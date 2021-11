Code Promo AliExpress : les meilleurs codes de réduction à utiliser pour le Black Friday

On ne présente plus le Black Friday parce que tout le monde sait aujourd’hui à quel point on peut y faire de bonnes affaires. C’est encore plus vrai sur AliExpress qui casse déjà les prix habituellement, même pour les produits expédiés d’Europe. Alors, présentation des offres :

Des offres exceptionnelles à ne pas manquer !

AliExpress s’est imposé dans le paysage français faisant de l’ombre à son rival américain Amazon, et cela en quelques années. Les clés du succès ? Des prix réduits, des produits de qualité, une expédition depuis l’Europe quand c’est possible, des grandes marques internationales, et de belles offres. C’est le cas encore aujourd’hui avec deux promos exclusives pour le Black Friday 2021. L’offre est valable du 25 novembre 9 h 00 au 30 novembre 8 h 59. Pour profiter codes de réduction, référez-vous au tableau ci-dessous :

Valeur de la remise Montant minimum pour activer la remise Code à valider avant le paiement Pourcentage de remise équivalent 6 € 40 € BFAE06 15 % 8 € 50 € BFAE08 16 % 11 € 70 € BFAE11 16 % 15 € 110 € BFAE15 13 % 22 € 149 € BFAE22 15 % 30 € 199 € BFAE20 15 % 45 € 299 € BFAE45 15 % 60 € 399 € BFAE60 15 %

En 2020, le Black Friday a généré 9 milliards de CA, et le Cyber Monday (le lundi suivant), 11 milliards. Ca tombe bien, l’offre couvre les deux journées promotionnelles puisqu’elle va du 25 novembre 9 h 00 au 30 novembre 8 h 59.

Comment profiter de cette offre AliExpress ?

Avec AliExpress, les offres sont faites pour faire plaisir au plus grand nombre. Elles sont donc simples et c’est ainsi dans tous les rayons, sans restrictions de marques ou de types de produits que vous pouvez activer vos codes de remise. Les produits profitant déjà d’une remise peuvent tout de même être réglés en utilisant l’un des codes fournis. Ils sont à entrer dans la page sur laquelle vous entrez vos coordonnées bancaires pour régler vos articles. Votre remise est immédiate et les produits de plus en plus souvent expédiés de France ou d’Europe. Attention cependant, les stocks sont relativement limités sur certains produits, n’attendez pas le dernier moment.