Clés dans la serrure : cette erreur que tout le monde fait en rentrant chez lui

Sentiment de confort ou de sécurité, insérer ses clés dans la serrure à l’intérieur de son domicile est en réalité une fausse bonne idée.

Fin de journée. Le boulot vous a fatigué au point de refuser de sortir avec vos collègues. Vous rentrez chez vous avec une envie : vous asseoir sur votre canapé et binge-watcher votre série préférée. En arrivant devant votre porte d’entrée, votre premier réflexe est de sortir vos clés, rentrer chez vous et remettre les clés sur la serrure. Avec cette action, vous vous dites que vous êtes plus en sécurité ou que vous êtes sûr de ne pas oublier vos clés quand vous sortirez.

En réalité, remettre ses clés dans la serrure est loin d’être le coup de l’année. Une intuition rependue qui peut pourtant s’avérer être problématique pour vous ou votre entourage. Si votre esprit est tranquille, votre sécurité, elle, ne l’est pas vraiment.

Mettre ses clés dans la serrure ne permet pas plus de sécurité

On craint tous le cambriolage de notre chez-soi. On serait prêt à n’importe quoi pour rendre notre maison plus sécurisée. Quand on nous annonce que la clé dans la serrure peut dissuader certaines irruptions non désirées, l’occasion est trop belle. Toutefois, l’imaginaire collectif peut parfois jouer de mauvais tours. Cette technique ne permet pas d’éviter des cambriolages, bien au contraire.

Pour comprendre pourquoi, il suffit de voir le mécanisme d’une clé dans une serrure. Sa forme permet de bouger les goupilles de la serrure pour permettre une rotation et de déverrouiller la porte.

Le mécanisme d’une serrure à goupilles

Ce mécanisme suffit pour s’imaginer que le crochetage de la serrure par des cambrioleurs n’est pas compliqué. Il suffit d’arriver à tourner la clef de l’extérieur. Selon Samuel Prieto, expert en sécurité du Higher Institute of Public Security en Espagne, laisser sa clé dans la serrure n’impacte pas les méthodes classiques de cambriolages et pourrait même leur faciliter la tâche.

Si vous voulez laisser vos clés sur la serrure, il est alors préférable de les tourner d’un quart ou d’un demi-tour. Là encore, ce n’est pas infaillible, puisque les cambrioleurs qui veulent vous voler sauront toujours comment faire.

Loin des films d’espionnage avec le crochetage d’un James Bond, en réalité, la grande majorité des cambriolages sont réalisés lorsque vous êtes absents et par des personnes qui surveillent vos habitudes depuis longtemps. De plus, le crochetage de la serrure reste rare. La technique la plus utilisée étant la porte enfoncée. Simple, mais efficace.

Mettre ses clés dans la serrure vous expose au risque d’être bloqué dehors

Cette méthode ne dissuade pas, ni ne fait perdre de temps aux cambrioleurs qui ont ciblé votre domicile. Elle peut aussi être pénible dans d’autres cas. Sur la plupart des serrures, lorsqu’une clé est insérée d’un côté, il est impossible d’en mettre une de l’autre côté.

Ce cas n’est pas rare. Il peut arriver d’autres cas tout aussi malheureux comme celui de claquer la porte avec les clés sur la serrure, à l’intérieur… Pour le serrurier, il est beaucoup plus difficile d’intervenir pour changer la serrure avec une clé dedans. De même, l’intervention des secours chez vous prendra plus de temps si vous avez laissé les clés sur votre serrure.

Quels sont les moyens permettant une meilleure sécurité ?

Pour sécuriser votre porte, d’autres moyens plus efficaces existent. D’abord, verrouiller votre porte d’entrée, même si vous êtes à l’intérieur. Aussi, vous pouvez penser à des accessoires comme les alarmes connectées ou bien les serrures connectées (pour être sûr de ne jamais oublier ses clés).

Pour ce qui est de vos clés, il est préférable de le laisser autre par que sur la serrure. Vous pouvez les mettre sur un crochet, sur une table basse ou dans un vide-poche à l’entrée. Avec le réflexe de toujours les reprendre quand vous repartez de chez vous.