Chromebook : 6 raisons de préférer cet ordinateur portable à la Microsoft Surface

Utiles pour travailler et faciles à transporter, le Chromebook et la Microsoft Surface font souvent l’unanimité auprès des personnes qui souhaitent un ordinateur portable de bonne facture. Cependant, l’un de ces deux appareils est nettement meilleur que l’autre, et nous allons vous le prouver.

D’un côté, la Microsoft Surface, cette tablette qui se transforme en ordinateur à votre guise, à peine plus épaisse qu’un iPad. De l’autre, le Chromebook, pliable ou non, mais amovible, qui fonctionne à l’aide du système d’exploitation Chrome OS. Deux classiques de l’informatique, certes, mais sachez que le second est clairement plus complet et plus abordable que le premier. Voilà pourquoi.

Quel prix pour un Chromebook ou une Microsoft Surface ?

C’est souvent le critère qui revient le plus souvent lorsque l’on souhaite se procurer un ordinateur : à quel prix peut-on s’en procurer un ? Concrètement, il existe des Chromebooks à des prix défiant toute concurrence, dépassant à peine les 150 euros.

Bien entendu, à ce prix-là, ne vous attendez pas à une machine de guerre, mais à un PC qui vous servira pour du traitement de texte ou pour surfer sur internet, tranquillement.

En ajoutant quelques centaines d’euros supplémentaires, vous pourrez obtenir un Chromebook d’une bien meilleure qualité, avec 8 Go de RAM, un stockage allant de 128 à 512 Go, qui vous permettront d’avoir une meilleure fluidité. À savoir également qu’il existe des Chromebooks à des prix bien plus élevés, qui pour le coup, sont de véritables bêtes. Néanmoins, nous vous conseillons de vous les procurer que si vous souhaitez obtenir un ordinateur de petite taille, avec beaucoup de puissance.

Les Microsoft Surface, eux, sont bien plus chères. Les premiers prix commencent aux alentours de 500 euros, et peuvent grimper jusqu’à 1 500 euros pour les appareils les plus puissants. Sachez qu’à caractéristiques équivalentes, les Chrombooks seront au pire des cas, un poil moins cher que les Microsoft Surface.

Les Chromebook démarrent beaucoup plus rapidement

Que vous soyez un étudiant, un cadre, un travailleur indépendant, vous savez que vous ne devez pas perdre de temps à allumer votre ordinateur pour travailler au plus vite. Vous souhaitez également que toutes ses fonctionnalités puissent être utilisables dès le démarrage, et vous avez tout à fait raison.

Par rapport au Microsoft Surface, les Chromebooks sont plus rapides au démarrage. Lorsque vous ouvrez votre ordinateur portable en veille, sachez que votre Chromebook vous renverra immédiatement à l’écran de connexion. En moyenne, il vous faudra une quinzaine de secondes pour atteindre votre bureau et ouvrir les applications de votre choix.

Pour ce qui est du Microsoft Surface, il semble être à la traîne à côté du Chromebook. Il faut plus d’une trentaine de secondes pour accéder à l’écran de verrouillage, et près d’une minute pour atteindre le bureau. Sachez également qu’un mode démarrage rapide existe sur ces appareils, mais qu’il ne permet pas de battre le temps de réaction d’un Chromebook.

À gauche, la page d’accueil épurée du Chromebook. À droite, celle remplie de publicités des Microsoft Surface.

Le téléchargement des mises à jour est instantané sur Chromebook

Pour tous les utilisateurs Windows, vous savez que nous allons toucher un point sensible, celui des mises à jour. Si vous souhaitez mettre à jour votre ordinateur, généralement, votre Microsoft Surface va vous demander de lancer un téléchargement. Il faudra ensuite que votre ordinateur installe la mise à jour. Un long processus, qui nécessite le redémarrage de votre appareil, et qui peut prendre plusieurs minutes (si vous avez de la chance) à plusieurs heures (parfois).

