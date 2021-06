Ne pas subir les fortes chaleurs de l’été, bien dormir en temps de canicule, c’est possible grâce à ces climatiseurs mobiles connectés. Peu importe où vous vous trouvez, tant qu’il y a une fenêtre ou autre ouverture où libérer l’air chaud. Le climatiseur mobile se déplace facilement sur roulettes, afin de rafraîchir les pièces les plus importantes de votre intérieur. Pour couronner le tout, ces climatiseurs mobiles sont gages d’innovation, car ils sont connectés à votre smartphone ! Alors, restez au frais en lisant notre top des meilleurs climatiseurs mobiles connectés.

Les climatiseurs mobiles connectés Klarstein

La marque allemande Klarstein est l’une des pionnières en matière de climatiseurs connectés. Elle propose une gamme extrêmement variée de produits qui répondent à tous vos besoins pour dompter les étés trop chauds. Nous vous proposons ici les 3 meilleurs climatiseurs connectés et mobiles pour sublimer votre été 2021.

Pure Blizzard Smart, le climatiseur automatique

Le modèle Pure Blizzard développé par Klarstein assure une climatisation efficace lors des chaudes journées d’été. Doté, en plus, d’un ventilateur et d’un déshumidificateur, le climatiseur améliore la qualité de l’air. Vous profitez ainsi du confort d’un air rafraîchi et purifié. Une application dédiée Klarstein vous permet de tout piloter à distance en addition du panneau de commande et de la télécommande fournie. En outre, vous pourrez réaliser tous vos réglages depuis l’appli et même passer en mode automatique. Notez également qu’après avoir atteint la température souhaitée, le Metrobreeze s’arrête de lui-même grâce à son capteur de température interne. Enfin, comme mentionné plus haut, ce climatiseur embarque un ventilateur à trois vitesses, lequel répartit l’air frais uniformément dans la pièce. Ainsi, grâce à ce climatiseur mobile connecté, vous retrouvez une atmosphère légère et confortable en quelques manipulations depuis votre smartphone. Prix de lancement de 349,99€ sans compatibilité avec Google Home ou Alexa.

Kraftwerk Smart, le climatiseur 3 en 1

Ce climatiseur portable Kraftwerk Smart vous permettra de passer un été agréable grâce à un compresseur puissant de 2,9 kW classé énergétiquement A. D’abord, sachez qu’il conviendra parfaitement aux grandes pièces de 29 à 49 m². En outre, son efficacité 3en1 se caractérise par la fonction mini climatiseur, ventilateur et déshumidificateur. Ainsi, Kraftwerk sera en mesure de refroidir votre intérieur entre 18° et 32°. Par ailleurs, le déshumidificateur peut retirer jusqu’à 23 L d’humidité présents dans l’air par jour. Mieux encore, la marque allemande se distingue par le niveau sonore ultra bas (48dB) de ses climatiseurs. Ainsi, même les enfants en bas âge peuvent s’endormir au frais sans être dérangés par cet appareil silencieux. Enfin, l’application Klarstein fonctionne également avec ce modèle, ce qui vous facilitera le contrôle de votre nouveau climatiseur mobile. Prix officiel de 579,99€ sans compatibilité avec Google Home ou Alexa.

Iceblock Prosmart 9, le climatiseur à faible consommation énergétique

Et voici l’Iceblock Prosmart 9, un climatiseur mobile connecté et très silencieux, facile à déplacer pour conserver un intérieur frais. Évidemment, le système 3en1 n’est plus une surprise sur ce genre de modèles ultras performants. Idéal pour des pièces entre 26 et 44 m², celui-ci refroidit l’air entre 16° et 31°C. Relativement économique et écologique, son compresseur de climatisation délivre 2,6 kW pour une classe d’efficacité énergétique A. D’autre part, la fonction déshumidification peut être utilisée séparément des autres modes. Notez également que l’appli vous permet d’éteindre votre climatiseur à distance, en cas d’oubli en quittant votre domicile. Idem pour trouver votre maison fraîche, avec l’allumage depuis l’appli Klarstein. En outre, le panneau de commande vous permet d’agir manuellement, tout comme la télécommande fournie. Notez que ce modèle est livré avec deux kits d’étanchéité pour les fenêtres coulissantes et basculantes. Disponible officiellement à 549,99€ sans compatibilité avec Google Home ou Alexa.

Olimpia Splendid, le climatiseur turbo

Olimpia a mis sur le marché un climatiseur connecté mobile Splendid Silent 10. Un modèle qui se veut novateur grâce à l’utilisation de la technologie Blue Air. En effet, ce dernier assure une distribution parfaite de l’air rafraîchi dans toute la pièce. Ainsi, avec une puissance de 2,6 kW, Splendid Silent se voit doté de trois vitesses de ventilation. De plus, il embarque lui aussi un déshumidificateur, les fonctions automatique et sleep, mais également un mode turbo. Cela lui permet de rafraîchir rapidement la pièce si vous avez oublié de programmer votre climatiseur. Une fonction qui se règle comme les autres, depuis l’application OS Comfort. À ce titre, le WiFi intégré vous procure une connectivité parfaite. Disponible officiellement à 469€ sans compatibilité avec Google Home ou Alexa.

