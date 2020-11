Les colliers GPS pour chiens sont idéaux pour suivre à la trace votre animal à 4 pattes. C’est la meilleure solution contre les fugues, limiter ses déplacements, mais aussi surveiller sa santé.

Les premiers colliers pour chiens sont apparus dès l’antiquité. Les anciens Égyptiens les utilisaient pour parer leur animal domestique. Dans la Grèce antique, ils étaient utilisés pour le dressage et la chasse. Au fil des siècles, l’utilisation d’un collier s’est démocratisée proposant même une solution anti-puces voir même, plus controversés, des décharges électriques anti-aboiement. Désormais il existe de nombreux colliers connectés qui offrent des solutions évoluées. Tour d’horizon des meilleurs colliers GPS connectés pour chiens.

Meilleurs colliers GPS pour chiens

Acquérir un chien est souvent un investissement, surtout pour certaines races. Perdre son chien lors d’une fugue ou un vol peut être dramatique pour le propriétaire. Certaines races de chiens, comme le Jack Russell, le Yorkshire Terrier ou bien encore le Chihuahua, sont connues pour être particulièrement fugueuses. Un collier connecté peut ainsi apporter une certaine tranquillité à son propriétaire. C’est aussi le cas pour les chiens de chasse. Voici les meilleurs colliers connectés pour chiens.

Tractive GPS DOG : suivi en temps réel et de l’activité

Tractive GPS DOG est un collier GPS pour chien plutôt complet. Il vous permet de connaître la localisation exacte de votre chien. Celle-ci est mise à jour toutes les 2 ou 3 secondes. L’application smartphone vous permet aussi de délimiter une clôture virtuelle comme, par exemple, votre jardin et votre maison. Si votre compagnon à quatre pattes sort de cette zone que vous aurez délimitée, vous recevrez un message d’alerte. Un autre message vous avertira lorsqu’il est revenu dans la zone marquée comme sûre.

L’historique de localisation permet, par ailleurs, de visionner les déplacements de votre chien et ainsi connaître ses habitudes et les coins qu’il affectionne particulièrement. Les colliers connectés de Tractive vont aussi plus loin en suivant son activité. Vous pourrez aussi effectuer une comparaison de son activité à d’autres chiens et fixer des objectifs d’activité à atteindre pour que votre compagnon soit en pleine forme.

Ce collier connecté pour chien est léger et peut s’adapter à toutes les races de chiens. Totalement, étanche et résistant aux chocs, il offre jusqu’à 5 jours d’autonomie. Comptez un peu moins de 3 heures pour le recharger. Notez toutefois qu’un abonnement mensuel est nécessaire.

Weenect Collier GPS pour chien : le plus petit des colliers connectés

Weenect est tout simplement le plus petit des colliers connectés pour chiens. Pour autant il n’est pas le plus simple et propose des fonctions très intéressantes. Avec son application, vous pourrez visualiser, en temps réel, la position exacte de votre chien, et ce, sans limite de distance. Vous pouvez aussi délimiter une zone de sécurité, comme par exemple votre terrain et recevoir une alerte dès qu’il en sort. Notez que la localisation GPS reste très précise même en forêt ou dans les zones moins couvertes par les réseaux mobiles.

Fait intéressant si vous avez plusieurs compagnons à 4 pattes, l’application mobile vous permet de tous les suivre avec le même compte. Les colliers connectés de Weenect peuvent aussi vous aider à éduquer votre animal de compagnie au rappel. Le collier est effectivement accompagné d’une sonnerie. En faisant sonner le collier à l’heure du repas ou au moment de la remise d’une récompense, votre chien associera l’événement. Ainsi, lorsqu’il sera loin de vous, il suffira de faire sonner son collier pour lui indiquer qu’il doit vous rejoindre. Ce collier remplace le Weenect Pet.