Les Chromebooks proposent un protocole de mise à jour totalement différent. Une fois que le téléchargement de la mise à jour est effectué, souvent automatiquement, vous recevez une alerte vous proposant de redémarrer votre ordinateur pour prendre en compte les modifications. Puisque le Chromebook démarre très rapidement, le processus de mise à jour est très rapide, et vous aurez à peine le temps de souffler que tout sera déjà installé et que vous pourrez vaquer de nouveau à vos occupations !

Niveau navigateur, Google Chrome met une raclée à Microsoft Edge

Lorsque vous achetez un ordinateur, généralement, un navigateur est installé par défaut sur celui-ci. Pour les ordinateurs sous Windows, et par conséquent les Microsoft Surface, vous aurez le droit à Microsoft Edge, le successeur d’Internet Explorer. Si par le passé, ce navigateur était connu pour être d’une lenteur abyssale, Microsoft a tenté de rectifier le tir en améliorant certes sa vitesse, mais en ajoutant également une pléthore de fonctionnalités.

Malheureusement, leurs efforts n’ont pas servi à grand-chose. Ces outils sont quasiment inutiles et rendent l’utilisation du navigateur plutôt frustrante. Il y a une barre latérale inutile qui renvoie simplement aux services Microsoft, mais aussi une icône dans la barre de menu pour accéder au moteur de recherche Bing, et si vous ne la désactivez pas, Edge vous dérangera régulièrement avec de la publicité.

Le saviez-vous. Edge possède une version « entreprise ». Ah vous ne le saviez pas ? Nous non plus en réalité vu qu’on est sur Chrome.

Sur les Chromebooks, on retrouve bien évidemment Google Chrome, qui a su prouver qu’il était un incontournable. Facile d’utilisation, rapide, une vaste bibliothèque d’extensions, Chrome n’a que des avantages ? En réalité, pas vraiment puisqu’il n’est pas le navigateur le plus économique au niveau de la mémoire. Toutefois, il n’utilise pas cette mémoire en vain, car c’est grâce à elle qu’il réussit à être un navigateur efficace.

Plus pratique d’utiliser les applications Android que celles de Microsoft

Qui dit Chromebook, dit Android. Contrairement au Microsoft Surface qui fonctionne à l’aide du célèbre système d’exploitation Windows, les Chromebooks fonctionnent sous ChromeOS, un derivé du système Android. Cela veut dire que vous pourrez profiter de l’ensemble de la gamme d’applications du Play Store. En ouvrant la marketplace, vous aurez accès à tout ce dont vous voulez : jeux, logiciels de traitement de texte, applications bancaires, services SVOD, etc. Les possibilités sont multiples !

Bien entendu, sous Windows, il existe également la possibilité de télécharger des logiciels, mais il faudra les chercher de vous-même, et ils ne sont pas répertoriés dans une marketplace comme sur Android. À noter que Microsoft a bien un store d’application, mais celui-ci est clairement moins fourni que le Play Store, et bien moins facile à trouver que le Play Store sur un Chromebook.

Sur un Chromebook, les utilisateurs du Google Play d’Android ne seront pas perdus.

Les derniers détails qui feront pencher la balance en faveur du Chromebook

Si les cinq premiers arguments ne vous ont pas totalement convaincus. Voici quelques anecdotes qui devraient finir de vous convaincre. Sachez qu’un Chromebook possède une autonomie moyenne d’une bonne dizaine d’heures, soit deux heures de plus par rapport au Microsoft Surface. Une subtilité qui peut devenir importante, notamment si vous devez travailler dans une pièce sans prise. Les étudiants qui vont en cours en amphithéâtre savent de quoi nous parlons.

Sachez également qu’un Chromebook possède une meilleure connectivité que les Microsoft Surface, car souvent moins fin que ces derniers. Slots pour carte SD, USB type-C, port HDMI sont inexistants du côté de l’ordinateur de la firme de Redmond. Enfin, de nombreuses marques proposent leurs Chromebook avec le système d’exploitation Chrome OS : Samsung, Acer, Asus, Honor, Lenovo, etc. Cela vous laisse l’embarras du choix pour sélectionner l’appareil qui vous fera plaisir. D’un autre côté, Microsoft est le seul à proposer sa Surface, et donc à fixer les prix de ses ordinateurs, pour le grand malheur du public !