez vous, ne manquez pas cette offre ! Le Comfee’ Easy Dry 16 est actuellement disponible à 169 € au lieu de 219,17 €. Un excellent prix pour un appareil capable d’absorber jusqu’à 16 litres d’eau par jour, tout en purifiant l’air grâce à son ioniseur intégré.

L’humidité excessive peut entraîner moisissures, mauvaises odeurs et inconfort thermique. Le Comfee’ Easy Dry 16 offre une solution complète avec ses 4 modes de fonctionnement, sa fonction séchage du linge et son contrôle intelligent via WiFi. Il s’adapte aux besoins de chaque foyer, que ce soit pour une chambre, un salon ou un sous-sol.

Profitez de 23 % de réduction sur le Comfee’ Easy Dry 16 sur Amazon

Affiché à 169 € au lieu de 219,17 €, ce modèle bénéficie d’une excellente note de 4,4/5 sur plus de 9 800 avis. Avec une livraison rapide et un paiement en plusieurs fois disponible, c’est le moment idéal pour s’équiper d’un appareil performant et abordable.

L’offre est à durée limitée, ne tardez pas à en profiter !

Comfee’ Easy Dry 16 : un déshumidificateur efficace et multifonction

Déshumidification performante

Capacité d’absorption jusqu’à 16 L d’eau par jour, parfait pour les zones humides.

Contribue à la réduction des moisissures, allergies et odeurs désagréables.

Purification et confort d’utilisation

Ioniseur intégré pour un air plus sain et dépollué.

4 modes de fonctionnement : Normal, Continu, Séchage, Intelligent.

Mode séchage du linge efficace pour accélérer le temps de séchage en hiver.

Connectivité et contrôle intelligent

Compatible Alexa & Google Home.

Pilotable à distance via l’application NetHome Plus.

Affichage du taux d’humidité en temps réel.

Facile à utiliser et économe en énergie

Réservoir de 3 L amovible avec option de drainage continu.

Consommation électrique optimisée avec seulement 440W par heure.

Roues et poignées intégrées pour un déplacement facile.

Avec cette réduction de 23 %, le Comfee’ Easy Dry 16 devient une solution idéale pour améliorer le confort de votre intérieur et lutter efficacement contre l’humidité !