HomeFresh, le climatiseur d’Avidsen

L’entreprise française Avidsen propose des innovations connectées et inédites. En effet, mêler innovation et simplicité d’usage est la priorité de cette société française. À ce titre, le climatiseur HomeFresh est le meilleur climatiseur mobile et connecté d’Avidsen. Il est donc important de spécifier que HomeFresh est très facile à utiliser et à installer dans votre intérieur. Son design discret et compact vous permet de le rendre nomade et de le ranger l’hiver sans nécessiter un espace conséquent. L’application dédiée Avidsen Home vous offre la possibilité de tout contrôler à distance sans difficulté. Extrêmement silencieux, il ne peut perturber votre sommeil et vous procure ainsi la chance de bien dormir au frais et dans le calme. Idéal pour les pièces de moins de 35m², il purifiera votre air et améliorera votre été. Disponible officiellement à 299,99€ sans compatibilité avec Google Home ou Alexa.

Blizzard Smart, le climatiseur connecté de Duux

La célèbre marque néerlandaise Duux est spécialisée dans le traitement de l’air. C’est donc une valeur sûre ! À ce titre, ils ont conçu Blizzard Smart, un climatiseur mobile connecté dont l’application mobile est compatible avec Alexa et Google Home. Outre son mode de déshumidification, il est doté de quatre modes de fonctionnement, afin de vous apporter un maximum de confort en période estivale :

Manuel

Refroidissement

Nuit (silencieux)

Voiture

Son design original ne l’empêche pas d’être ergonomique et de le transporter partout facilement. Il pourra donc rafraîchir toutes les pièces de moins de 30 m². Par ailleurs, un panneau de commande tactile à interface LCD affiche quotidiennement la température de votre intérieur. Enfin, son système de filtrage au charbon actif permet de supprimer les gaz nocifs et les odeurs afin d’améliorer la qualité de l’air. Au prix officiel de 749€.

Lire notre test complet du Blizzard Smart de Duux

Le climatiseur mobile wifi Princess 3en1

Avec son design passe-partout, le climatiseur mobile connecté Princess 3 en 1 joue la carte de la discrétion. Ces trois principales fonctions sont donc la climatisation, la ventilation et la déshumidification. Afin de gérer ce petit climatiseur mobile, ses trois modes de contrôle vous donnent accès à l’écran tactile numérique, à la télécommande et à l’application HomeWizard Climate. Cette appli mobile dédiée et gratuite est disponible sur IOS et Android. De plus, elle est compatible avec Siri. Prévoyez alors de rentrer dans une ambiance fraîche, en allumant votre climatiseur à distance, depuis le bureau. Enfin, les fonctions additionnelles comme les trois vitesses de ventilation, la minuterie, la planification et même une fonction dégivrage s’ajoutent aux nombreux arguments du climatiseur Princess. Au prix officiel de la boutique Amazon de 583€ et compatible avec Siri.

Les meilleurs climatiseurs connectés pour grands espaces

Travailler l’été quand il fait 35° à Paris peut s’avérer être une véritable épreuve du combattant. C’est pour cela que les marques Wood’s et Qlima ont fabriqué des climatiseurs mobiles spécialement pour les bureaux et les open spaces. Alors n’hésitez pas à solliciter votre patron pour vous assurer confort et fraîcheur grâce à l’un de ces trois modèles de climatiseurs mobiles connectés spécial grande surface !

Venezia, le climatiseur le plus puissant du marché

Wood’s propose l’un des climatiseurs les plus puissants et écologiques du marché. En effet, il est capable de climatiser de grands espaces comme des bureaux, des centres de loisirs et même des hôpitaux ! Ainsi, sa capacité à rafraîchir l’air couvre facilement 50m². D’autre part, équipé du gaz R290 respectueux de l’environnement, ce modèle est économique et écologique ! Venezia nous offre ainsi plus de 5200 W de puissance pour seulement 2000 W de consommation. En outre, Wood’s propose une connectivité optimale grâce à son WiFi, et une compatibilité Google Home et Alexa. Très silencieux et mobile, il sera parfaitement adaptable pour les différentes pièces de la maison. Enfin, ce modèle est également doté d’une télécommande et d’un tuyau d’évacuation à air chaud. Compatible avec Google Home et Alexa au prix officiel de 999€.

Qlima P528, le climatiseur mobile à effet CoolDown

C’est grâce à l’application NetHome Plus que votre smartphone servira de télécommande WiFi à votre climatiseur Qlima. Son design compact intègre un écran de contrôle, mais également une télécommande. Intelligent, ce climatiseur s’adapte à l’atmosphère de la pièce afin de vous octroyer un air frais constant et uniforme. En outre, il est respectueux de l’environnement grâce à son gaz R290, pour un impact neutre sur la couche d’ozone. Par ailleurs doté lui aussi d’un ventilateur et d’un déshumidificateur, il possède le système d’effet CoolDown. Celui-ci a pour but de supprimer l’humidité de l’air ambiant par condensation. Il s’agit donc d’un appareil complet, lequel saura rafraîchir les intérieurs les plus spacieux de façon optimale. Disponible officiellement à 379€ sans compatibilité avec Google Home ou Alexa.

Cortina, le climatiseur connecté économique

Cortina est le deuxième modèle de climatiseur connecté mobile proposé par la marque Wood’s. Il s’agit d’un climatiseur monobloc de dernière génération. Ainsi, celui-ci mêle à la fois élégance, puissance, économie et écologie. Cortina sera donc en mesure d’apporter de l’air frais de façon homogène dans des pièces de 35 m². Dommage qu’il ne monte pas à 50 m², mais il offre une puissance de 3520 W pour une consommation équivalente à 1350 W. En outre, ce climatiseur est, comme ses homologues, équipé d’un gaz écologique R290. Enfin, notez qu’il est compatible avec le WiFi, Google Home et Amazon Alexa au prix de 599€.