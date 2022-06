De nombreux internautes cherchent chaque jour un site de qualité pour visionner des contenus en streaming. Films, séries, animés… L’offre peut parfois être vaste et parmi les nombreux sites, il est parfois difficile de s’y retrouver. Aujourd’hui, nous vous présentons Cocostream.

Trouver un site de streaming qui soit fiable et régulièrement actualisé sur Internet est parfois un véritable challenge. Comment identifier un site qui soit bon et pas une arnaque ? La meilleure solution est de chercher parmi nos articles celui qui vous conviendra le mieux. Aujourd’hui, on a décidé de vous présenter Cocostream.*

► Découvrir la NOUVELLE URL actualisée un peu plus bas dans l’article ◀

C’est quoi CocoStream ?

CocoStream est un site de streaming qui est désormais très connu en France et fréquenté par plus de 3 millions de personne chaque mois. Vous pouvez y trouver un catalogue officiel de plus de 25.000 films et 18.000 séries, avec une très bonne qualité. La liste de contenus est mise à jour de façon très régulière. Il faut aussi noter que ce site permet, pour certains contenus, de les télécharger. C’est notamment le cas s’ils sont hébergés sur 1fichier ou UptoBox.

A lire également : Les meilleurs sites de streaming gratuit pour regarder son film

La page d’accueil du site Cocostream offre une interface et un design très simples à utiliser et particulièrement lisibles pour de nombreux internautes habitués à ce type de sites. Vous pouvez faire un tri par films, séries, séries VF et séries VOSTFR et pas uniquement que du contenu récent mais aussi un mélange d’archives et de séries ou films plus récents.

Lorsque vous lancez le film, il est possible de choisir d’activer les sous-titres, selon ce qui vous intéresse le plus. Plusieurs lecteurs sont aussi à votre disposition. Bien entendu, vous n’avez pas besoin de payer ou de vous inscrire pour profiter des contenus qui sont mis à votre disposition pour les administrateurs de Cocostream.

Attention toutefois, on trouve aussi de très nombreuses publicités. Pour rappel, si on vous demande de payer, de vous inscrire ou de fournir des données personnelles, il ne faut absolument pas le faire !

C’est légal CocoStream ?

La réponse à cette question peut sembler évidente ! En effet, Cocostream est un site de streaming complètement illégal. En effet, il ne respecte pas les droits d’auteurs des films de son catalogue. Ainsi, Cocostream peut être soumis à un blocage du site, d’autant plus avec le lancement officiel de l’ARCOM au début de l’année 2022. Si le site ne marche pas, c’est que les ayant-droits et les autorités ont réussi à le coincer. Mais dans ce cas là, Cocostream n’aura qu’à changer d’url pour revenir d’entre les morts !

Sur le même sujet : les meilleurs sites de streaming pour série

Quelle est l’adresse officielle du site CocoStream ?

CocoStream, comme nous vous l’avons dit ci-dessus, n’est pas un site légal. Cela signifie donc aussi qu’il est dans le viseur des autorités. Le site Cocostream est donc régulièrement forcé de changer d’URL.

Si vous cherchez sur Google, vous aller voir que l’on trouve une dizaine d’URL différentes. Faire le tri peut donc se révéler difficile si vous n’êtes pas bien informés. Selon nous, la bonne adresse web pour accéder à Cocostream en 2022 est https://vww.cocostream.rip/. Bien entendu, celle-ci peut être amenée à changer. Il faut donc faire preuve de prudence. N’hésitez pas à revenir régulièrement sur cet article qui sera mis à jour si la situation évolue.

Utiliser un VPN pour accéder au site Cocostream

Si vous fréquentez régulièrement des sites de téléchargement ou de streaming illégal sur Internet, il peut être plus prudent d’adopter de bonnes habitudes, comme le recours à un VPN. Cela permet de protéger efficacement votre identité ou vos données personnelles sur Internet. Utiliser un VPN permet aussi de vous dissimuler aux yeux des autorités et des administrateurs du site. Si le site fait aussi l’objet d’un blocage de la part des autorités, le fait d’avoir un VPN permettra de les contourner et accéder au site

Article à lire : Les meilleurs VPN du marché

5 alternatives intéressantes pour CocoStream

Peut-être Cocostream est-il temporairement inaccessible ? A moins que vous ne trouviez pas le contenu qui vous intéresse ? Voici plusieurs options qui constituent des alternatives intéressantes.

Les sites légaux, comme Netflix, Prime Video ou encore Disney+ proposent de très nombreux contenus accessibles rapidement pour seulement quelques euros. N’hésitez pas à partager votre compte avec des proches pour faire des économies.

Les sites de streaming alternatifs à Cocostream

Le site VoirFilms constitue aussi une alternative très intéressante si vous voulez regarder rapidement et facilement des contenus en streaming.

Cpasmieux est un site particulièrement populaire en France pour les adeptes du streaming. En effet, il propose des contenus de très bonne qualité et surtout est très souvent mis à jour. N’hésitez pas à y avoir recours.

Le site Papystreaming est aussi devenu au fil des années une référence pour les internautes qui cherchent des contenus en VF ou VOSTFR en streaming. On apprécie notamment le design très simple et l’interface bien organisée. Déjà incontournable.