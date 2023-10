Dans un monde où l’économie de consommation et l’écologie sont au cœur des préoccupations, le parrainage et les codes promo Chilly’s Bottles offrent une opportunité à ne pas manquer pour réaliser des économies tout en faisant un geste pour la planète. Les produits de cette marque allient qualité, durabilité et respect de l’environnement.

Pourquoi ne faut-il pas manquer les codes promo Chilly’s Bottles ?

L’importance des codes promo dans l’économie de consommation actuelle

Les codes promo ont pris une place importante dans notre quotidien. Ils permettent d’obtenir des réductions, des cadeaux ou encore des avantages tels que la livraison gratuite sur nos achats en ligne. Ces petites attentions font toute la différence lorsqu’on cherche à économiser sans sacrifier la qualité.

L’attrait particulier des codes promo Chilly’s Bottles

Chilly’s Bottles est une marque engagée dans la lutte contre le gaspillage et la préservation de notre environnement. En utilisant un code promo Chilly’s Bottles, non seulement vous bénéficiez d’une réduction intéressante, mais vous contribuez également à soutenir une entreprise responsable et écologique.

L’offre du moment : les codes promo valides chez Chilly’s en 2023

Voici les codes promo Chilly’s Bottles actuellement disponibles :

Offre de parrainage : 15% de réduction pour le filleul dès 50€ de commande. Uniquement valable sur une 1ère commande (nouveau compte). C’est la meilleure offre disponible.

: 15% de réduction pour le filleul dès 50€ de commande. Uniquement valable sur une 1ère commande (nouveau compte). C’est la meilleure offre disponible. Offre Unidays : 10% de réduction pour les étudiants.

Zoom sur la marque Chilly’s Bottles : un choix écologique et économique

Présentation de l’entreprise et ses valeurs écologiques

Fondée en 2010, Chilly’s Bottles a pour mission première de proposer des bouteilles réutilisables et design pour remplacer les bouteilles en plastique jetables. Elles sont parfaites pour emporter vos boissons chaudes ou froides lors de vos déplacements quotidiens, pour une séance de sport ou même au travail.

De plus, la marque s’est diversifiée en proposant d’autres produits réutilisables : tasses isothermes, couverts, des boites repas / bento… Leur objectif est de réduire notre empreinte écologique tout en offrant des produits de qualité et esthétiques. En savoir plus sur ‘leur mission’ : https://www.chillys.com/fr/pages/mission

La qualité et la durabilité des produits Chilly’s Bottles

Chilly’s Bottles porte une attention particulière à la fabrication de ses produits. Les bouteilles sont conçues dans des matériaux durables, garantis sans BPA, et bénéficient d’une garantie en cas de défaut ou de pièce défectueuse. De plus, leur performance thermique permet de maintenir vos boissons au chaud ou au froid pendant plusieurs heures.

L’utilisation d’un code promo Chilly’s Bottles est simple et rapide. Lors de votre commande sur le site web de la marque, ajoutez les articles désirés à votre panier, puis rendez-vous à la caisse. Entrez ensuite le code promo dans l’encart prévu à cet effet intitulé ‘VOUS AVEZ UN CODE PROMOTIONNEL?’, et la réduction sera automatiquement appliquée.

Les conditions de validité des codes

Il est important de vérifier les conditions d’utilisation du code promo avant de l’utiliser. Certains codes peuvent être limités dans le temps ou concerner uniquement certains produits.

Le programme de parrainage Chilly’s Bottles : Un plus pour économiser davantage

Le programme de parrainage Chilly’s Bottles est une excellente manière d’économiser encore plus sur vos achats. En recommandant la marque à vos proches, vous leur offrez un avantage exclusif et recevez également une récompense.

En tant que parrain, vous recevrez un bon d’achat dès que votre filleul passera sa première commande. De son côté, le filleul bénéficiera d’une remise exclusive sur sa première commande grâce au lien de parrainage que vous lui aurez partagé.

Pourquoi choisir Chilly’s Bottles ?

Les produits Chilly’s Bottles sont un choix judicieux pour allier écologie, qualité et économie. Grâce aux codes promo et au programme de parrainage, vous avez l’opportunité d’économiser sur vos achats tout en soutenant une entreprise engagée dans la préservation de notre environnement. Alors n’attendez plus, faites le choix d’une consommation responsable avec Chilly’s Bottles !