Whistle : les colliers GPS les plus complets

Whistle propose sans nul doute l’un des colliers GPS connectés les plus complets pour les chiens. C’est un véritable assistant pour le suivi et le bien-être de votre animal de compagnie. En effet, le collier indique, en temps réel la position de votre animal et des alertes peuvent être configurées s’il sort de la zone que vous avez établie. Cependant, le dispositif va aussi beaucoup plus loin en ce qui concerne la santé et le bien-être de votre chien.

Les colliers GPS connectés Whistle pour chien vont aussi analyser et enregistrer l’activité de votre animal. Son activité physique bien sûr, mais aussi s’il se lèche, s’il se gratte ou encore son sommeil. Vous pourrez partager ce rapport d’activité avec votre vétérinaire via des graphiques quotidiens. Toute la ventilation chronologique de l’activité de votre compagnon est enregistrée comme le temps passé à courir, jouer, marcher, dormir, etc.

L’application saura vous conseiller sur l’alimentation à apporter à votre chien, les portions de nourriture recommandées à partir de l’analyse de son activité physique, son âge, sa race et son poids. Vous pourrez aussi fixer des objectifs pour votre animal. L’application vous permet aussi d’être en contact avec un vétérinaire qui pourra répondre à vos questions via un chat, email ou bien encore par téléphone. Notez qu’un abonnement mensuel est nécessaire.

Comment choisir son collier GPS pour chien ?

Pour trouver le collier GPS idéal pour votre chien, vous devez vous poser différentes questions et prendre en considération certains aspects. Nous vous guidons dans cette démarche avec les éléments sur lesquels vous devez vous pencher pour bien choisir.

Tout d’abord, vous devez prendre en considération la taille de votre chien. Certains colliers GPS ne sont pas adaptés aux chiens de petite taille. Le prix est aussi évidemment un facteur à prendre en considération. En effet, la facture peut grimper très haut pour certains colliers connectés offrant de nombreuses options. Regardez aussi si un abonnement est nécessaire ou pas.

Les colliers GPS pour chien simples

Certains colliers GPS ne proposent que la localisation par GPS de votre animal domestique. C’est souvent largement suffisant pour de nombreux cas, notamment pour les chiens fugueurs ou ceux qui ont peur du vol de leur chien de race. Le suivi se fait généralement avec une application smartphone qui localise votre chien en temps réel. D’autres solutions GPS proposent aussi le suivi de ses itinéraires. Enfin, certains modèles permettent aussi de délimiter un périmètre de sécurité, comme par exemple votre jardin et votre maison, et vous lancer une alerte si votre compagnon à 4 pattes en sort soit par fugue soit encore s’il est volé.

Les colliers GPS connectés pour chien qui suivent son activité

Les personnes qui souhaitent suivre de près l’état de santé de leur toutou peuvent opter pour une solution plus complète au simple collier GPS pour chien. Certains modèles connectés permettent effectivement de suivre son activité physique, sa quantité de sommeil, mais aussi s’il se lèche ou s’il se gratte.

Ces informations sont utiles pour détecter des besoins spécifiques, détecter s’il a des parasites, modifier ou adapter son activité pour qu’il soit en pleine forme, etc. Certains colliers peuvent ainsi vous indiquer la quantité de nourriture à lui donner selon l’activité physique qui a été la sienne durant la journée. Ces informations peuvent aussi être transférées à un vétérinaire qui utilisera ces données pour un meilleur diagnostic.

Les colliers connectés qui aident au rappel

Certains colliers connectés peuvent aussi servir à l’éducation de votre chien notamment pour le rappel. Ils utilisent une technique pavlovienne simple avec une sonnerie qui s’active au moment du repas ou d’une récompense. Après un certain temps, votre chien assimile la sonnerie au repas ou à une friandise et va courir vers vous lorsqu’il entendra la sonnerie.

Les colliers connectés pour chien de chasse

Les chiens de chasse sont une catégorie un peu à part et il existe certains colliers connectés avec GPS qui sont parfaitement adaptés à eux.