Vos flux Twitter, YouTube et Instagram sont désespérément vides ? Plutôt que de prendre un bol d’air frais, on vous présente une petite liste d’activités à faire en ligne pour que vous restiez enfermé quelques heures de plus.

Et oui internet ne se résume pas aux réseaux sociaux et aux plateformes de streaming. Outre les possibilités intellectuelles que le web offre, on y trouve des sites qui troque un peu voir beaucoup de sérieux pour servir un but plus ludique. On va tantôt apprendre des choses tantôt rire bêtement devant l’écran.

Voir des courts métrages inédits en ligne gratuitement

Assez des productions archi connues ou des films avec des budgets immenses, vous êtes en quête d’originalité et de diversité. Le monde du court métrage indépendant peut sans doute combler ce désir pendant un temps. On en trouve énormément sur YouTube, à tel point que le spectateur ne verra pas grand-chose sans efforts de recherche. Pour remédier à ce problème vous pouvez passer par le site Short Of the week qui regroupe une grosse quantité de courts métrages dans un large panel de genre. En outre, le site Directors Notes fait globalement la même chose sauf qu’il ne se limite pas aux formats courts. Il faut se rendre sur la chaîne YouTube du même nom pour voir ce qu’il propose. Si vous n’en avez pas assez, vous recommande aussi la chaîne YouTube Très Court International Film Festival qui regorge de petits films.

Faire une visite virtuelle dans les plus grands musées du monde

Pas besoin de traverser la France pour jetez un œil à ce qui se cache dans les dédalles du Louvre. En effet, le célèbre musée propose une visite virtuelle pour cinq expositions qui ont eu lieu dans l’aile de la Petite Galerie. Vous pouvez vous y déplacez comme dans Google Street View et balayer la pièce à 360 degrés. Ce n’est pas le seul à faire ça. Le musée du Vatican propose la même chose pour la Chapelle Sixtine par exemple. Bien entendu, cela ne procure pas un plaisir équivalent à celui d’une visite réelle. En outre, citons les milliers d’expositions virtuelles que l’on retrouver sur Google Arts & Culture.

Découvrir de nouvelles musiques mais pas avec Spotify

Après cinéma, les beaux-arts, il ne manque plus que la musique pour parfaire notre programme culturel. Connaissez-vous le site Radiooooo ? Également disponible sur smartphone grâce à une application, cette webradio vous permet d’écouter de la musique originaire du monde entier sur une période allant de 1900 à nos jours. Vous y sélectionnez un pays, une décennie ainsi qu’un ou plusieurs des trois critères existants : tempo lent, tempo rapide et bizarre. La radio lance alors une musique qui y correspond. Ensuite, c’est à vous de naviguer sur les flots de l’aléatoire et de la curiosité.

Jouer à des jeux en ligne

Comme beaucoup de monde, vous avez sans doute passer beaucoup de temps sur ces derniers. Pourquoi ne pas réitérer l’expérience en allant sur des sites qui hébergent des milliers de jeux gratuits. Bataille navale, casse brique ou Solitaire, il y’en a pour tous les goûts. Si vous n’avez pas froid aux yeux vous pouvez vous essayer aux jeux de casino sur un site Web spécialisé. Enfin, vous pouvez aussi commencer une carrière de joueur d’échec sur Chess.com.

Se replonger dans les jeux vidéos des années 90

Voilà un terrain fertile de découverte. Pour s’y balader, le site Abandonware France est un phare dans la nuit. Il s’agit d’une véritable encyclopédie en ligne du jeux vidéo. Cette base de données permet notamment de télécharger gratuitement des jeux PC et Mac qui ne sont plus proposés à la vente. Si cette pratique n’est pas légale, car les droits d’auteurs subsistent bien après la fin de commercialisation d’un jeu, elle amène rarement des sanctions. Dans le cas d’Abandonware France, les ayants droit mécontents exigent généralement le simple retrait de leurs œuvres du site. Chose qu’il fait dans les plus brefs délais. Notez que Abandonware France a aussi un catalogue de 210 titres jouables depuis un navigateur histoire de vous éviter l’effort de l’installation. De quoi se plonger dans des contrées inconnues ou déclencher une madeleine de Proust.

Faire le tour des sites les plus inutiles du web

Ça suffit l’enrichissement intellectuel et culturel, il est temps de faire une pause et de stimuler notre cerveau avec de la satisfaction immédiate. Le site The Useless Web est un portail qui mène vers d’autres sites. Tous ont la particularité de ne servir à rien si ce n’est à vous faire souffler du nez pendant un instant. Vous ne choisissez pas la destination, celle-ci est aléatoire. La plupart du temps, on frôle l’absurde. Par exemple, citons randomcolour.com qui affiche une couleur aléatoire ou patience-is-a-virtue.org qui montre un écran de chargement infini. Pour être honnête, cela va vous amuser une heure grand maximum avant de vous lasser. C’est toujours ça de gagner.

Se balader dans le passé du web

Non content d’accueillir une gigantesque base de donnée faite d’enregistrements audio, de livres et de vidéos, le site Internet Archive a une fonction machine à remonter dans le temps. La « Waybackmachine » permet d’explorer des milliards de pages figées dans leurs années de capture. Il est donc possible de regarder à quoi ressemblaient les réseaux sociaux à leurs débuts ou Netflix à l’époque où l’entreprise louait des DVD par exemple. De quoi retracer l’évolution de l’esthétique des sites web et de voir la préhistoire d’internet.