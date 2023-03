Ce climatiseur utilise la chaleur du Soleil pour faire du froid, idéal pour les canicules !

Lorsque les températures estivales se mettent à grimper et que le Soleil, à son Zénith, réchauffe l’atmosphère au point de suffoquer, les climatiseurs restent nos meilleurs amis. Un ingénieur de recherche, aujourd’hui maître de conférences au Conservatoire National des Arts et Métiers, a inventé un système de climatiseur fonctionnant grâce à l’énergie solaire. Ainsi, la machine peut profiter des rayons de Soleil et de la chaleur qu’ils génèrent pour fonctionner et diffuser son air frais.

L’énergie solaire pour faire fonctionner nos climatiseurs

Tout commence en 2017. Amin Altamirano intègre à ce moment-là l’Institution National de l’Energie Solaire (INES) situé au Bourget-du-Lac en Savoie (73). Il devient alors doctorant et débute une thèse. Celle-ci consiste à développer une nouvelle génération de refroidisseurs afin de répondre à la demande croissante de climatisation des bâtiments. Si là, rien ne semble compliqué, son défi consiste également à proposer une solution peu coûteuse, peu polluante, si possible n’émettant pas de carbone.

Comme l’indique le chercheur au Dauphiné Libéré, « l’objectif était avant tout de limiter la surcharge des réseaux électriques due à la climatisation et de s’orienter vers des solutions plus respectueuses de l’environnement compte tenu du réchauffement climatique ». Pour ce faire, il décide de se baser sur une énergie présente dans les zones où il fait traditionnellement chaud : l’énergie solaire. L’idée lui est venue après que des entreprises mexicaines aient lancé un appel à projet visant à proposer des climatiseurs pour les pays les plus chauds du monde.

Amin Altamirano devant son prototype permettant de faire fonctionner un climatiseur grâce à l’énergie solaire.

Cette alternative aux climatiseurs traditionnels fonctionne grâce à une machine à absorption. Un appareil qui a été inventé au milieu du XIXème siècle et qui a été perfectionné depuis. Cette machine est composée de quatre entités différentes : désorbeur, absorbeur, condensateur, évaporateur. Tout débute dans le désorbeur dans lequel est contenu un mélange d’eau, de brome et de lithium connu sous le nom de bromure de lithium.

Les rayons du Soleil vont permettre de réchauffer ce mélange, ce qui permet d’évaporer l’eau et le bromure de lithium. Ce composant passe par un rectifieur pour purifier les vapeurs d’eau résiduelles. L’eau restante, appauvrie en brome et en lithium est transférée vers l’absorbeur pour ensuite revenir vers le désorbeur. Le bromure de lithium à l’état gazeux passe par le condensateur afin d’être recondensé, ce qui produit de la chaleur, celle qui est dégagée à l’extérieur de la pièce par un climatiseur.

Le bromure de lithium passe par un échangeur liquide/vapeur qui prérefroidit le tout, puis par un détendeur qui va permettre l’évaporation du mélange, conduisant à la production du froid. Le bromure de lithium repasse par l’échangeur liquide/vapeur pour revenir à l’état gazeux vers l’absorbeur. Le tout est absorbé par le système qui envoie le mélange dans le désorbeur. Ainsi, un nouveau cycle peut débuter.

Schéma permettant de comprendre le fonctionnement d’une machine à absorption dans les climatiseurs solaires.

Une véritable alternative aux climatiseurs traditionnels

Le petit plus de cette machine à absorption et de cette version du climatiseur, c’est son faible coût de production : « La machine a été conçue avec un composant de chaleur à plaque, qui existait déjà dans le commerce. Le reste se fait à l’imprimerie 3D, ce qui permet de faire une machine pas chère ». Après sa thèse et la présentation de son produit à des spécialistes du marché, Amin Altamirano et son équipe ont été récompensés par quatre prix ces deux dernières années.

Avec cette nouvelle notoriété, ils ont été obligés de breveter leur invention afin d’éviter qu’elle ne puisse être utilisée par n’importe qui. L’équipe souhaite que cette technique pour climatiser les constructions puisse être déployée auprès des particuliers. Sur le moyen terme, ce climatiseur solaire permettrait de réduire la consommation d’électricité des ménages possédant une clim et la faisant tourner en été.

Un pays comme l’Inde, dont le climat tropical favorise les fortes chaleurs, pourrait être intéressé par ce prototype.

En France, l’approvisionnement en électricité n’est pas un problème en soi, mais dans plusieurs pays du monde, c’est le cas. Certains d’entre eux vivent sous des températures extrêmement chaudes où le système proposé par Amin Altamirano convient parfaitement. Le prototype qu’il a développé est par ailleurs fonctionnel. Il ne reste plus qu’à trouver des partenaires afin de pouvoir industrialiser son invention, et qui sait, la démocratiser sur le long terme.