Chute du Bitcoin et de l’Ethereum, les autres cryptomonnaies suivent

Le Bitcoin s’est soudainement effondré de plus de 20%, l’Ethereum et les autres cryptos ont suivi une courbe similaire. La Réserve Fédérale Américaine en est à l’origine.

En début de semaine, le mètre-étalon des cryptomonnaies, le Bitcoin, a vu son cours baisser de plus de 10 000$ soit environ 20% de sa valeur pour arriver à 42 000$ selon Reuters. Après plusieurs mois de hausse, la monnaie numérique voit son taux revenir à celui de septembre 2021. Dans le même temps, le numéro deux des cryptomonnaies, l’Ethereum, a lui aussi chuté, de manière similaire. Et cette chute n’affecte pas que les deux géants : on a pu observer une baisse générale de l’ensemble des cryptomonnaies.

Les cryptomonnaies (Bitcoin, Ethereum) chutent à nouveau

Ce n’est évidemment pas la première fois que le Bitcoin et les cryptomonnaies chutent soudainement, on est même habitués à les voir parfois chuter de 20% ou 30%, avant de reprendre du poil de la bête. Souvenez-vous de la chute du marché des cryptomonnaies en 2018, où le Bitcoin avait plongé de 70%, pour mieux revenir en force en 2020.

Chute du Bitcoin sur les 5 derniers jours

Mais les cryptomonnaies ne sont pas les seules concernées, puisque le marché global s’est vu être en baisse en début de semaine, avec un NASDASQ à -3%. On est évidemment bien loin des -20% du Bitcoin, mais une courbe générale est à observer. Ce mouvement serait lié à une annonce de la Réserve Fédérale Américaine, qui aurait décidé d’accélérer la sortie du plan de soutien financier lié à la crise sanitaire. Ainsi, les investisseurs, craignant une baisse générale du marché, se seraient retirés des marchés les plus dangereux tels que les cryptomonnaies.

Malgré les fluctuations de son cours, des experts de la finance comme Goldman Sachs prévoient que le Bitcoin atteigne 100 000$ dans un futur proche. Certains avanceraient même un niveau supérieur à 100 000$ dans le second semestre de 2022.