Le streaming est en plein essor depuis des années en France. On veut tous voir les derniers films ou séries à la mode gratuitement sur une plateforme de qualité. Aujourd’hui, avec cet article, nous vous proposons de découvrir Cinemay.

De nombreux sites sur Internet proposent de voir des films, des séries ou encore des documentaires en streaming. Mais comment bien choisir ? Toujours trouver ce qui vous intéresse ? C’est un véritable challenge, entre les vieux sites, les copies, les arnaques… Dans les paragraphes suivants, nous allons vous présenter Cinemay. Ce site gagne à être connu et pourrait bien faire partie de vos favoris.

C’est quoi Cinemay ?

Cinemay est donc une plateforme de streaming de plus en plus connue en France. Il s’agit d’un site qui propose un très vaste catalogue de films et séries plus ou moins récents que vous pouvez visionner en quelques clics. On y trouve des contenus sont produits et diffusés par les plus grands acteurs de l’industrie culturelle française et américaine : Fox, Canal+, Sky, ABC… mais aussi Netflix, Amazon Prime Video ou encore Hulu. Vous y trouverez un très large choix de contenus de très bonne qualité. On y voit en effet des vidéos en HD ou même Ultra HD dans certains cas.

Dans le détail, le site Cinemay propose un catalogue de contenus en streaming qui compte plus de 3.000 séries mais aussi plus de 24.000 films. Les contenus sont disponibles sur plusieurs serveurs, en VF ou en VOSTFR. Cinemay n’héberge aucun contenu directement mais fonctionne comme un gigantesque annuaire de liens.

Comment fonctionne la plateforme de streaming ?

La première chose à savoir qui est très importante sur Cinemay c’est qu’il s’agit d’un site entièrement gratuit et que vous n’avez pas besoin de vous inscrire. Vous pouvez vous rendre sur la page d’accueil du site (voir l’adresse du site ci-dessous), choisir ce que vous voulez voir et en profiter en quelques clics. Le volume de publicités est plutôt raisonnable et il n’y a pas beaucoup de publicités non plus, ce qui est particulièrement apprécié et appréciable pour de nombreux internautes. Pensez tout de même à activer votre bloqueur de publicités pour limiter les pop-ups.

Lorsque vous arrivez sur la page d’accueil de Cinemay, vous ne trouverez pas une longue liste de contenus comme sur d’autres sites. Cinemay vous propose directement un moteur de recherche dans lequel vous pouvez indiquer ce que vous voulez voir. Vous n’avez pas une idée précise de votre recherche ? Pas de souci. Cinemay vous propose aussi de trier son catalogue selon plusieurs critères. Vous pouvez sélectionner « films en streaming », « séries en streaming », mais aussi « box-office », « année » ou « catégorie » afin de filtrer votre recherche. Ensuite, il ne reste plus qu’à trier. On trouve par exemple : comédie, drame, histoire, guerre, aventure, fantastique, romance, western, horreur, animation ou encore thriller. La liste est longue.

Quand vous êtes sur la page d’un film ou d’une série, Cinemay vous propose une petite fiche technique et un player vidéo que vous pouvez lancer pour découvrir le film qui vous intéresse. A droite de l’écran, il est possible de basculer entre plusieurs hébergeurs. Vous n’avez rien besoin d’installer sur votre ordinateur. Les vidéos sont héberges sur Uptostream, UQLoad, Vidoza, Uptobox ou de nombreuses autres plateformes d’hébergement de vidéos.

C’est légal Cinemay ?

Autant vous dire que la réponse à cette question est vraiment évidente. Cinemay propose une vaste gamme de contenus très récents, des séries et des films qui sont parfois encore au cinéma et donc protégés par le droit d’auteur. Cinemay ne respecte donc pas la législation actuellement en vigueur. Si vous vous y connectez, il faut donc que vous soyez conscients que vous commettez, de fait, un délit en consultant un site qui se trouve dans l’illégalité totale. Vous verrez d’ailleurs souvent que des contenus sont inaccessibles.

Quelle est l’adresse de Cinemay ?

Si vous faites une recherche rapide sur Internet aujourd’hui avec le mot-clé Cinemay, vous allez trouver de nombreuses choses. Cet article bien sûr, mais aussi des sites qui semblent parfois un peu douteux. Pour ne pas prendre de risques, il faut toujours choisir l’adresse officielle du site. Bien sûr, de par sa nature quelque peu illégale, Cinemay est parfois obligé de changer d’adresse. A l’heure actuelle, vous pouvez y accéder avec l’adresse Cinemay.co, qui est l’URL officielle.

Cinemay.in est aussi une alternative viable. En revanche, il faut éviter de vous connecter à Cinemay.li qui est une mauvaise copie. Si vous avez un doute, n’hésitez pas à consulter de nouveau cet article pour en savoir plus. Ces adresses semblent fonctionner depuis 2020. En revanche, beaucoup d’internautes allaient auparavant sur cinemay.cc qui ne fonctionne désormais plus. Une autre pourrait donc bientôt voir le jour.

Utiliser un VPN ou un proxy pour accéder à Cinemay

Sur un site comme Cinemay, il est toujours recommandé d’avoir recours à un VPN ou un proxy. C’est indispensable pour protéger votre identité puisqu’il s’agit d’un site illégal. Cela permet de cacher votre identité numérique, votre IP vis-à-vis d’éventuels pirates mais aussi des ayants droits qui pourraient faire la chasse aux personnes fréquentant des sites illégaux. Utiliser un VPN ou un proxy pour vous connecter à un site comme Cinemay, est donc presque indispensable.

Quelles sont les alternatives qui existent pour Cinemay ?

Vous n’avez pas trouvé le film ou la série qui vous intéresse sur Cinemay ? Il est aussi possible que le site soit temporairement inaccessible en raison d’un problème technique ou bien qu’il ait été définitivement bloqué. Dans ce cas, il est nécessaire d’avoir d’autres solutions. Voici les alternatives à Cinemay pour voir des films et séries en VF ou VOSTFR en streaming que nous avons sélectionnées pour vous.

L’offre légale, comme Netflix, Disney+, Amazon Prime Video ou les autres. De nombreux sites offrent désormais une vaste offre en streaming légale contre quelques euros par mois . À vous de choisir le site qui vous intéresse le plus selon les contenus présents sur son catalogue. Des options existent aussi pour mutualiser les abonnements.

. À vous de choisir le site qui vous intéresse le plus selon les contenus présents sur son catalogue. Des options existent aussi pour mutualiser les abonnements. Stream Complet est aussi une très bonne alternative. On y trouve de très nombreux films et séries de bonne qualité et facilement accessibles . Il s’agit aujourd’hui d’un site de référence pour le streaming.

. Il s’agit aujourd’hui d’un site de référence pour le streaming. Vous pourrez aussi trouver votre bonheur sur Wiflix. Ce site de streaming joue de son nom qui ressemble beaucoup à Netflix . On y trouve un très large catalogue de séries et films en VF ou VOSTFR.

. On y trouve un très large catalogue de séries et films en VF ou VOSTFR. Enfin, vous pouvez aussi compter sur la valeur sûre DP Stream qui propose un très large catalogue de films et séries en streaming.