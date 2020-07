Les casques de réalité virtuelle font partie des révolutions technologiques qui ont animé les dernières années. Smartphones, PC gaming ou consoles… Les plateformes sont multiples pour s’essayer à la VR. Il existe aujourd’hui plusieurs modèles dédiés à différentes utilisations que vous pouvez retrouver dans notre comparatif des meilleurs casques de réalité virtuelle 2020. Pour que ces masques restent propres et performants, il est essentiel d’en prendre soin. Si vous utilisez votre masque VR plusieurs fois par jour, il est important de lui apporter un entretien régulier, surtout en cette période sanitaire particulière. La Cleanbox VR permet de nettoyer et sécher votre casque grâce à des rayons ultraviolets. Nous avions vu que les UV avaient la capacité de neutraliser jusqu’à 99.9 % des bactéries en surface. Qu’en est-il de cette boxe spécialement conçue pour les Casques VR ? Est-elle vraiment efficace ? Éléments de réponse dans cet article détaillé.

Cleanbox VR : qu’est-ce que c’est ?

Cleanbox est la seule solution sur le marché aujourd’hui pour nettoyer et assainir efficacement les casques de réalité virtuelle ou augmentée. Cette technologie brevetée tue 99,99% des virus, bactéries et autres agents pathogènes en utilisant des solutions de lumière et de nanoparticules UVC de qualité médicale en moins d’une minute. Ce stérilisateur polyvalent est capable de désinfecter tous types de masques VR de toute marque. Une solution efficace, rapide et un gain de temps assuré.

Comment fonctionne ce stérilisateur ?

Il suffit de brancher l’appareil afin de l’activer. Lorsque la lumière verte apparait, cela signifie que vous pouvez insérer votre masque à l’intérieur. Fermez ensuite la porte et appuyez sur le bouton pour lancer la désinfection. Le bouton devient rouge pendant l’opération, attendez ensuite une minute. Un système de sécurité éteint la lumière UV si vous ouvrez la porte pendant la désinfection. Durant l’opération, le revêtement ultraviolet empêche toutes particules bactériennes de pénétrer le casque en surface. Ensuite, un système d’air conditionné sèche le masque afin d’y retirer les bactéries restantes. L’éclairage ultraviolet agit sur tous les recoins de l’appareil. Une fois le traitement fini, vous pouvez récupérer votre casque et l’utiliser. Ce système s’applique également sur d’autres objets. Il existe plusieurs Box UV que nous vous avions présentés dans notre comparatif des meilleurs stérilisateurs UV de 2020. Pour les plus anglophones d’entre vous, voici une démo en vidéo ci-dessous.

À qui se destine la Cleanbox VR ?

Si cette boxe peut également être utilisée pour désinfecter des masques sanitaires et d’autres objets, elle se destine principalement aux amateurs de masques à réalité virtuelle. Ce stérilisateur saura satisfaire particulièrement les gamers qui utilisent régulièrement cet accessoire lors de leurs sessions. Vous pouvez également vous équiper de la Cleanbox VR pour des démonstrations lors d’événements tels que le salon du jeu vidéo par exemple. Ce produit est également populaire au sein des salles d’arcade. Il permet de désinfecter rapidement un masque entre le passage de deux clients. Ce mécanisme se montrera bien plus efficace et écologique que les lingettes hygiéniques régulièrement utilisées pour nettoyer les masques VR. Le stérilisateur est également beaucoup utilisé par les centres de formation en réalité virtuelle qui ont l’habitude de recevoir beaucoup de monde et nécessitent de mettre en place des outils professionnels pour faire face aux obligations légales employeurs.

Où commander la Cleanbox VR ?

Vous pouvez commander votre Cleanbox en France chez VR Académie. Elle est disponible en trois versions :

La CX1, qui peut accueillir un casque, La CX2 pour stériliser 2 casques en même temps, Et enfin la CX4 pour désinfecter 4 casques d’un coup.

L’agence de communication événementielle VR Academie spécialisée dans l’organisation, l’animation et la production d’événements et contenus en réalité virtuelle est distributeur de la Cleanbox VR dans l’hexagone. La VR Academie propose ce système selon 3 modalités : Achat immédiat / Location longue durée 24 mois / Location courte durée.

Pour plus d’informations sur le produit et les prix, rendez-vous directement sur le site internet de VR Academie.

FAQ : Questions fréquentes sur la Cleanbox VR

La lumière UVC dégrade-t-elle la qualité d’affichage de l’écran du casque ?

Non, l’UVC n’affecte pas la qualité d’affichage de l’écran.

La lumière UVC est-elle mauvaise pour l’électronique de l’appareil ?

Les UVC peuvent souvent être confondus avec les UVA ou les UVB (le type de lumière que l’on reçoit du soleil). Ces lumières endommagent l’électronique et les plastiques, mais les UVC sont une courte longueur d’onde de lumière ayant des propriétés différentes. Ils ne dégradent pas les matériaux et n’endommagent pas votre casque.

La lumière UVC de la Cleanbox VR est-elle dangereuse pour l’homme ?

Nous vous apportions déjà quelques éléments de réponses dans notre article sur les lumières UV et le covid-19. Les UVC sont une courte longueur d’onde de lumière qui est complètement arrêtée par le verre ou le plastique, il n’y a donc pas de problème de sécurité lorsque l’on utilise la Cleanbox correctement. De plus, le cycle de la Cleanbox s’arrête si la porte est ouverte pendant l’utilisation ce qui vous évite d’être exposé aux rayons. Comme les UVC de Cleanbox sont sous forme de LED, ils n’émettent pas d’ozone non plus, donc le Cleanbox est entièrement sûr à utiliser.