PC Gaming ou ordinateur de bureau : comment bien choisir l’appareil qu’il vous faut ?

Caractéristiques PC Gamer Ordinateur de bureau classique Chromebook

Taille et format Grand modèle, au moins 15,6 pouces, si ce n’est 17,4 pouces, pour profiter au maximum des jeux auxquels vous allez jouer. Là encore, un grand modèle d’au moins 15,6 pouces est préconisé pour bien avoir accès à toutes les informations sur l’écran. Ordinateur de type passe-partout, généralement de taille plus réduite, moins de 15,6 pouces. Généralement, ces ordinateurs ont parfois un clavier détachable, et des écrans qui pivotent à 180 ou 360°.

Quel type d’écran ? Privilégiez un ordinateur avec un fort taux de rafraîchissement (au moins 100 Hz), et avec la plus grande définition possible. Évitez les dalles TN, présentes dans les PC portables premiers prix. Préconisez des dalles IPS, IPS Mini-Led, voire Oled si votre budget le permet. Comme les ordinateurs de bureau classiques, pas de TN si vous le pouvez.

Processeur En simplifiant, vérifiez que votre PC gamer possède bien un processeur Intel Core i7 ou i9, ou un AMD Ryzen 7 ou 9. Ces processeurs vous permettront de jouer en toute simplicité avec la meilleure définition de jeu. Généralement, un Intel Core i5 peut suffire, mais le i7 reste intéressant si vous pouvez vous le permettre. Grâce à ces processeurs, vous pourrez travailler sans vous soucier de la puissance de votre ordinateur, et avec efficacité. Inter Core i3 ou i5, ainsi que AMD Ryzen 3 ou 5 seront présents dans ce type d’ordinateur. Ce sont des processeurs moins performants, servant pour le traitement de texte, un usage plus modeste de l’ordinateur comme surfer sur internet ou regarder des films ou séries.

Mémoire vive (RAM) Pour les joueurs, un minimum de 16 Go de mémoire vive est recommandée. Si 8 à 16 Go peuvent suffire, certains corps de métiers, les professionnels de l’image et de la vidéo par exemple, peuvent atteindre les 32 voire les 64 Go. Généralement 4 à 8 Go suffisent. Nous vous recommandons 8 Go plutôt que 4 afin d’avoir un meilleur confort.

Stockage Minimum 1 To semble correct pour les joueurs qui devront régulièrement télécharger du contenu. 512 Go peut être correct, mais nous vous recommandons 1 To aussi, en fonction de la quantité de fichiers avec laquelle vous allez travailler ou interagir. 256 Go est le minimum syndical à avoir pour pouvoir stocker des documents multimédias, texte, logiciels, etc.

Carte graphique Obligatoire pour les joueurs. Le minimum reste une GEForce RTX 3050 de Nvidia. Mais si possible, ce qui se fait de mieux sur le PC reste la GeForce RTX 4090, pour des sessions de jeux du tonnerre. Tout dépend de votre utilisation. Si vos besoins demandent d’être très gourmand en graphisme, reportez-vous aux recommandations des PC Gamers. Nous vous conseillons d’en avoir une dans votre ordinateur néanmoins, et de ne pas vous en passer. Oubliez presque le concept de carte graphique. Ce type d’ordinateur n’est pas fait pour ça.

Autonomie Pour ce qui est de l’autonomie, tout dépend si vous allez vous déplacer ou notre avec votre ordinateur. Généralement, la puissance des batteries s’exprime en mAh. Plus cette valeur est grande, plus votre batterie contient d’énergie, et plus elle tiendra longtemps. Idem que les PC Gamer. Idem que les PC Gamer.