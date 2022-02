Chrome OS Flex : le nouveau système d’exploitation de Google enfin disponible sur Mac et PC

Google vient de dévoiler en preview Chrome OS Flex, son nouveau système d’exploitation. Cette version modifiée de Chrome OS, cible principalement le monde de l’entreprise et de l’éducation et s’appuie sur CloudReady, l’OS de Neverware que Google avait racheté en 2020.

C’est officiel, vous pourrez utiliser Chrome OS sur vos PC et vos Mac ! Google vient en effet d’annoncer la disponibilité en preview de son nouveau système d’exploitation Chrome OS Flex, une version de Chrome OS adaptable aux vieux ordinateurs. Une suite logique lorsque l’on sait que Chrome OS Flex fait suite au rachat de Neverware par la firme en 2020. Cette version de l’OS peut être installée dès aujourd’hui en quelques minutes seulement depuis votre ordinateur.

Un OS qui reconditionne d’anciens ordinateurs

Redonner vie à un ordinateur daté, ou qui manquerait de puissance, tel est l’objectif que Chrome OS Flex souhaite mettre en place dans les entreprises et les écoles. Il faut dire que la mise en place de cet OS fait suite au rachat de Neverware en 2020, qui partageait le même objectif. En effet Neverware était à l’origine de CloudReady, un service permettant de convertir un ancien ordinateur en machine Chrome OS.

C’est donc sans surprise que Google se base sur le travail déjà effectué sur le CloudReady afin d’y intégrer tous les avantages dans cette nouvelle version qui se veut plus accessible et surtout plus « transparente », selon les termes de Google. Chrome OS Flex étant basé sur le Cloud, Google assure qu’il profite d’une sécurité accrue grâce au système de sandboxing et aux mises à jour régulières (toutes les quatre semaines).

« Chrome OS Flex est une nouvelle version conçue pour fonctionner sur les anciens PC et Mac afin d’apporter la même vitesse, sécurité et simplicité de Chrome OS à du matériel existant « Sundar Pichai, le patron de Google.

À noter que la disponibilité de certaines fonctionnalités peut dépendre du hardware de l’ordinateur utilisé. Cela concernerait notamment des options liées à Google Assistant et à la synchronisation avec les smartphones Android. Par ailleurs, Google travaille aussi sur une liste de modèles certifiés qui est régulièrement mise à jour et qui vous permet de savoir si votre ordinateur est compatible ou non avec cette nouvelle version.

Bien qu’il ait été pensé pour redonner vie aux vieux ordinateurs des écoles et des entreprises, le système d’exploitation Chrome OS FLex pourra aussi être utilisé par le grand public. L’installation de Chrome OS Flex sur ordinateur est simple et rapide. Elle se fait en trois étapes :

Étape 1 : vous devez passer sur une clé USB amorçable Chrome OS Flex pour essayer Chrome OS Flex avant de l’installer.

Étape 2 : lorsque vous êtes prêt, installez Chrome OS Flex sur votre PC ou Mac pour remplacer votre système d’exploitation.

Étape 3 : une fois que le système d’exploitation est installé, il vous suffit de connecter Chrome OS Flex à votre compte utilisateur Google afin de synchroniser toutes les données.

L’expérience utilisateur de cette interface devrait être similaire à celle de Chrome OS. En revanche, comme il s’agit d’une version anticipée et gratuite (pour le moment), quelques bugs restent à prévoir. Quant aux utilisateurs de Cloudready ils pourront bénéficier de façon automatique d’une mise à jour vers Chrome OS Flex gratuitement. C’est une initiative intéressante qui a été mise en place par Google, qui essaie de valoriser les vieux ordinateurs. Il faut dire que d’autres systèmes d’exploitation comme Emmabuntüs ou encore Zorin Lite, tous deux hébergés par Linux, étaient déjà conçus dans cette optique de reconditionnement de vieux ordinateurs. En tous les cas, cela reste pour Google un moyen comme un autre d’attirer encore plus d’utilisateurs sur Chrome OS.